Отношение к Эрдогану изменилось? Москва не видит в нём посредника - эксперт

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган после своего демонстративного поведения в ходе визита в Киев не сможет быть посредником на переговорах Украина - Россия.

Журналист-международник Максим Юсин отмёл идею о посредничестве турецкой стороны в переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, после выкриков "Слава Украине!" в Киеве отношение к Эрдогану у русских изменилось.

Стоит напомнить, что подобное приветствие сам турецкий лидер не считает провокационным. Ранее он аналогичным образом приветствовал украинских солдат во время визита в Киев.

При этом, считает Юсин, рассматривать кандидатуру турецкого президента как посредника в переговорах между Зеленским и Путиным не стоит.

В эфире канала "Наш" эксперт указал, что глава Турции дискредитировал себя.

"Теоретически немцы, французы могли бы быть посредниками. Но не Эрдоган, продающий Киеву беспилотники, кричащий "Слава Украине", притом что это не предусмотрено никаким протоколом", - указал журналист.

По его словам, в Кремле прекрасно понимают политическую обстановку. А потому "Эрдоган как посредник не рассматривается и не принимается, потому что, чтобы быть посредником, надо это заслужить".

Напомним, в четверг президент Турции Эрдоган побывал с визитом в столице Украины. После этой поездки стало известно, что он вместе с супругой заразились коронавирусом.