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«Отношение к инвалидам — показатель зрелости общества»

23 мая 2019, 03:54  •  43 • Политика
Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, посвященном социальной поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы государства, власть должна заниматься решением этой проблемы на постоянной основе. Стоит задача сократить бюрократические процедуры и повысить интеграцию инвалидов в повседневную жизнь, добавил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Социальная поддержка инвалидов — это не проходной дежурный вопрос, подчеркнул на встрече с правительством Владимир Путин. Он отметил, что дело не только в том, что это напрямую касается почти 12 млн россиян. Это касается всего общества, заявил президент.
— Отношение к инвалидам — это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями по здоровью, — полагает глава государства.
Задавать тон этому отношению должно государство и прежде всего правительство, подчеркнул он. И пообещал держать на постоянном контроле эти вопросы.
Первым о государственных мерах поддержки инвалидов президенту доложил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
— Сокращаем сроки признания инвалидности при оказании паллиативной медицинской помощи. Сейчас мы вместе с Минздравом подошли к окончательной стадии решения этого вопроса. Вот сейчас, когда у нас будет завершена работа над приказом, мы инвалидность будем назначать не в течение 30 дней, а в течение трех, — сказал министр.
По его словам, за 2018 год на 45% увеличилось количество случаев предоставления инвалидности в заочном порядке. Также был утвержден перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно при первом обращении, а детям — до 18 лет. В него вошли хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота, слепоглухота, детский церебральный паралич, фенилкетонурия у детей, парная ампутация области тазобедренного сустава.
Высказался по теме и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Он сообщил, что количество инвалидов, поступивших в высшие учебные заведения, в этом году должно увеличиться.
Все темы, которые обсуждались на встрече, являются реальными и требуют дальнейшего развития, отметил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
— Мы видим, что правительство отработало комплекс мер поддержки инвалидов и выходит с предложениями. И хотелось бы на следующем рабочем совещании услышать доклад Минстроя по теме, которая является болезненной. Это — доступность жилого помещения, — сказал он. — Правительство понимает, что большой процент инвалидов живет в квартирах, которые нельзя для этого приспособить. Однако пока источник финансирования для этого не определен, регионы сами изворачиваются как могут.
Член центрального штаба ОНФ, президент пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева рассказала «Известиям» о результатах опроса, который был проведен в Пермском крае среди родителей с детьми-инвалидами. Из его результатов следует, что 76% респондентов считают самым важным лекарственное обеспечение, 64% — санаторно-курортное лечение, а 57% — инклюзивное образование.
— Лекарственное обеспечение — самый сложный вопрос. Федеральный перечень препаратов обеспечивается без сбоя, но там мало препаратов, только жизненно важные. А есть лекарства, которые улучшают качество жизни инвалидов, их интеллектуальные способности, обменные процессы в организме. Этими препаратами инвалидов должен обеспечивать субъект. Не все субъекты могут себе это позволить, да и чтобы попасть в реестр субъектов, надо пройти все круги ада, — сказала Анастасия Гилева.

Защита труда

Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан, заявил Владимир Путин, выступая в этот же день на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом о каком-либо давлении или вмешательстве в дела бизнеса «в принципе речь не идет», заверил российский лидер.
— Понятно, что урегулирование вопросов трудовых отношений не бывает гладким, простым, легким. Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, отстаивающих интересы наемных рабочих, кардинально расходятся, — констатировал президент.
В ближайшие годы ситуация в экономике и структуре занятости будет меняться, уверен глава государства.
— В связи с этим хотел бы обратиться и к правительству, и к руководителям регионов: необходимо, не откладывая, активизировать работу в формате власть–работодатели–профсоюзы, задействовать возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. Словом, наладить постоянный, заинтересованный, продуктивный диалог, сделать всё необходимое, чтобы не ущемлялись трудовые права граждан, — подчеркнул Владимир Путин.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков в своем выступлении посетовал, что продолжается процесс ухода капиталов из России.
— Что касается капиталов, которые утекают, они действительно утекали и сейчас утекают, но они и притекают, и всё больше и больше, и в большом объеме, — отреагировал Владимир Путин. — Я когда‑то говорил, сейчас не буду повторять, предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень‑то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется. Вот оно практически наступило.
Крупные инвестиции сегодня приходят в Россию из Кипра и Нидерландов. Это явление глава государства назвал «репатриацией капиталов». По его мнению, это говорит о доверии к российской экономике.

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