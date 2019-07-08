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Отношения с Грузией надо морозить. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция

08 июля 2019, 12:54  •  160 • В России

Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно.

Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет.

Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы.

И пусть мы понимаем, что таких упоротых в Грузии всё равно меньшинство, но именно это меньшинство заказывает музыку, как наиболее крикливое и активное, именно они «делают погоду» и информационный фон. И именно с ними предстоит пересекаться нашим туристам. Это «элита общества», «соль земли» и прочая и прочая.

Что же касается российско-грузинских отношений, то их нужно морозить. Холод оздоравливает. Странно только, что с этим пытаются спорить как раз грузинские турбо-патриоты, потому что они больше всех кричат: «да оставьте вы уже Грузию в покое, дайте нам развод»; «да уговорили, вот не поедем к вам больше, летать не станем, выплывайте дальше сами»; «ах вы подлые враги, как вы можете».

Можем. Нас это не радует. Злорадства тоже никакого. Тем более вот лично у меня – это очень, очень печально. Но необходимо, видимо.

Итак, заморозки и холода за Большим Кавказским хребтом, погода нелётная.

Источник - блог Евгения Примакова в ФБ

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