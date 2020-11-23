Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Отношения не заладились: Путин отказал Обаме в личной просьбе

23 ноября 2020, 22:10  •  169 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поступок российского лидера ранил американского коллегу в самое сердце
Атмосферу между нашим государством и Америкой никогда нельзя было назвать дружеской. В ближайшее время, судя по всему, в Белом доме сменится хозяин, и России придется выстраивать диалог с новым политиком. При этом общение с предыдущими не было лишено личных неприятных инцидентов. Так, будучи американским лидером, Барак Обама затаил обиду на Владимира Путина.
Причиной тому стал вскрывший недобросовестность американских спецслужб Эдвард Сноуден. Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США не прогадал, выбирая страну для побега от "правосудия" Вашингтона. По некоторым данным, когда тот явился к нам в гости, Обама лично просил Путина не помогать "предателю". Однако главнокомандующий решил проигнорировать своего американского коллегу.
Именно с тех пор, как сообщает обозреватель "Московского комсомольца" Михаил Ростовский со ссылкой на неназванного по имени "ветерана российской дипломатии", меж Владимиром Владимировичем и Бараком пробежал холодок.
К слову, недавно Владимир Путин обозначил условия, при которых наша страна будет готова признать итоги выборов президента США. У Вашингтона есть два варианта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



169
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 13:55
На Украине обратились к российскому президенту с просьбой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2020, 09:50
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления сделал решающий прогноз
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
22 ноября 2020, 02:10
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гостей?
22 ноября 2020, 11:20
Поросячий восторг и злорадство: Аксенов припомнил украинским властям водную блокаду Крыма
22 ноября 2020, 16:50
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
16 ноября 2020, 22:25
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушили планы провокаторов в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.