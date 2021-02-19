Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная / Политика

Отношения России и ЕС разорваны в клочья - Лавров

19 февраля 2021, 22:25  •  87 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава российского МИД процитировал Обаму
Сергей Лавров объяснил скандальную фразу об отношениях с Евросоюзом, сказанную во время интервью Владимиру Соловьеву. Он отметил, что Россия полностью готова к их разрыву, поскольку от них и так ничего не осталось.
Напомним, некоторое время назад глава российского МИД заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. В Европе расценили это как сигнал в свой адрес, назвав его "довольно странным".
Позже в Кремле отметили, что разрывать отношения с Евросоюзом Россия не намерена, а слова дипломата были неправильно истолкованы.
Лавров в интервью РБК, объясняя свое высказывание, указал, что во время интервью Соловьеву ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Россия к разрыву отношений с ЕС из-за того, что как таковых отношений уже не осталось.
"Как однажды высказывался бывший Президент США Обама, правда про российскую экономику, отношения разорваны в клочья", – рассказал он.
Глава россиского МИД отметил, что выстраиванию нормальных отношений мешает предвзятость к России со стороны Запада.
В свою очередь он напомнил, как в мае 2019 занимавший в те года пост главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что Россия является старым врагом ЕС и снова представляет угрозу. Однако после официального дипломатического запроса через протокольную службу заявили, что Борреля не так поняли – сказанное им было лишь фигурой речи.
Сейчас западные страны, по его словам, понимают, что распространение "Спутника V" во всем мире способствуют повышению международного авторитета России – им этого совсем не хочется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
19 февраля 2021, 13:15
Лукашенко дискредитирует Россию – эксперт
19 февраля 2021, 16:55
В Риге пожалели о закрытии российских каналов
19 февраля 2021, 16:55
Позор Зеленского на международной встрече объяснили особенностями украинского протокола
19 февраля 2021, 13:15
Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"
19 февраля 2021, 15:05
Все еще полковник: почему Путин не стал генералом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 02:00
«Если он пройдёт по инициативе ЕС»: почему в Москве не исключили возможности разрыва отношений с Брюсселем
14 февраля 2021, 12:00
В Крыму нашлось не менее десятка государственных дворцов
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.