|
Отношение к России и "пугающая" самостоятельность евроскептиков в ЕК обеспокоили Конгресс США
10 июня 2019, 04:09 • 74 • В мире
В парламенте Евросоюза все больше укрепляются позиции евроскептиков, что наглядно доказали прошедшие выборы в ЕК. Отношение к России, которое они проявляют, а также "пугающая самостоятельность" Брюсселя не на шутку обеспокоили американский Конгресс.
В опубликованном отчете исследовательской службы Конгресса США отмечается, что на взаимоотношение Брюсселя и Вашингтона может негативно сказаться укрепление позиций евроскептиков (критиков и противников ЕС) в парламенте Евросоюза.
Усиление партий так называемых евроскептиков может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС, — говорится в отчете по итогам выборов в парламент ЕС.
Еще при прежнем составе Европарламента нередко возникали определенные трудности при согласовании ряда позиции по принципиальным вопросам, в частности, в отношении антироссийских санкций.
Сейчас американских аналитиков волнует более серьезные вопрос: не смогут ли евроскептики объединиться для того, чтобы блокировать некоторые законы или в целом препятствовать проводимой Евросоюзом политике.
"Пугающая самостоятельность Европарламента"
Вашингтон не могут не беспокоить изменения в политике ЕС. Еще недавно такой "послушный" Брюссель может начать принимать собственные, независимые от американских интересов решения. Коснуться это может и взаимоотношений ЕС и России.
В свою очередь эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что традиционную политическую элиту еще заставят переживать новые политические силы, наращивающие влияние в США и в Европе. По его мнению, некоторым представителям американского истеблишмента приходится переживать и за свое собственное будущее.
"Нагоняющее ужас влияние" Москвы на европейских и американских политиков
В отчете американских аналитиков выделаются четыре направления в работе Европарламента, которые могут иметь несомненный интерес для Вашингтона. Речь идет о борьбе с терроризмом, торговле, конфиденциальности данных и взаимоотношений с Москвой. Именно поэтому аналитиков Конгресса беспокоят "пророссийские взгляды" многих крайне правых партий Европы. Официальные лица по обе стороны океана не устают говорить о том, что эти политики "находятся под влиянием России".
Неспроста западные СМИ снова вспомнили тему "российского вмешательства" перед выборами в Европарламент. Материалы, в которых раскрывались "коварные планы Кремля", который стремится оказать "влияние" на ход избирательного процесса, выпустили практически все популярные издания.
Достаточно вспомнить статью под названием "Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели", опубликованную в The New York Times. Почти одновременно материал "Пытается ли Россия повлиять на выборы в Европе" разместила и британская корпорация BBC. На эту тему размышляли журналисты и аналитики немецких и прочих изданий. Однако все обвинения не подкреплялись доказательствами.
А после того, как голосование на выборах в Европарламент было завершено, действующий глава ЕП Антонио Таяне выступил с заявлением, в котором сообщил, что никакими данными о "вмешательстве" в выборы со стороны иных стран в Брюсселе не располагают.
Тем не менее искать "связь" правых партий с Кремлем западные аналитики будут долго и упорно.
"Неудобный" Европарламент
Напомним, в последних числах мая состоялись выборы в Европарламент. После подведения итогов голосования стало ясно, что две ведущие центристские партии, десятилетиями определявшие политику Евросоюза - Европейская народная партия EPP и Прогрессивный альянс социалистов и демократов S&D - лишились большинства.
В то же время свое присутствие в Европарламенте заметно увеличила праворадикальная фракция "Европа наций и свобод", "Европейские консерваторы и реформисты" и несколько других.
Аналитики Конгресса США отметили, что в Европарламенте 2014—2019 годов правые евроскептики были разбиты по меньшей мере на три фракции, и им было трудно сформировать сплочённую оппозицию из-за разногласий в повестках дня и разницы взглядов (в том числе на реформы ЕС, миграцию и Россию). Сейчас же ситуация может заметно измениться.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 июня 2019, 11:09
|
08 июня 2019, 06:39
|
04 июня 2019, 01:54
|
04 июня 2019, 21:09
|
08 июня 2019, 09:39
|
08 июня 2019, 09:54
|
05 июня 2019, 23:09