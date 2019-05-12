Отношения с Москвой, скандинавские банки и "сбившийся с курса корабль": Что известно о кандидатах в президенты Литвы

Sputnik Литва сообщает, что участки для голосования на выборах президента Литвы открылись в 07.00. Данные, которые известны сейчас, показывают, что средняя явка составляет 13,5%.

Отмечается, что в стране также проходят два референдума – по вопросам двойного гражданства и сокращению числа депутатов сейма.

Кстати, в том случае, если ни один из девяти участвующих в президентских выборах кандидатов не наберет 50% голосов, то тогда в Литве будет второй тур, который пройдет через 14 дней. По мнению экспертов, сейчас ситуация такова, что ни одному из кандидатов, скорее всего, не удастся одержать безоговорочную победу в 1-м туре.

Эксперты говорят, что среди возможных претендентов на победу - экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Науседа в свое время проходил практику в Мангеймском университете в Германии. Проходил стажировку в Бундестаге в Бонне, а также во Всемирном банке в Вашингтоне. Озвучивая свою политическую программу, Науседа заявил, что готов повести "сбившийся с курса корабль Литвы" к маяку благосостояния.

"Я почти двадцать лет анализировал глобальные и локальные экономические и политические связи, - цитирует его "Парламентская газета". - Государство благосостояния — этот тот маяк, к которому должен идти усталый и сбившийся с курса корабль Литвы".

Отмечается, что вот уже много месяцев Науседа является лидером социологических опросов среди возможных кандидатов в президенты Литвы. Однако на данный момент не известно, кто именно стоит за ним. Эксперты полагают, что Науседа будет придерживаться прежней политики по отношению к России, поскольку будет прислушиваться к Западу. Также в местных СМИ была информация о том, что якобы его кандидатуру продвигают скандинавские банки.

Действующий премьер-министр Сквернялис считает, что Литва недостаточно прислушивается к американцам в вопросах политики.

"Нельзя поворачиваться спиной к США во время важных голосований в ООН — я говорю о голосовании по вопросу Иерусалима, - говорит действующий премьер-министр Сквернялис.

Шимоните высказалась о том, чтобы еще больше помогать Штатам.

"Наши усилия должны быть приложены к тому, чтобы помочь США обратить внимание других партнеров НАТО", - заявила она во время дебатов. Отметим, что в прессе Ингриду Шимоните называют не иначе, как "протеже Грибаускайте".

Политологи по итогам дебатов отметили, что все эти кандидаты друг другу совсем не оппоненты, а единомышленники.

Например, говоря об отношениях с Москвой, политики не преминули вспомнить "угрозу с Востока".

Например, Шимоните заявила, что с Россией "говорить не о чем".

А если наладить отношения с Россией, то тогда "ценности Литвы будут под угрозой".

Впрочем, Сквернялис отметил, мол, диалог возможен, окрестив Москву "агрессивным политиком". Риторика Науседы свелась к необходимости разделять "нынешних лидеров Кремля".

Напомним, что ранее глава соседней Эстонии приезжала на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину, а Владимир Зеленский говорил о необходимости диалога с Москвой. В этой связи, отмечают политологи, литовские кандидаты попросту не знают, что сейчас им заявлять в своих дискуссиях, чтобы быть в тренде.