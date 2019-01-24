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Отнимают "синюю галочку" и отказываются уходить: Эксперты комментируют действия США в Венесуэле

24 января 2019, 09:24  •  272 • Политика
Как считают российские эксперты, поддерживая так называемого временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо и отнимая у избранного главы государства Николаса Мадура "синюю галочку" в Instagram и Facebook, США и их партнеры демонстрируют всему миру свое реальное отношение к нормам международного права.
Американская сторона отказывается разрывать отношения с Венесуэлой. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.
Напомним, Вашингтон пытается спровоцировать госпереворот в Венесуэле, поддержав оппозиционного политика Хуана Гуаидо, объявившего себя "временным президентом" страны. Непосредственно законно избранный глава государства Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть венесуэльскую территорию.
Гуаидо также поддержал ряд стран Латинской Америки, включая Бразилию, Перу и Чили. Однако Мадуро поддерживают такие страны, как Мексика и Куба.
Непосредственно Помпео заявил о том, что Белый дом будет работать с правительством "временного президента", якобы пригласившего американцев остаться в Венесуэле.
"Соединенные Штаты поддерживают дипотношения с Венесуэлой, и будут осуществлять отношения с Венесуэлой через правительство временного президента Хуана Гуаидо, который пригласил нас оставаться в Венесуэле", - подчеркнул госсекретарь.
На ситуацию в Латинской Америке уже отреагировали российские эксперты, которых столь открытая попытка США поддержать незаконный переворот в другом государстве удивила. Как отметила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, данный инцидент наглядно показывает, как в реальности Запад "уважает" нормы международного права.
"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", - заявила она.
Позицию дипломата поддерживает и политолог Владимир Корнилов.
"Вот как нужно работать. Вышел мужик на митинг, объявил себя и.о. президента Венесуэлы. И США тут же признали того таковым. Конституция? Демократические процедуры? Закон? Не, не слышали. Надо брать пример", - написал он в Twitter.
Непосредственно публициста Армена Гаспаряна привлекло абсурдное решение Facebook лишить аккаунты Николаса Мадуро в соцсетях "синей галочки" верификации.
"Кромвель казнил Карла I, большевики казнили Николая II, Гитлер казнил Рема. Революции и их жертвы. Нынче же - отнимают "синюю галочку"", - резюмировал он.

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