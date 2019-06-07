Отношения с Украиной, торговые войны и пересмотр статуса доллара: о чём Путин говорил на пленарном заседании ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В своём выступлении глава государства затронул темы отношений России с Белоруссией и новым украинским руководством. Также российский лидер упомянул тему торговых войн и барьеров, рассмотрев этот вопрос на примере ситуации с «Северным потоком — 2» и китайской компанией Huawei. Кроме того, Путин рассказал, каким ему видится будущий экономический миропорядок и почему статус доллара должен быть пересмотрен.

Отношения с Украиной и Белоруссией

В ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин выразил точку зрения, что новый украинский лидер Владимир Зеленский — хороший актёр, но его новые обязанности требуют особенных качеств.

«Одно дело — играть, другое — быть кем-то. Для того чтобы играть, нужен талант перевоплощения, а для того чтобы заниматься государственными делами, нужен опыт, знания, нужно уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты решения этих проблем», — сказал Путин, отметив, что не утверждает об отсутствии этих качеств у Зеленского.

«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, — мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживём — увидим, посмотрим», — заключил российский президент. Вместе с тем он сказал, что российская сторона не отказывается от контактов.

Говоря о российско-белорусских отношениях, Путин отметил близость народов двух стран друг к другу. Вместе с тем он сказал, что объединение двух государств не рассматривается.

«Мы, повторяю, один народ, но так сложилось, что мы живём в разных странах, разные государства образовались. Я уже много раз на этот счёт высказывался, но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», — сказал российский лидер.

Отметим, что в начале июня в Белоруссию прибыл новый посол Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев. Он заявил об огромном потенциале Союзного государства, которое в этом году отмечает двадцатилетие. Он также выразил уверенность, что Россия и Белоруссия всегда смогут прийти к единому мнению.

Торговые войны и барьеры

Также Путин затронул вопрос торговых войн, упомянув, в частности, в качестве примеров ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и положение, в котором оказалась китайская компания Huawei.

Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России.

«Но это не соответствует интересам тех, кто привык к исключительности и вседозволенности. К тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать. Такая разрушительная практика перекочевала в новые отрасли», — сказал президент, перейдя к ситуации c Huawei. По его словам, компанию выталкивают с глобального рынка.

«Казалось бы, бурная цифровая трансформация, технологии, которые стремительно меняют индустрии, рынки, профессии, призваны расширять горизонты для всех, кто готов и открыт к переменам. Но и здесь, к сожалению, тоже строятся барьеры», — подчеркнул президент.

Напомним, в мае США внесли Huawei в чёрный список, который ограничивает доступ компании к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее такие фирмы, как Google и Intel, прекращают сотрудничество с китайской корпорацией.

Многополярный мир

По словам Путина, при текущих глобальных проблемах есть два пути, по которым может пойти дальнейшее развитие. Оба сценария президент охарактеризовал как крайности.

В первом случае, по словам Путина, будет некий перезапуск универсальной модели глобализации, «когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств». В качестве примера президент привёл модель поведения США, которые действуют, «распространяя свою юрисдикцию на весь мир».

«Кстати, 12 лет назад я уже об этом говорил: такая модель не только противоречит логике нормального межгосударственного общения, формирующимся реалиям сложного многополярного мира, но, главное, не отвечает задачам будущего», — подчеркнул Путин.

При втором сценарии, продолжил президент, страны будет ждать «фрагментация глобального экономического пространства политикой ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание».

Путин особо подчеркнул, что выходом из сложившейся ситуации должно стать заключение договорённостей, которые соблюдались бы всеми странами.

«Однако, убеждён, разговоры о таком экономическом миропорядке останутся благими и пустыми пожеланиями, если мы не вернём в центр дискуссии такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и, добавлю, ответственность не только за своё, но и за всеобщее устойчивое развитие», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, действия США, которые пускают в ход различные ограничения, наносят большой урон мировой экономике.

«К 2022 году это приведёт к спаду роста мирового ВВП на 2%, а рост мировой торговли упадёт аж на 17%, — сказал Путин. — Если будет продолжаться как сегодня, все столкнутся с колоссальными потерями. На что это будет переложено? На наших граждан».

Кроме того, президент России посоветовал не делать ставку на доллар в финансовых отношениях между странами. По словам российского лидера, текущий статус этой валюты стоит пересмотреть.

«Роль доллара как резервной валюты нужно переосмыслить, потому что он превратился в инструмент давления эмитента на другие страны. Доверие к нему падает», — отметил Путин.

В дополнение к этому в ходе своего выступления президент сказал, что не видит ничего удивительного в желании сторонников санкций продавать свои товары в России и инвестировать в экономику РФ.

Российский лидер таким образом ответил на слова премьер-министра Словакии Петра Пеллегрини, который, напротив, назвал подобную ситуацию странной.

«А вот в этом я ничего плохого не вижу — хоть так будем работать», — заключил российский лидер.