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«Отношения вступают в напряжённую фазу»: с чем могут быть связаны новые разногласия между США и Афганистаном
13 августа 2019, 01:54 • 79 • В мире
Президент Афганистана Ашраф Гани подчеркнул, что не желает «постороннего вмешательства» в дела страны, в том числе со стороны союзников. Такое заявление прозвучало на фоне завершения очередного раунда переговоров между США и движением «Талибан»*. Белый дом намерен достичь соглашения с талибами к началу президентской гонки 2020 года, отмечают эксперты. Руководство в Кабуле, в свою очередь, стремится закрепить власть путём проведения выборов, против которых выступает «Талибан». По словам политологов, ситуацию усугубляет кризис доверия между США и Афганистаном.
Солдаты армий США и Афганистана Reuters © James Mackenzie
Ашраф Гани высказался против вмешательства других стран в дела своей страны. С соответствующим обращением по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха глава государства выступил в воскресенье, 11 августа.
«Наше будущее не может определяться кем-то извне в столицах наших друзей, врагов или соседей. Судьба Афганистана будет решаться здесь, на родине. Мы не желаем постороннего вмешательства в наши дела», — цитирует Гани Assoсiated Press.
Как отмечает издание, попыткам внешнего вмешательства Гани противопоставил проведение в стране президентских выборов, намеченных на 28 сентября.
Заявление афганского лидера прозвучало на фоне сообщений о проведении очередного, восьмого по счёту раунда переговоров между США и движением «Талибан». 12 августа агентство Reuters сообщило, что накануне он завершился в столице Катара Дохе. Как информирует издание, представитель талибов Забихулла Муджахид назвал переговоры «полезными», отметив, что обе стороны решили провести консультации насчёт дальнейших шагов.
Конечной целью диалога представители обеих сторон называют подписание мирного договора. При этом «Талибан» настаивает на последующем выводе американских войск с территории Афганистана. США, однако, посылают противоречивые сигналы на этот счёт. Ранее президент Дональд Трамп заявлял о намерении вывести военный контингент Соединённых Штатов из центральноазиатской страны. В конце июля о желании завершить вывод войск до 2020 года сообщал и госсекретарь США Майк Помпео. В свою очередь, в июне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявлял, что Вашингтон стремится к миру, а не выводу войск.
Кабул против Вашингтона
Как отметил в интервью RT директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, официальный Кабул выражает недовольство ходом переговоров между США и «Талибаном», а причина «конфликтной ситуации между властями Афганистана и США» — в разнице подходов к афганскому урегулированию.
Как считает эксперт, администрация Дональда Трампа стремится продемонстрировать американским избирателям в преддверии выборов 2020 года, что нашла решение афганского вопроса, позволяющее вернуть своих солдат на родину. Предпочтительный путь для американцев — прямой диалог с «Талибаном».
Нынешнее афганское руководство, в свою очередь, стремится сохранить за собой власть в стране. Для этого оно настаивает на проведении в Афганистане очередных президентских выборов 28 сентября. Ашраф Гани надеется, что будет переизбран. Руководство что в Кабуле, что в Вашингтоне движимо внутриполитическими соображениями, отмечают эксперты. Однако оба подхода чреваты возникновением новых сложностей.
«Ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый — путь мирных переговоров: соглашения между США и талибами, далее — между талибами и политическими силами Афганистана, в том числе силами правительства. Однако талибы в жёсткой форме дали понять, что не намерены вступать в переговоры с нынешним правительством Афганистана. Соответственно, развитие по такому сценарию исключается. Ашраф Гани предлагает другой путь — выборы, которые, в свою очередь, могут отложить принятие мирных соглашений», — отмечает Омар Нессар.
Как сообщала 1 августа американская газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, возможное мирное соглашение между США и талибами должно включать в себя две составляющие. Во-первых, «Талибан» должен перейти к прямым переговорам с правительством в Кабуле. Ранее талибы отвергали такую перспективу, называя местные власти марионетками американцев. Во-вторых, исламское движение должно прекратить атаковать правительственные войска и разорвать все связи с террористами «Аль-Каиды»**.
Попытки инициировать прямой диалог предпринимались не раз, но без особого результата. В свою очередь, и вероятность прекращения насилия между противоборствующими сторонами в Афганистане экспертам кажется весьма низкой. «Талибан» выступает резко против запланированных на сентябрь выборов и уже пообещал атаковать их участников. А значит, в следующем месяце стране стоит ждать эскалации противостояния.
Кризис доверия
Представители официального Кабула не в первый раз критически высказываются о переговорном процессе между «Талибаном» и США. Ещё в марте советник президента Афганистана по вопросам нацбезопасности и глава Совета безопасности страны Хамдулла Мохиб, находясь с визитом в США, раскритиковал планы американцев. По мнению представителя афганского руководства, этнический пуштун Хализад якобы продвигал идею создания в стране временного правительства, в котором он сам должен был играть ведущую роль. Кроме того, Хамдулла Мохиб, как отмечает американский телеканал ABC News, обвинил США в том, что они ведут переговоры с террористами.
«Называть эту фикцию мирным соглашением — значит оскорблять слово «мир», — цитирует мнение Мохиба The Sunday Times.
Бывший афганский президент Хамид Карзай также негативно высказывается о планах американцев, хотя в отличие от Мохиба считает возможными переговоры с талибами. В начале августа в интервью французской газете Liberation он отметил, что афганцы больше не могут доверять США, в особенности после высказывания президента Трампа о возможности стереть Афганистан «с лица земли».
Как заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов, позиция Кабула в отношении роли Соединённых Штатов в стране становится всё более критической.
«Уйти от зависимости»
Опрошенные RT эксперты отмечают, что даже если США и «Талибан» подпишут мирное соглашение, то само по себе это событие конфликт внутри Афганистана не остановит.
Так, по мнению Омара Нессара, «мирные соглашения с талибами могут принести США в долгосрочной перспективе колоссальный ущерб».
«Если талибы войдут в легальную политическую систему, большинство рядовых боевиков могут воспринять это как капитуляцию, что в свою очередь может привести к присоединению большинства боевиков к другим, ещё более радикальным группировкам, в том числе ИГ***», — отмечает эксперт.
В то же время Иван Коновалов, полагает, что в Афганистане «будет сохраняться та же ситуация, которая существует уже на протяжении 40 лет», то есть постоянный внутренний конфликт.
«Ничего не изменится, так как в этой стране отсутствует два главных фактора для её воссоединения и восстановления: ни один из внутренних акторов не обладает достаточными силами, чтобы подавить остальных, и у международного сообщества нет единого понимания, какое будущее должно быть у Афганистана», — отмечает Иван Коновалов.
В то же время Афганистан, по мнению экспертов, проявляет пусть и робкие, но признаки повышения интереса к России. В июне 2019 года в Уфе в рамках X Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, прошли шестисторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. В них участвовали представители как самого Афганистана, так и России, Индии, Китая, Пакистана и Ирана. В рамках этого мероприятия в России впервые побывал Хамдулла Мохиб.
Как считает Омар Нессар, афганское правительство сейчас заинтересовано в привлечении новых союзников, выработке международного консенсуса по поводу будущего страны и координации мирных инициатив мирового сообщества. Иначе оно рискует остаться зависимым от односторонних шагов Вашингтона. Однако это требует более внимательного подхода к предложениям других стран, включая Россию. В прошлом году российский МИД провёл заседание Московского формата консультаций по Афганистану с участием талибов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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