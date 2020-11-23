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Отношения не заладились: Путин отказал Обаме в личной просьбе
23 ноября 2020, 22:10 • 169 • Политика
Поступок российского лидера ранил американского коллегу в самое сердце
Атмосферу между нашим государством и Америкой никогда нельзя было назвать дружеской. В ближайшее время, судя по всему, в Белом доме сменится хозяин, и России придется выстраивать диалог с новым политиком. При этом общение с предыдущими не было лишено личных неприятных инцидентов. Так, будучи американским лидером, Барак Обама затаил обиду на Владимира Путина.
Причиной тому стал вскрывший недобросовестность американских спецслужб Эдвард Сноуден. Экс-сотрудник Агентства нацбезопасности США не прогадал, выбирая страну для побега от "правосудия" Вашингтона. По некоторым данным, когда тот явился к нам в гости, Обама лично просил Путина не помогать "предателю". Однако главнокомандующий решил проигнорировать своего американского коллегу.
Именно с тех пор, как сообщает обозреватель "Московского комсомольца" Михаил Ростовский со ссылкой на неназванного по имени "ветерана российской дипломатии", меж Владимиром Владимировичем и Бараком пробежал холодок.
К слову, недавно Владимир Путин обозначил условия, при которых наша страна будет готова признать итоги выборов президента США. У Вашингтона есть два варианта.
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