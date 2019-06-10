Отношение к России и "пугающая" самостоятельность евроскептиков в ЕК обеспокоили Конгресс США

В опубликованном отчете исследовательской службы Конгресса США отмечается, что на взаимоотношение Брюсселя и Вашингтона может негативно сказаться укрепление позиций евроскептиков (критиков и противников ЕС) в парламенте Евросоюза.

Усиление партий так называемых евроскептиков может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС, — говорится в отчете по итогам выборов в парламент ЕС.

Еще при прежнем составе Европарламента нередко возникали определенные трудности при согласовании ряда позиции по принципиальным вопросам, в частности, в отношении антироссийских санкций.

Сейчас американских аналитиков волнует более серьезные вопрос: не смогут ли евроскептики объединиться для того, чтобы блокировать некоторые законы или в целом препятствовать проводимой Евросоюзом политике.

"Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза", — сообщается в отчёте.

"Пугающая самостоятельность Европарламента"

Вашингтон не могут не беспокоить изменения в политике ЕС. Еще недавно такой "послушный" Брюссель может начать принимать собственные, независимые от американских интересов решения. Коснуться это может и взаимоотношений ЕС и России.

"В Штатах есть опасения, что усиление правых будет способствовать обретению Евросоюзом большей субъектности, изменит внутреннюю и внешнюю политику, а, точнее, приведёт к отмене санкций против России и налаживанию сотрудничества с Москвой в области энергетики", — рассказал беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В свою очередь эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что традиционную политическую элиту еще заставят переживать новые политические силы, наращивающие влияние в США и в Европе. По его мнению, некоторым представителям американского истеблишмента приходится переживать и за свое собственное будущее.

"Сегодня мир пытается преодолеть процесс глобализации, возникают барьеры, отменяются общие правила и стандарты. Это показатели усиления контрэлиты, которая хочет пересмотреть единый порядок", — сказал Блохин.

"Нагоняющее ужас влияние" Москвы на европейских и американских политиков

В отчете американских аналитиков выделаются четыре направления в работе Европарламента, которые могут иметь несомненный интерес для Вашингтона. Речь идет о борьбе с терроризмом, торговле, конфиденциальности данных и взаимоотношений с Москвой. Именно поэтому аналитиков Конгресса беспокоят "пророссийские взгляды" многих крайне правых партий Европы. Официальные лица по обе стороны океана не устают говорить о том, что эти политики "находятся под влиянием России".

Неспроста западные СМИ снова вспомнили тему "российского вмешательства" перед выборами в Европарламент. Материалы, в которых раскрывались "коварные планы Кремля", который стремится оказать "влияние" на ход избирательного процесса, выпустили практически все популярные издания.

Достаточно вспомнить статью под названием "Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели", опубликованную в The New York Times. Почти одновременно материал "Пытается ли Россия повлиять на выборы в Европе" разместила и британская корпорация BBC. На эту тему размышляли журналисты и аналитики немецких и прочих изданий. Однако все обвинения не подкреплялись доказательствами.

А после того, как голосование на выборах в Европарламент было завершено, действующий глава ЕП Антонио Таяне выступил с заявлением, в котором сообщил, что никакими данными о "вмешательстве" в выборы со стороны иных стран в Брюсселе не располагают.

Тем не менее искать "связь" правых партий с Кремлем западные аналитики будут долго и упорно.

"Мифическое российское вмешательство приписывают любым явлениям, которые не укладываются в парадигму американской политики. Очевидно, что этот инструмент пропаганды будет использован и в этом случае", — подчеркнул в беседе с RT Богдан Безпалько.

"Неудобный" Европарламент

Напомним, в последних числах мая состоялись выборы в Европарламент. После подведения итогов голосования стало ясно, что две ведущие центристские партии, десятилетиями определявшие политику Евросоюза - Европейская народная партия EPP и Прогрессивный альянс социалистов и демократов S&D - лишились большинства.

В то же время свое присутствие в Европарламенте заметно увеличила праворадикальная фракция "Европа наций и свобод", "Европейские консерваторы и реформисты" и несколько других.

Аналитики Конгресса США отметили, что в Европарламенте 2014—2019 годов правые евроскептики были разбиты по меньшей мере на три фракции, и им было трудно сформировать сплочённую оппозицию из-за разногласий в повестках дня и разницы взглядов (в том числе на реформы ЕС, миграцию и Россию). Сейчас же ситуация может заметно измениться.