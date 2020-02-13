Отношения "на дне", но Россия - главный союзник Грузии: В Госдуме заявили о противоречивых сигналах из Тбилиси

Восстановить сотрудничество между Грузией и Россией в принципе возможно, однако пока отношения двух стран находятся "на дне". Об этом "ПолитЭксперту" заявил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

Как подчеркнул парламентарий, для перелома в диалоге необходима консолидация грузинского руководства на основе национальных внешнеполитических интересов страны.

Обе стороны планировали отменить визовый режим, однако делу помешала прошлогодняя провокация в Тбилиси в отношении делегации Госдумы России, которая вылилась в антироссийские выступления. В результате диалог забуксовал, так как Москва получает противоречивые сигналы из Грузии.

Так, президент страны Саломе Зурабишвили утверждает, что Тбилиси готов обеспечить безопасность министерской встречи ОБСЕ с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Но затем грузинские политики опровергают данные заявления.

Кроме того, грузинская сторона поддержала политику фальсификации истории Второй мировой войны. Учитывая это, власти России считают необходимым, чтобы Грузия предоставила гарантии безопасности для всех российских граждан без исключения.

"Российское общество готово улучшать отношения с Грузией, к тому же серьёзных политических союзников, кроме России, у Грузии нет", - пояснил он.

Как передаёт РИА ФАН, ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко указал на то, что введённый для российских авиакомпаний запрет на полёты в Грузию является вынужденным шагом, который связан с организованной грузинской стороной провокацией на Межпарламентской Ассамблее Православия в Тбилиси летом 2019 года. И разговор об отмене визового режима можно возобновить только в том случае, если власти Грузии создадут необходимые условия для нормализации диалога.

"Речь идёт о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - указал дипломат.