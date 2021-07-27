Отношения США – Польша запутываются

Американцы устраивают полякам болезненные выволочки

Ещё недавно польские руководители представляли себя основными союзниками США в Европе, а чиновники из Варшавы заявляли, что они являются «победителями эры Трампа». Потом в Белый дом въехал Байден, и польско-американские отношения начали становиться всё более запутанными. С одной стороны, Польшу хвалят за противостояние с Россией и за поддержку «демократизации» Белоруссии. С другой стороны, противоречия между Вашингтоном и Варшавой накапливаются. Один из примеров – история с назначением нового посла США в Польше.

Несколько месяцев назад пришли новости о том, что в качестве кандидата на пост нового главы американского диппредставительства рассматривают Марка Бжезинского, младшего сына Збигнева Бжезинского. В Польше Большой Збиг весьма почитаем: три года назад его именем даже назвали улицу во Вроцлаве, а это четвёртый по величине город страны.

Марк Бжезинский на открытии улицы Збигнева Бжезинского. Фото: wroclaw.pl

Однако неожиданно МИД Польши потребовал, чтобы Бжезинский-младший вышел из польского гражданства. По нынешним законам его отец, родившийся в 1928 году в Варшаве, до конца жизни оставался гражданином Польши, а дети Збигнева Бжезинского автоматически получили польское гражданство. Потенциальный посол выступил с заявлением, объяснив, что не может отказаться от того, чего у нет и никогда не было. Ситуация зашла в тупик.

При этом поляки, не выдавая агреман Бжезинскому, параллельно заключали с американцами сделку о покупке 250 танков «Абрамс». Против этого приобретения были премьер-министр Матеуш Моравецкий и начальник Генерального штаба Раймунд Анджейчак, но решение продавил Ярослав Качиньский – председатель партии «Право и справедливость», вице-премьер и серый кардинал. Реакция на действия Качиньского оказалась неоднозначной, некоторые военные эксперты задали резонный вопрос, что будет теперь с модернизацией танкового парка Войска Польского. Забеспокоился и профсоюз «Солидарность»: его активисты боятся, что из-за «Абрамсов» останутся без заказов и закроются предприятия польской оборонки. Кроме того, правительству придётся срочно изыскивать дополнительные 23 миллиарда злотых (почти 6 миллиардов долларов), ведь в бюджете эти траты не запланированы.

Зато доволен министр обороны Мариуш Блащак: он заявляет, что «Абрамсы» отпугнут агрессора (то есть Россию) и грозится разместить американскую бронетехнику на границе с РФ и РБ.

Качиньский объявляет о покупке американских «Абрамсов». Фото: wiadomosci.gazeta.pl

Раз Качиньский наперекор всему настоял на приобретении танков из США, в Варшаве очень хотели порадовать кого-то в Вашингтоне. Однако получилось иначе: контракт заключили, а американцы усилили нажим на поляков. Ещё Трампом был подписан закон о возвращении жертвам холокоста утраченного имущества или выплате компенсаций. Это напрямую касается Польши, где до войны было значительное еврейское население. При новой администрации на Польшу стали давить из-за океана, настаивая на реституции собственности, принадлежавшей евреям. В ответ Варшава приняла закон, устанавливающий 30-летний срок давности по имущественным претензиям. И вот 20 июля группа американских сенаторов призвала, по сути, потребовала от президента Дуды, чтобы тот наложил на закон вето. Со стороны американцев это настолько вызывающий шаг, что публично возмутился Томаш Гродзский, спикер Польского сената.

Параллельно истории с реституцией раскручивался сюжет вокруг семейства каналов TVN. Это оппозиционный «Праву и справедливости» вещатель, принадлежащий концерну American Discovery. Польская власть решила немного подрегулировать законодательство, взяв под контроль медиа, являющиеся собственностью иностранных корпораций. У TVN нашлись защитники в Вашингтоне. 20 июля тему свободы слова в разговоре с вице-премьером Ярославом Говином подняла министр торговли США Джина Раймондо. А на следующий день в Варшаву прилетел советник Государственного департамента Дерек Шолле. Он дал интервью TVN24, продемонстрировав поддержку каналу. Вдобавок Шолле открыто отчитал замминистра Пшидача за посягательство на «свободу СМИ».

Дерек Шолле в Польше. Фото: polskieradio.pl

Выволочки, которые американцы устраивают полякам, болезненны. А тут ещё Брюссель пугает Варшаву замораживанием многомиллиардных финансовых дотаций. Есть и более неприятный момент: США собираются похоронить устремления Польши к региональному лидерству. Добиться гегемонии в Восточной и Центральной Европе Польша рассчитывала с помощью проекта «Троеморье» («Инициативы трёх морей»). Задумка эта американская, её цель – вытеснить Россию и «Газпром», но формально застрельщиками были Польша и Хорватия. Поляки рассчитывали, что под покровительством Вашингтона они будут верховодить в «Троеморье». Проект в основном свёлся к говорильне на саммитах с участием глав государств Евросоюза, расположенных в треугольнике между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями, но польская пропаганда всячески воспевала проект.

В начале 2021 года стали поступать сигналы о том, что Вашингтон задумал скорректировать «Инициативу трёх морей». В июле появилась статья за подписями двух бывших послов США в Польше Даниэля Фрида и Джорджетт Мосбахер и ещё одного Бжезинского – Йена, ведущего аналитика Атлантического совета*** (нежелательная организация в РФ). В статье предлагалось открыть секретариат «Троеморья» в Берлине или Брюсселе. Ангела Меркель совершила визит в США и договорилась с Джо Байденом, что обе страны вместе займутся развитием «Инициативы трёх морей». От таких новостей в Варшаве взвыли. Одни эксперты сочли , что США отдали «Троеморье» в феодальное владение немцам, другие вспоминали старый проект «Срединная Европа» (Mitteleuropa), предполагавший немецкую гегемонию. А роль гегемона в Центральной и Восточной Европе явно отводилась Польше, никаких немцев в «Троеморье» не должно было быть и близко. Однако США, сделав ставку на Германию, стали развеивать польские грёзы о величии.

Ангела Меркель и Джо Байден. Фото: nationworldnews.com

Для Качиньского и его окружения это провал. Польское руководство лихорадочно ищет новую опору, сближаясь с Турцией (за ней маячит Великобритания) и заигрывая с Китаем. Однако расширение контактов с Пекином ещё сильнее разозлит Вашингтон и там вспомнят, о чём говорил Байден во время предвыборной кампании, называя Ярослава Качиньского и Виктора Орбана бандитами, а их режимы тоталитарными. Отсюда и до смены власти недалеко. Возможности для этого есть.