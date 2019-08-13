«Отношения вступают в напряжённую фазу»: с чем могут быть связаны новые разногласия между США и Афганистаном

Президент Афганистана Ашраф Гани подчеркнул, что не желает «постороннего вмешательства» в дела страны, в том числе со стороны союзников. Такое заявление прозвучало на фоне завершения очередного раунда переговоров между США и движением «Талибан»*. Белый дом намерен достичь соглашения с талибами к началу президентской гонки 2020 года, отмечают эксперты. Руководство в Кабуле, в свою очередь, стремится закрепить власть путём проведения выборов, против которых выступает «Талибан». По словам политологов, ситуацию усугубляет кризис доверия между США и Афганистаном.

Ашраф Гани высказался против вмешательства других стран в дела своей страны. С соответствующим обращением по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха глава государства выступил в воскресенье, 11 августа.

«Наше будущее не может определяться кем-то извне в столицах наших друзей, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, на родине. Мы не желаем постороннего вмешательства в наши дела», — цитирует Гани Assoсiated Press.

Как отмечает издание, попыткам внешнего вмешательства Гани противопоставил проведение в стране президентских выборов, намеченных на 28 сентября.

Заявление афганского лидера прозвучало на фоне сообщений о проведении очередного, восьмого по счёту раунда переговоров между США и движением «Талибан». 12 августа агентство Reuters сообщило, что накануне он завершился в столице Катара Дохе. Как информирует издание, представитель талибов Забихулла Муджахид назвал переговоры «полезными», отметив, что обе стороны решили провести консультации насчёт дальнейших шагов.

Президент Афганистана Ашраф Гани

Reuters

© Omar Sobhani

Конечной целью диалога представители обеих сторон называют подписание мирного договора. При этом «Талибан» настаивает на последующем выводе американских войск с территории Афганистана. США, однако, посылают противоречивые сигналы на этот счёт. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении вывести военный контингент Соединённых Штатов из центральноазиатской страны. В конце июля о желании завершить вывод войск до 2020 года сообщал и госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь, в июне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что Вашингтон стремится к миру, а не выводу войск.

Кабул против Вашингтона

Как отметил в интервью RT директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, официальный Кабул выражает недовольство ходом переговоров между США и «Талибаном», а причина «конфликтной ситуации между властями Афганистана и США» — в разнице подходов к афганскому урегулированию.

«Соединённые Штаты — главный спонсор и союзник Афганистана, поэтому Кабул не может прямо критиковать Вашингтон, но их отношения вступают в напряжённую фазу», — заявил в разговоре с RT Нессар.

Как считает эксперт, администрация Дональда Трампа стремится продемонстрировать американским избирателям в преддверии выборов 2020 года, что нашла решение афганского вопроса, позволяющее вернуть своих солдат на родину. Предпочтительный путь для американцев — прямой диалог с «Талибаном».

Нынешнее афганское руководство, в свою очередь, стремится сохранить за собой власть в стране. Для этого оно настаивает на проведении в Афганистане очередных президентских выборов 28 сентября. Ашраф Гани надеется, что будет переизбран. Руководство что в Кабуле, что в Вашингтоне движимо внутриполитическими соображениями, отмечают эксперты. Однако оба подхода чреваты возникновением новых сложностей.

«Ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый — путь мирных переговоров: соглашения между США и талибами, далее — между талибами и политическими силами Афганистана, в том числе силами правительства. Однако талибы в жёсткой форме дали понять, что не намерены вступать в переговоры с нынешним правительством Афганистана. Соответственно, развитие по такому сценарию исключается. Ашраф Гани предлагает другой путь — выборы, которые, в свою очередь, могут отложить принятие мирных соглашений», — отмечает Омар Нессар.

Как сообщала 1 августа американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, возможное мирное соглашение между США и талибами должно включать в себя две составляющие. Во-первых, «Талибан» должен перейти к прямым переговорам с правительством в Кабуле. Ранее талибы отвергали такую перспективу, называя местные власти марионетками американцев. Во-вторых, исламское движение должно прекратить атаковать правительственные войска и разорвать все связи с террористами «Аль-Каиды»**.

Попытки инициировать прямой диалог предпринимались не раз, но без особого результата. В свою очередь, и вероятность прекращения насилия между противоборствующими сторонами в Афганистане экспертам кажется весьма низкой. «Талибан» выступает резко против запланированных на сентябрь выборов и уже пообещал атаковать их участников. А значит, в следующем месяце стране стоит ждать эскалации противостояния.

Кризис доверия

Представители официального Кабула не в первый раз критически высказываются о переговорном процессе между «Талибаном» и США. Ещё в марте советник президента Афганистана по вопросам нацбезопасности и глава Совета безопасности страны Хамдулла Мохиб, находясь с визитом в США, раскритиковал планы американцев. По мнению представителя афганского руководства, этнический пуштун Хализад якобы продвигал идею создания в стране временного правительства, в котором он сам должен был играть ведущую роль. Кроме того, Хамдулла Мохиб, как отмечает американский телеканал ABC News, обвинил США в том, что они ведут переговоры с террористами.

«Называть эту фикцию мирным соглашением — значит оскорблять слово «мир», — цитирует мнение Мохиба The Sunday Times.

Афганские талибы

Reuters

Бывший афганский президент Хамид Карзай также негативно высказывается о планах американцев, хотя в отличие от Мохиба считает возможными переговоры с талибами. В начале августа в интервью французской газете Liberation он отметил, что афганцы больше не могут доверять США, в особенности после высказывания президента Трампа о возможности стереть Афганистан «с лица земли».

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, позиция Кабула в отношении роли Соединённых Штатов в стране становится всё более критической.

«Афганское правительство не воспринимает переговоры Талибана и США как некую попытку найти выход из сложившейся тупиковой ситуации. Оно воспринимает это как очередную игру американцев, которая нацелена на решение не стратегических, а своих сиюминутных задач», — отметил RT Коновалов.

«Уйти от зависимости»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что даже если США и «Талибан» подпишут мирное соглашение, то само по себе это событие конфликт внутри Афганистана не остановит.

Так, по мнению Омара Нессара, «мирные соглашения с талибами могут принести США в долгосрочной перспективе колоссальный ущерб».

«Если талибы войдут в легальную политическую систему, большинство рядовых боевиков могут воспринять это как капитуляцию, что в свою очередь может привести к присоединению большинства боевиков к другим, ещё более радикальным группировкам, в том числе ИГ***», — отмечает эксперт.

В то же время Иван Коновалов, полагает, что в Афганистане «будет сохраняться та же ситуация, которая существует уже на протяжении 40 лет», то есть постоянный внутренний конфликт.

«Ничего не изменится, так как в этой стране отсутствует два главных фактора для её воссоединения и восстановления: ни один из внутренних акторов не обладает достаточными силами, чтобы подавить остальных, и у международного сообщества нет единого понимания, какое будущее должно быть у Афганистана», — отмечает Иван Коновалов.

В то же время Афганистан, по мнению экспертов, проявляет пусть и робкие, но признаки повышения интереса к России. В июне 2019 года в Уфе в рамках X Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошли шестисторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. В них участвовали представители как самого Афганистана, так и России, Индии, Китая, Пакистана и Ирана. В рамках этого мероприятия в России впервые побывал Хамдулла Мохиб.

Хамдулла Мохиб

AFP

© Fabrice COFFRINI

Как считает Омар Нессар, афганское правительство сейчас заинтересовано в привлечении новых союзников, выработке международного консенсуса по поводу будущего страны и координации мирных инициатив мирового сообщества. Иначе оно рискует остаться зависимым от односторонних шагов Вашингтона. Однако это требует более внимательного подхода к предложениям других стран, включая Россию. В прошлом году российский МИД провёл заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием талибов.

«Нынешнее правительство Афганистана изрядно подпортило свои отношения с большинством заинтересованных стран, в том числе и Россией. Единственная страна, которая сейчас поддерживает Афганистан, — Индия. Однако ближневосточный регион очень сложный и иметь лишь одного-двух союзников недостаточно, необходим региональный консенсус», — отмечает Омар Нессар.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.