Отношения США и Великобритании могут испортиться из-за закупки F-35 - источник

Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском Минобороны.

Британская государственная п рограмма закупки включает 138 американских истребителей F-35. Как отмечает телеканал, они все будут относиться к типу морского базирования.

Однако сейчас стало известно, что в королевских ВВС рассчитывают, что в программу внесут и истребители наземного базирования.

Однако, по словам источника, этот шаг может, во-первых, привести к сокращению числа эскадрилий, способных совершать операции с борта авианосцев. А, во-вторых, такой шаг может колоссально снизить военный потенциал британских авианосцев и испортит ь отношения со Штатами.