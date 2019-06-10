Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавские социалисты не признали решений суда и заявили о государственном перев...
Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "...
Слуга народа. Список
«Использует кредит недоверия к старой власти»: Зеленский пообещал отправить «в н...
Главная / В мире

Отношение к России и "пугающая" самостоятельность евроскептиков в ЕК обеспокоили Конгресс США

10 июня 2019, 04:09  •  74 • В мире
В парламенте Евросоюза все больше укрепляются позиции евроскептиков, что наглядно доказали прошедшие выборы в ЕК. Отношение к России, которое они проявляют, а также "пугающая самостоятельность" Брюсселя не на шутку обеспокоили американский Конгресс.
В опубликованном отчете исследовательской службы Конгресса США отмечается, что на взаимоотношение Брюсселя и Вашингтона может негативно сказаться укрепление позиций евроскептиков (критиков и противников ЕС) в парламенте Евросоюза.
Усиление партий так называемых евроскептиков может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС, — говорится в отчете по итогам выборов в парламент ЕС.
Еще при прежнем составе Европарламента нередко возникали определенные трудности при согласовании ряда позиции по принципиальным вопросам, в частности, в отношении антироссийских санкций.
Сейчас американских аналитиков волнует более серьезные вопрос: не смогут ли евроскептики объединиться для того, чтобы блокировать некоторые законы или в целом препятствовать проводимой Евросоюзом политике.
"Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза", — сообщается в отчёте.

"Пугающая самостоятельность Европарламента"

Вашингтон не могут не беспокоить изменения в политике ЕС. Еще недавно такой "послушный" Брюссель может начать принимать собственные, независимые от американских интересов решения. Коснуться это может и взаимоотношений ЕС и России.
"В Штатах есть опасения, что усиление правых будет способствовать обретению Евросоюзом большей субъектности, изменит внутреннюю и внешнюю политику, а, точнее, приведёт к отмене санкций против России и налаживанию сотрудничества с Москвой в области энергетики", — рассказал беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
В свою очередь эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что традиционную политическую элиту еще заставят переживать новые политические силы, наращивающие влияние в США и в Европе. По его мнению, некоторым представителям американского истеблишмента приходится переживать и за свое собственное будущее.
"Сегодня мир пытается преодолеть процесс глобализации, возникают барьеры, отменяются общие правила и стандарты. Это показатели усиления контрэлиты, которая хочет пересмотреть единый порядок", — сказал Блохин.

"Нагоняющее ужас влияние" Москвы на европейских и американских политиков

В отчете американских аналитиков выделаются четыре направления в работе Европарламента, которые могут иметь несомненный интерес для Вашингтона. Речь идет о борьбе с терроризмом, торговле, конфиденциальности данных и взаимоотношений с Москвой. Именно поэтому аналитиков Конгресса беспокоят "пророссийские взгляды" многих крайне правых партий Европы. Официальные лица по обе стороны океана не устают говорить о том, что эти политики "находятся под влиянием России".
Неспроста западные СМИ снова вспомнили тему "российского вмешательства" перед выборами в Европарламент. Материалы, в которых раскрывались "коварные планы Кремля", который стремится оказать "влияние" на ход избирательного процесса, выпустили практически все популярные издания.
Достаточно вспомнить статью под названием "Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели", опубликованную в The New York Times. Почти одновременно материал "Пытается ли Россия повлиять на выборы в Европе" разместила и британская корпорация BBC. На эту тему размышляли журналисты и аналитики немецких и прочих изданий. Однако все обвинения не подкреплялись доказательствами.
А после того, как голосование на выборах в Европарламент было завершено, действующий глава ЕП Антонио Таяне выступил с заявлением, в котором сообщил, что никакими данными о "вмешательстве" в выборы со стороны иных стран в Брюсселе не располагают.
Тем не менее искать "связь" правых партий с Кремлем западные аналитики будут долго и упорно.
"Мифическое российское вмешательство приписывают любым явлениям, которые не укладываются в парадигму американской политики. Очевидно, что этот инструмент пропаганды будет использован и в этом случае", — подчеркнул в беседе с RT Богдан Безпалько.

"Неудобный" Европарламент

Напомним, в последних числах мая состоялись выборы в Европарламент. После подведения итогов голосования стало ясно, что две ведущие центристские партии, десятилетиями определявшие политику Евросоюза - Европейская народная партия EPP и Прогрессивный альянс социалистов и демократов S&D - лишились большинства.
В то же время свое присутствие в Европарламенте заметно увеличила праворадикальная фракция "Европа наций и свобод", "Европейские консерваторы и реформисты" и несколько других.
Аналитики Конгресса США отметили, что в Европарламенте 2014—2019 годов правые евроскептики были разбиты по меньшей мере на три фракции, и им было трудно сформировать сплочённую оппозицию из-за разногласий в повестках дня и разницы взглядов (в том числе на реформы ЕС, миграцию и Россию). Сейчас же ситуация может заметно измениться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
09 июня 2019, 14:54
«Переживают за собственное будущее»: в США оценили последствия усиления евроскептиков после выборов в Европарламент
10 июня 2019, 04:09
Отношение к России и "пугающая" самостоятельность евроскептиков в ЕК обеспокоили Конгресс США
09 июня 2019, 15:09
В Нур-Султане и Алма-Ате задержали 100 человек, которые вышли по призыву запрещенной в республике организации
10 июня 2019, 04:09
Дом экс-шпиона Скрипаля решили выкупить власти Солбери, чтобы не дать ему "превратиться в ночлежку"
10 июня 2019, 03:54
«Смогут дать отпор»: Иран представил новую систему ПВО
09 июня 2019, 08:24
«Выгодно усиливать напряжённость»: в Балтийском море стартовали учения НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы ...
10 июня 2019, 00:54
Молдавию объявили захваченным государством
10 июня 2019, 00:39
«Катастрофа для безопасности»: почему украинским резервистам хотят разрешить хранение...
10 июня 2019, 00:39
«Форпост в Чёрном море»: как Россия обеспечивает береговую оборону Крыма
10 июня 2019, 00:54
Выдачи в Китай никто не хочет: На акцию против закона об экстрадиции в Гонконге вышло...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу бюста Жукова назвали трусливой
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
08 июня 2019, 09:54
"Эта наглость от слабости": Пушков жёстко осадил главу "Нафтогаза" за ультиматум "Газпрому"
05 июня 2019, 23:09
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.