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Отношения станут лучше: Москва и Прага вскрыли ящик Пандоры
17 июня 2020, 16:00 • 179 • Политика
Посол Чехии в России объяснил кризис между странами
Прага и Москва сегодня вынуждены решать проблемы, существовавшие со времен распада Чехословакии. Сейчас стороны дошли до переломной точки, преодолев которую можно говорить об улучшении отношений. Об этом заявил посол Чехии в России Витезслав Пивонька.
На днях из Праги выслали двух российских дипломатов из-за скандала с попыткой отравления. Спустя некоторое время Москва ответила зеркально. В Чехии эти шаги МИД РФ восприняли с облегчением: "Решение положило конец этой истории", – приводит слова Пивоньки издание Deník N.
По мнению дипломата, между сторонами накопилось множество проблем. Но теперь ящик Пандоры вскрыт, и дело должно пойти на лад.
"Мы достигли пресловутого дна, от которого в будущем оттолкнемся и начнем подниматься", – оптимистично заявил посол.
Пивонька признал, что одной из проблем, которую предстоит решить в ближайшее время, является ситуация вокруг снесенного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Власти Чехии уже поняли, что такие "краеугольные" для России вопросы замять не получится. Дипломат полагает, что все удастся уладить при помощи диалога.
Ранее в Праге сообщили, что готовы решить проблему с памятником Коневу, в том числе продать его российской стороне. Однако Москва не идет на контакт.
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