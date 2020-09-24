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Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
24 сентября 2020, 16:20 • 32 • Политика
Российский лидер задел самолюбие французского
После разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона второй не на шутку вышел из себя. Об этом рассказали источники в разведке журналистам.
Как пишет издание Business Insider, российский президент подорвал самолюбие Макрона заявлениями о Навальном. Глава Франции во время разговора с Владимиром Путиным ожидал признания в отравлении оппозиционера. Он полагал, что ему честно объяснят, что это, к примеру, внутреннее дело страны, незаконная операция какой-то "мелкой сошки из Чечни", однако подобных заявлений от российской стороны так и не прозвучало.
Напомним, несколько дней назад французские СМИ опубликовали заявления Владимира Путина во время разговора между лидерами по Навальному, где, по версии журналистов, российский глава назвал оппозиционера симулянтом. В Кремле заявили, что наличие у СМИ достоверных источников по вопросу беседы между главами маловероятно.
Источники объясняют, что у Макрона "огромное эго". Лидер уверен, что никто не имеет права заговаривать ему зубы, поэтому "лживые" заявления Москвы он воспринял крайне остро. Сообщается, что из-за этого разговора отношения между Францией и Россией, которые в последнее время и без того были натянуты, теперь подорваны.
Напомним, недавно Алексея Навального выписали из немецкой больницы. Оппозиционера вывели из комы после "отравления". В Европе заявляют, что в деле замешан яд "Новичок" и винит во всем Москву, требуя ввести ответные меры. При этом до сих пор не было предоставлено ни одного доказательство со стороны ЕС.
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