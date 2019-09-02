«Отношения крепкие, как никогда»: США пообещали Зеленскому поддержку

Автор:

Курганов Дмитрий

Ураган не пустил Трампа в Варшаву

В минувшие выходные в Польше прошли траурные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Как известно, России в числе приглашённых не оказалось, а президент США Дональд Трамп сослался на надвигающийся ураган «Дориан» и прислал вместо себя вице-президента Майка Пенса. Глава Белого дома объяснил своё решение тем, что ему необходимо лично контролировать работу федерального правительства из-за стихии.

Правда, это не помешало ему отправиться в собственный гольф-клуб в штате Вирджиния, чтобы насладиться любимой игрой. Оттуда он посылал твиты об угрозе нескольким штатам. К слову, обстановка действительно весьма серьёзная – в Южной Каролине вслед за Флоридой объявили об эвакуации населения из опасных зон. По приблизительным оценкам, она затронет более 800 тысяч человек. Также стало известно об аналогичных мерах и в Джорджии.

Впрочем, на критику СМИ в адрес Трампа в администрации президента ответили, что его ежечасно информируют о ситуации с ураганом, а сам американский лидер в ближайшее время прибудет на заседание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями для обсуждения угрозы стихии, которая 2 сентября обрушится на восточное побережье США.

Пенс вместо Трампа

Таким образом, вместо Трампа президент Украины Владимир Зеленский встретился в Варшаве с Майком Пенсом. Они обсудили предстоящий визит украинского лидера в Штаты, где он должен, наконец, встретиться с Трампом. Как сообщила пресс-служба Зеленского, на встрече также шла речь о ситуации в Донбассе и претворении в жизнь пошаговой стратегии, которая позволила бы вернуть мир на Украину.

М. Пенс. Фото: www.globallookpress.com

США в очередной раз пообещали, что всегда будут приверженцами территориальной целостности страны и продолжат помогать ей в отстаивании суверенитета. Пенс заверил Зеленского, что отношения двух стран ещё никогда ранее не были «такими крепкими». По его словам, Штаты поддерживают Украину в борьбе с «российской агрессией», включая «законное право на Крым». При этом на вопрос журналистов о возможном прекращении военно-технической помощи Киеву со стороны Вашингтона вице-президент США отвечать не стал, отметив лишь, что этот вопрос находится в фокусе внимания сторон.

Очередной сюрприз от Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Глава Белого дома указал на необходимость глубокого анализа программы финансирования, которая получила название «Инициатива по оказанию содействия безопасности Украины». Источники в администрации президента отмечают, что Трамп хочет удостовериться в соответствии выделяемых средств интересам США.

Пока идёт проверка, никакие средства Киеву перечисляться не будут. Суммарно в 2019-2020 годах на военную помощь Украине в американском бюджете было заложено 550 миллионов долларов, из них 250 миллионов – до конца текущего года. При этом 80% этой суммы планировалось потратить на обучение украинских военных, а оставшуюся пятую часть – непосредственно на летальное вооружение.

Как отмечает издание Politico, сообщившее о поручении Трампа, оказание военно-технической помощи Киеву служило своеобразным маркером того, как Вашингтон давит на Москву или, во всяком случае, пытается это делать. Теперь же, по словам сенатора-демократа от штата Нью-Джерси Тома Малиновски, американский президент снова стал для России «полезным активом».

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Реформы и борьба с коррупцией

Но вернёмся к встрече Зеленского и Пенса. Их разговор также коснулся вопроса начинающихся на Украине реформ, в том числе, активизации борьбы с коррупцией. Украинский президент подчеркнул, что намерен не просто бороться с коррупцией, но и победить её. Одним из первых шагов на этом непростом пути станет запуск Антикоррупционного суда, который начнёт работу 5 сентября. Зеленский перечислил и другие многочисленные изменения, включая смену главы СБУ и генерального прокурора страны.

По его словам, молодое правительство и Верховная рада готовы работать так, чтобы ощутимые результаты были заметны уже в первый год, а не через пять лет. Зеленский отметил, что уже в первый день своей работы парламент зарегистрировал около 70 законопроектов, в том числе, антикоррупционной направленности.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, отметив исключительную важность подписанного 31 августа соглашения о сотрудничестве по поставкам природного газа. Американцы склонили Польшу и Украину к выгодной для Вашингтона схеме. Дорогой сжиженный природный газ (СПГ) будет перевозиться в Польшу на кораблях из США, а та, используя специально построенный для этих целей терминал, будет перепродавать этот газ Украине. Такая вот американская «поддержка». Наживаться на европейских странах под соусом их независимости от дешёвого российского газа.

Фото: Igor Grochev / Shutterstock.com

«Выглядит смешно и глупо»

Сам Зеленский оценил встречу с Пенсом, опубликовав сообщение в Twitter. Он поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины и её территориальной целостности, отметив, что у двух стран есть много областей, в которых они могут сотрудничать. «С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог», – написал глава Незалежной в своём микроблоге. Комментаторы обратили внимание на довольное лицо Зеленского на прикреплённой к твиту фотографии. Один из пользователей назвал выражение лица украинского лидера «заискивающим», отметив, что это «это выглядит смешно и глупо, если этот человек представляет целую страну».

Возможно, президент Украины действительно стал переживать, что его армия может остаться без помощи США. Сразу несколько шагов Трампа указывают на то, что отношения с Украиной могут перейти в другое русло. Либо американский лидер прячет очередной козырь в рукаве, чтобы предъявить его Зеленскому при личной встрече. Совсем не факт, что переговоры миллиардера и бывшего комика пройдут гладко.