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Отношения США и Великобритании могут испортиться из-за закупки F-35 - источник
03 декабря 2018, 07:39 • 80 • Политика
Отношения между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35, сообщает Sky News со ссылкой на источник в британском Минобороны.
Британская государственная программа закупки включает 138 американских истребителей F-35. Как отмечает телеканал, они все будут относиться к типу морского базирования.
Однако сейчас стало известно, что в королевских ВВС рассчитывают, что в программу внесут и истребители наземного базирования.
Однако, по словам источника, этот шаг может, во-первых, привести к сокращению числа эскадрилий, способных совершать операции с борта авианосцев. А, во-вторых, такой шаг может колоссально снизить военный потенциал британских авианосцев и испортить отношения со Штатами.
«Если мы появимся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то тогда это вообще дискредитирует наши военные возможности, - сообщает источник телеканалу. - Если Королевские ВВС получат F-35 варианта наземного базирования в ущерб авианосцам, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство».
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