|
Отношения с Грузией надо морозить. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция
08 июля 2019, 12:54 • 160 • В России
Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно.
Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет.
Причём далее всё более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость – санкция, ещё пакость – ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы.
И пусть мы понимаем, что таких упоротых в Грузии всё равно меньшинство, но именно это меньшинство заказывает музыку, как наиболее крикливое и активное, именно они «делают погоду» и информационный фон. И именно с ними предстоит пересекаться нашим туристам. Это «элита общества», «соль земли» и прочая и прочая.
Что же касается российско-грузинских отношений, то их нужно морозить. Холод оздоравливает. Странно только, что с этим пытаются спорить как раз грузинские турбо-патриоты, потому что они больше всех кричат: «да оставьте вы уже Грузию в покое, дайте нам развод»; «да уговорили, вот не поедем к вам больше, летать не станем, выплывайте дальше сами»; «ах вы подлые враги, как вы можете».
Можем. Нас это не радует. Злорадства тоже никакого. Тем более вот лично у меня – это очень, очень печально. Но необходимо, видимо.
Итак, заморозки и холода за Большим Кавказским хребтом, погода нелётная.
Источник - блог Евгения Примакова в ФБ
Подпишитесь на нас
Загрузка...
160
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июля 2019, 12:24
|
02 июля 2019, 18:54
|
06 июля 2019, 00:54
|
06 июля 2019, 10:24
|
03 июля 2019, 01:24
|
05 июля 2019, 11:54
|
03 июля 2019, 07:54