«Отношения России и США ушли на ноль»: о чём говорили Назарбаев и Трамп на встрече в Вашингтоне

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и американский лидер Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Главы государств обсудили экономическое и торговое сотрудничество, энергетический диалог и ситуацию вокруг КНДР. Назарбаев также выразил обеспокоенность трудностями в отношениях Соединённых Штатов и России. В Госдуме отметили, что Казахстан, как сосед и близкий партнёр РФ, заинтересован в нормализации российско-американского диалога. О встрече лидеров двух государств — в материале RT.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и лидер США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне.

По итогам встречи Назарбаев выразил надежду, что в дальнейшем отношения Казахстана и США выйдут на уровень расширенного стратегического партнёрства.

«Сейчас к Центральной Азии большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны — Россия, с другой — Китай, на юге — исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединённых Штатов в нашем формате «С5+1» (США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. — RT), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество», — сказал лидер Казахстана.

Он также напомнил, что Астана поддержала борьбу Соединённых Штатов против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится ими в Афганистане.

«Присутствие американских войск в Афганистане — это дело не только Соединённых Штатов, но и всего мира. Противостоять новому очагу терроризма — это задача всех нас, соседей Афганистана», — отметил Назарбаев.

Казахстанский лидер также коснулся кризиса на Корейском полуострове. Он напомнил, что Астана в своё время отказалась от четвёртого в мире ядерного арсенала и закрыла крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске, и предложил КНДР последовать этому примеру.

«У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — сказал он.

В этом контексте Назарбаев затронул российско-американские отношения, посетовав на их низкий уровень.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией», — сказал лидер Казахстана.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT отметил, что Астана заинтересована в хороших отношениях Москвы и Вашингтона.

«Казахстан — очень близкая для нас страна и народ. И Казахстан крайне заинтересован в развитии отношений с Россией, чтобы в нашей стране всё складывалась хорошо. И, конечно, также заинтересован в нормализации отношений между Россией и США, и европейскими странами, в снятии санкций, налаживании парламентских отношений. Неоднократно наши коллеги из Казахстана говорили об этом на различных международных площадках», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне Назарбаев выражал и интересы собственной страны, и интересы России, как близкого партнёра по Евразийскому экономическому союзу.

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп во время встречи

globallookpress.com

© Olivier Douliery

Между тем, президент Казахстана поздравил Трампа с приближающейся годовщиной его президентства и «огромными успехами в экономике».

Со своей стороны Трамп отметил, что Назарбаев пользуется большим уважением на мировой арене и что ему удалось справиться со многими вызовами, с которыми сталкивалась его страна.

Он подчеркнул, что взаимодействие с Казахстаном помогает реализации новой стратегии Вашингтона по Южной Азии.

«На сегодняшний день наше стратегическое партнёрство с Казахстаном продвигает вперёд мою стратегию по Южной Азии, которая работает. И она работает куда стремительнее, чем кто-либо может себе представить», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что это взаимодействие стало ещё более крепким за последний месяц, поскольку Казахстан стал председательствовать в Совбезе ООН.

Говоря о денуклеаризации КНДР и ситуации на Корейском полуострове Трамп отметил, что Казахстан является ценным партнёром в деле ядерного разоружения КНДР.

«Вместе мы должны сделать так, чтобы Северная Корея не угрожала миру ядерным разрушением», — считает американский президент.

Как говорится в итоговом заявлении пресс-службы Белого дома, Трамп высоко оценил усилия Казахстана по нераспространению ядерного оружия, начиная с добровольного отказа от ядерного арсенала в 1992 году, подкреплённого постоянными обязательствами по ядерной безопасности и поддержкой предотвращения распространения и использования химического оружия.

«Оба лидера осудили распространение оружия массового уничтожения, включая незаконные ядерные и ракетные программы Северной Кореи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также приветствовали недавнее открытие в Казахстане банка низкобогащённого урана МАГАТЭ.

Президенты США и Казахстана подчеркнули важность продолжения стратегического энергетического диалога между двумя странами.

«Они признали важность укрепления стратегического энергетического диалога, который обрисовывает в общих чертах двустороннее энергетическое сотрудничество, включая нефть и газ, ядерное нераспространение и гражданское ядерное развитие», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны договорились укреплять сотрудничество в торговых сферах по различным направлениям.

Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп во время встречи

globallookpress.com

© Olivier Douliery

В Белом доме также сообщили, что Назарбаев поблагодарил Трампа за гостеприимство и пригласил посетить Казахстан.

В ходе визита в США Назарбаев подписал соглашения на приобретение американской продукции на $2,5 млрд, включая новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией «Казахстанские пассажирские перевозки», авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Пресс-служба главы Казахстана, в свою очередь, сообщила, что всего в рамках визита в Америку казахстанской стороной было подписано более 20 соглашений на сумму $7 млрд.

В Астане рассказали, что США предложили Казахстану принять участие в Международном форуме по вопросам исследования космоса, который пройдёт 3 марта 2018 года в Японии.

По данным пресс-службы, стороны изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках международной хартии, которая нацелена на предоставление унифицированной системы получения и передачи космических данных странам, затронутым природными или антропогенными катастрофами.