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Отношения России и США оказались на грани разрыва

18 марта 2021, 11:05  •  146 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Накал страстей между двумя государствами становится все выше
Ситуация между Москвой и Вашингтоном резко обострилась. Наша страна устала снисходительно реагировать на бесконечные нападки американцев и решила перейти к активным действиям. 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.
Российское внешнеполитическое ведомство намерено обсудить с дипломатом происходящее в отношениях двух держав и попытаться выработать стратегию дальнейшего поведения.
В своем официальном заявлении на странице в "Фейсбук" представители посольства РФ в США подчеркнули, что на данный момент российско-американские отношения претерпевают небывалый кризис.
При этом там отметили, что виновным в таком положении дел является Вашингтон, который на протяжении нескольких лет упорно наращивал конфронтацию между двумя странами. Сейчас американцы максимально приблизились к красной линии – еще несколько подобного рода шагов могут полностью обрушить двусторонние отношения.
В дипмиссии, однако, добавили, что всегда готовы к диалогу и постараются выработать стратегию выхода из сложившегося кризиса.
Накануне стало известно, что Вашингтон вводит очередные санкционные ограничения против России. Санкции будут касаться экспорта, связанного с национальной безопасностью.

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