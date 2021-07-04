Отношения Токио и Москвы– момент истины наступил?

Объявление России главным военным противником Японии делает переговоры о принадлежности Курильских островов абсурдными

После роспуска Советского Союза правительство Японии, несколько приглушив пропагандистскую риторику с требованиями курильских островов, стало убеждать Москву в своем «искреннем стремлении к дружбе и сотрудничеству с новой Россией».

Подоплека изменения японской тактики была очевидна, но «новая Россия» была готова поверить, что, «решив территориальный вопрос», можно будет рассчитывать на «не имеющую границ» японскую благодарность в виде займов и инвестиций, в виде активного участия японского бизнеса в развитии российского Дальнего Востока и Сибири.

Особую изощренность в заманивании российского руководства в сделку «Курилы за инвестиции» проявлял бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В ход шло всё. Начиная с демонстрации «особой дружбы» с Путиным, вплоть до недопустимо фамильярного в международных отношениях обращения по имени и «тыкания» за столом официальных переговоров, и кончая рекламой программ вроде «Плана сотрудничества из 8 пунктов» («плана сотрудничества для инновационной реформы в промышленности и экономике для России как ведущей страны с благоприятными условиями жизни»).

Чтобы убедить Москву в возможности долгосрочной экономической помощи со стороны Японии за отданные ей Курилы, Абэс делал демонстративный жест, назначив министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко ещёи «министром по делам сотрудничества с Россией в области экономики». В Японии и в России была развернута пропаганда «плана из 8 пунктов» как широкой программы японской помощи по повышению качества жизни народа России.

В Москве, приветствуя такиезаявленияТокио, считали, что «решение территориальной проблемы» может стать возможным как результат широкого экономического сотрудничества. В Токио же настаивали на том, что «не имеющая границ благодарность» должна последовать за сдачей всех южных Курил Японии. Исерьезно вкладываться в малопривлекательные для японского бизнеса дальневосточные и сибирские проекты не спешили.

При этом в российских властных структурах отмахивались от предупреждений о том, что, получив российские острова, Япония, конечно, отблагодарит, но благодарность отнюдь не будет долговечной. Я вспоминаю свой разговор с одним японским крупным предпринимателем, который разъяснял: «Мы, японцы, народ благодарный. Когда острова станут нашими, мы год-два будем в чем-то оказывать экономическую помощь вашей стране. Но, простите за цинизм, когда расплатимся, все вернется на круги своя. Да и, откровенно говоря, за что особо благодарить, если мы считаем эти острова своими исконными?»

Те, кто рассчитывали на безмерную японскую «благодарность», не понимали или не хотели понять, что Японию ни по каким канонам нельзя считать дружественным России государством, ибо она – ближайший союзник США, где нашу страну считают противником. По положениям японо-американского военного союза («договора безопасности»),Токио обязан следовать в фарватере военной стратегии США, в том числе в отношении России.

США никогда не позволят стране-протекторату – Японии делать что-либо серьезное, что экономически укрепляет страну-противника, в данном случае Россию. Лишь по личной просьбе Абэк Обаме и Трампу американцы позволяли бывшему японскому премьеру заигрывать с Путиным, сулить России какие-то блага за Курилы. В Вашингтоне мало кто верил, что все южнокурильские острова станут японскими, но там не исключали, что российский лидер может уступить полезные в военном отношении и американцам острова Малой Курильской гряды. Когда Абэ намекнул, что для начала мог бы удовлетвориться островами Шикотан и Плоские (Хабомаи), американцы не позволили ему обещать Путину их демилитаризацию и запрет на создания на их территории военных объектов США. По моим наблюдениям, именно это охладило намерение Путина разрешить «территориальную проблему» с Японией на основе некоей ничьи – «хикивакэ».

Будучи неспособны из-за сопротивления народа быстро сдать Курилы японцам, Горбачёв и Ельцин обещали последним как этап к сдаче демилитаризовать острова, оставить их беззащитными. Это весьма благосклонно восприняли в Токио. Поэтому для японского правительства было шоком решение Путина укрепить обороноспособность южных Курил, разместив на них береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион» и истребители СУ-35.

Игнорируя несуразные японские протесты, мына плановой основе стали проводитьна Курилах военные учения, в том числе по отработке борьбы с вражескими десантами. И если раньше МИД РФ публично не отвергал японские протесты, то теперь японцам даётся отпор. Реагируя на очередной японский демарш по поводу учений российской военной группировки в Сахалинской области, в частности на Курилах, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Вместо того чтобы растрачивать силы на пустые заявления, японским властям стоило бы задуматься над реальными шагами по взаимовыгодному развитию российско-японских отношений...Вызывает сожаление, что с упорством, достойным лучшего применения, японские официальные лица продолжают увязывать территориальные претензии к нашей стране с теми или иными действиями, которые предпринимаются нами на собственной территории».

На сей раз Токио решил продолжить полемику, резко заявив, что комментарий Захаровой «противоречит японской позиции по северным территориям и является неприемлемым». Затем генеральный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като подтвердил, что японские власти намерены продолжить переговоры с Россией, надеясь найти решение «территориального вопроса» и прийти к подписанию мирного договора. Слова эти дежурные, и произносятся они для проформы, ибо в Японии все меньше тех, кто ещё верит, что пресловутые «северные территории» когда-либо станут японскими.

Понимают это и вправительстве Японии. И там решили сменить тон, сделав его угрожающим. Как иначе расценить вызывающее заявление японского министра обороны Нобуо Киси о том, что теперь «Россия должна рассматриваться как главный противник Японии, а северный сектор обороны страны должен получать приоритетное внимание… Если раньше мы больше занимались юго-западным направлением, то теперь должны сконцентрировать свои усилия и на северном направлении». При Абэ подобное заявление едва ли было возможным.

Готовясь к возобновлению конфронтации с северным соседом, Токио зорко следит за действиями России и высказываниями ее президента. Правонационалистическая газета «Санкэйсимбун» в словах Путина о том, что если РФ потопили бы провокационно вторгшийся в российские территориальные воды британский эсминец Defender, то мирового конфликта не случилось бы, усмотрела намек на то, что подобное возможно в районе Курильских островов. Эти слова российского президента были названы «чёрной меткой Японии»…

Читатели газеты небезосновательно посчитали, что слова Путина в полной мере относятся и к Японии. «Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии», «Действительно, это не тот случай, чтобы начинать мировую войну; вот если будет осуществлена ядерная атака!», «В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий; сколько еще будем мы оставаться «пай-мальчиками»?» – то остерегаясь, то хорохорясь, пишут японские пользователи.

О том, что Япония меняет тактику в отношении России иготова противостоять нашей стране не только на Дальнем Востоке, но и везде, где будет угодно сюзерену – Соединённым Штатам, свидетельствует присоединение Токио к направленным против РФ учениям НАТО Sea Breeze в Черном море.