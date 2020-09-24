Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморок...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным

24 сентября 2020, 16:20  •  32 • Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер задел самолюбие французского
После разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона второй не на шутку вышел из себя. Об этом рассказали источники в разведке журналистам.
Как пишет издание Business Insider, российский президент подорвал самолюбие Макрона заявлениями о Навальном. Глава Франции во время разговора с Владимиром Путиным ожидал признания в отравлении оппозиционера. Он полагал, что ему честно объяснят, что это, к примеру, внутреннее дело страны, незаконная операция какой-то "мелкой сошки из Чечни", однако подобных заявлений от российской стороны так и не прозвучало.
Напомним, несколько дней назад французские СМИ опубликовали заявления Владимира Путина во время разговора между лидерами по Навальному, где, по версии журналистов, российский глава назвал оппозиционера симулянтом. В Кремле заявили, что наличие у СМИ достоверных источников по вопросу беседы между главами маловероятно.
Источники объясняют, что у Макрона "огромное эго". Лидер уверен, что никто не имеет права заговаривать ему зубы, поэтому "лживые" заявления Москвы он воспринял крайне остро. Сообщается, что из-за этого разговора отношения между Францией и Россией, которые в последнее время и без того были натянуты, теперь подорваны.
Напомним, недавно Алексея Навального выписали из немецкой больницы. Оппозиционера вывели из комы после "отравления". В Европе заявляют, что в деле замешан яд "Новичок" и винит во всем Москву, требуя ввести ответные меры. При этом до сих пор не было предоставлено ни одного доказательство со стороны ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 02:35
Сенатор Морозов о Зеленском: Рушит всё, включая "начинку"
24 сентября 2020, 00:45
ГАИ в Минске "давит протестующих": "А почему это больше похоже на…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.