Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко пофантазировал о своих военных достижениях в Facebook
Украина хочет попросить ООН и НАТО защитить жителей Сибири
В Крыму оценили заявление партии Порошенко о «нарушении» прав коренных народов
Для обсуждения снижения ипотечной ставки в Госдуму приглашены представители банк...
Главная / Политика

Отношения с Москвой, скандинавские банки и "сбившийся с курса корабль": Что известно о кандидатах в президенты Литвы

12 мая 2019, 17:24  •  84 • Политика
В Литве стартовали также президентские выборы. Среди фаворитов - экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Эксперты проанализировали дебаты кандидатов и сошлись во мнении, что они не оппоненты, а единомышленники. Одинаково смотрят на вопрос отношений с Москвой, к примеру. Также кандидатам припомнили связи со скандинавскими банками. Впрочем, фавориты уверенно затрагивают основные темы: национальный вопрос и благосостояние. По словам одного политика, Литва сейчас напоминает "сбившийся с курса корабль". Рассказываем, что известно о кандидатах в президенты республики.
Sputnik Литва сообщает, что участки для голосования на выборах президента Литвы открылись в 07.00. Данные, которые известны сейчас, показывают, что средняя явка составляет 13,5%.
Отмечается, что в стране также проходят два референдума – по вопросам двойного гражданства и сокращению числа депутатов сейма.
Кстати, в том случае, если ни один из девяти участвующих в президентских выборах кандидатов не наберет 50% голосов, то тогда в Литве будет второй тур, который пройдет через 14 дней. По мнению экспертов, сейчас ситуация такова, что ни одному из кандидатов, скорее всего, не удастся одержать безоговорочную победу в 1-м туре.
Эксперты говорят, что среди возможных претендентов на победу - экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Науседа в свое время проходил практику в Мангеймском университете в Германии. Проходил стажировку в Бундестаге в Бонне, а также во Всемирном банке в Вашингтоне. Озвучивая свою политическую программу, Науседа заявил, что готов повести "сбившийся с курса корабль Литвы" к маяку благосостояния.
"Я почти двадцать лет анализировал глобальные и локальные экономические и политические связи, - цитирует его "Парламентская газета". - Государство благосостояния — этот тот маяк, к которому должен идти усталый и сбившийся с курса корабль Литвы".
Отмечается, что вот уже много месяцев Науседа является лидером социологических опросов среди возможных кандидатов в президенты Литвы. Однако на данный момент не известно, кто именно стоит за ним. Эксперты полагают, что Науседа будет придерживаться прежней политики по отношению к России, поскольку будет прислушиваться к Западу. Также в местных СМИ была информация о том, что якобы его кандидатуру продвигают скандинавские банки.
Действующий премьер-министр Сквернялис считает, что Литва недостаточно прислушивается к американцам в вопросах политики.
"Нельзя поворачиваться спиной к США во время важных голосований в ООН — я говорю о голосовании по вопросу Иерусалима, - говорит действующий премьер-министр Сквернялис.
Шимоните высказалась о том, чтобы еще больше помогать Штатам.
"Наши усилия должны быть приложены к тому, чтобы помочь США обратить внимание других партнеров НАТО", - заявила она во время дебатов. Отметим, что в прессе Ингриду Шимоните называют не иначе, как "протеже Грибаускайте".
Политологи по итогам дебатов отметили, что все эти кандидаты друг другу совсем не оппоненты, а единомышленники.
Например, говоря об отношениях с Москвой, политики не преминули вспомнить "угрозу с Востока".
Например, Шимоните заявила, что с Россией "говорить не о чем".
А если наладить отношения с Россией, то тогда "ценности Литвы будут под угрозой".
Впрочем, Сквернялис отметил, мол, диалог возможен, окрестив Москву "агрессивным политиком". Риторика Науседы свелась к необходимости разделять "нынешних лидеров Кремля".
Напомним, что ранее глава соседней Эстонии приезжала на встречу к российскому лидеру Владимиру Путину, а Владимир Зеленский говорил о необходимости диалога с Москвой. В этой связи, отмечают политологи, литовские кандидаты попросту не знают, что сейчас им заявлять в своих дискуссиях, чтобы быть в тренде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
12 мая 2019, 17:24
«Прометей» приковал к скале американскую систему 2040 года
11 мая 2019, 21:54
"Зажигательно шутить, иначе уволят": В Сети оценили шутки Зеленского о Порошенко
12 мая 2019, 01:09
Глава МИД Эстонии объявил борьбу с одинокой буквой "Н"
12 мая 2019, 10:54
Отсутствие контактов с Россией – это поражение: Польский генерал указал на промах прозападной политики
12 мая 2019, 01:09
"Нет данных о том, что там хранится, но это опасно": В ОБСЕ придумали причину для визита в Приднестровье в формате "3+2″
12 мая 2019, 17:24
Если США сделают шаг против Ирана, он ответит им "ударом в голову" – главком КСИР
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 02:24
Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму
09 мая 2019, 17:54
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
11 мая 2019, 02:24
"Все, кто присутствовал на встрече, переглянулись": Захарова о "резких высказываниях" Лаврова
10 мая 2019, 10:09
Запад возмущён: Россия уничтожает боевиков
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
07 мая 2019, 20:09
В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.