Отморозки из «Торнадо» жаждут мести • 42 • Украина

Срок пребывания боевиков под стражей подходит к концу



Если кто-то еще задается вопросом, за что восстал в 2014 году Донбасс, советую ознакомиться с уголовным производством, по которому осуждены бойцы спецроты МВД Украины «Торнадо». За полтора года матерые уголовники и активисты нацистских группировок, которых Киев бросил усмирять Юго-Восток, отличились такими зверствами, что стали токсичными даже в среде сторонников майдана.



В частности, известный волонтер Лилия Болбат, известная как «Лилия Украинская», удостоенная за помощь карателям «АТО» в 2015 звания «Народный герой», через год на своей странице в Facebook опубликовала пост, раскрывающий звериную сущность воинов света: «Рассказать вам, как дюжина военных украли молодую девочку и 10 дней её насиловали, пока ребёнок не умер?.. Рассказать, как вооружённые люди приходили в заведения Мариуполя и приставляли ствол к виску хозяина, заставляли их кормить? А потом в течение месяца каждый день устраивали там гулянки. Как тормозили на дорогах каждую проезжую машину и брали с людей дань? Как участвовали в рейдерских захватах? Как держали людей в подвалах и били, требуя деньги? Некрасивая правда? Мерзкая, да? Но это было!». К слову, подобная откровенность едва не стоила девушке жизни, и лишь звонок друзей с призывом срочно покинуть квартиру спас ее и малолетних детей от расправы уже выехавших по адресу убийц.



История банды «Торнадо» широко известна, и описывать ее нет смысла, но она показательна в другом – следственная группа задокументировала геноцид населения Донбасса. Это материал для Гаагского трибунала, ведь преступления, инкриминируемые «торнадовцам», характерны для всех добробатов, восстанавливавших на Донбассе «конституционный порядок». Но на них украинская фемида по понятным причинам предпочитает не обращать внимания. Да и «Торнадо» тоже все могло сойти с рук, не перейди они дорогу влиятельным людям. Ведь хлопнули их не за мародерство, издевательства и изнасилования, а после того, как братки посягнули на святое, решив обложить данью грузоперевозки через линию соприкосновения и задержав поезд, перевозивший из Алчевского меткомбината чугун в Днепропетровск, причем на груз были все необходимые документы. В высоких кругах поняли, что ребята потеряли берега, и решили избавиться от обнаглевших уголовников, проведя спецоперацию по захвату их базы в г. Боярка Луганской области, которая к тому моменту превратилась в концлагерь.



Материалы уголовного дела задержанных боевиков «Торнадо», обнародованные главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, изобилуют сценами изощренных зверств и сексуальных надругательств, выходящих за рамки восприятия человека с нормальной психикой, поэтому воздержусь от их цитирования, тем более, что все есть в открытом доступе. Что говорить, если в акциях поддержки обвиняемых «героев» не принимали участие бывшие сослуживцы, на что сетовал экс-командир «Торнадо» Руслан Онищенко-Абельмас? По словам одного из боевиков, Абельмас и его подручные терроризировали даже собственных бойцов, из-за чего многие предпочитали проводить больше времени на блок-постах, чем находиться в расположении. А наблюдавшая издевательства врач подразделения попыталась сбежать, но была поймана и насильно удерживалась в помещении с 14 приближенными Онищенко, которые с ней, мягко говоря, удовлетворяли извращенные наклонности. Если эти нелюди так относились к своим, я думаю, легко представить, что ждало узников этого концлагеря.



Как известно, судебные заседания проходили под давлением «патриотической общественности» и чуть не переросли в открытые столкновения с сотрудниками полиции. «Торнадовцы» вину не признали, пытаясь выставить себя жертвами борьбы с коррупцией. Вели себя дерзко, угрожая физической расправой судьям, свидетелям, журналистам, делавшим про них обличительные материалы, и даже родственникам жертв. Тем не менее, в апреле 2017 года суд приговорил 12 обвиняемых боевиков к срокам от 7 до 9 лет, а ранее судимый командир Онищенко-Абельмас получил 12 лет.



Все бы ничего, но, согласно закону Савченко, при исчислении срока наказания один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за два дня лишения свободы. В данном случае получается, что каждому «торнадовцу» списали по четыре года, в феврале 2021 года у многих из них закончился срок отбывания наказания, а в заключении нелюдей держат за устроенный в 2017 году бунт в Лукьяновском СИЗО. Учитывая обстоятельства, дело «Торнадо» снова набирает общественный резонанс. СМИ предпочитают или отмалчиваться, или преподносить матерых уголовников как невинно пострадавших за идею, плюс как участники «АТО» по истечении даже половины срока они имеют право на амнистию и различные поблажки. И уже есть первый результат. 15 февраля пока что под домашний арест были выпущены двое боевиков – Борис Гульчук и Анатолий Пламадяла. А зная, как Зеленский любит прогибаться под прессинг националистов, я думаю, что и остальные подельники в ближайшее время выйдут на свободу.



А теперь запасемся попкорном. Руслан Онищенко-Абельмас сам родом с Донбасса и до событий «Русской весны» имел бурное уголовное прошлое и репутацию отморозка. Летом 2014 года в Мариуполе в подъезде собственного дома был забит молотками до смерти некий Калиуш, который, как выяснили правоохранители, в 2008 году подавал на Онищенко заявление по поводу разбоя. Следователи не сомневались, что таким образом Онищенко отомстил обидчику. И таких эпизодов личной мести в биографии Абельмаса хватает. В ночь с 31 декабря на 1 января 2021 г. нашли тело Евгения Котенко, который являлся заместителем экс главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и занимался делом «Торнадо». По данным следствия, Котенко во время празднования Нового Года в гостиничном комплексе отеля села Берч зачем-то вышел раздетым в лес и умер от переохлаждения. Может, конечно, перебрал, мало ли, но служивые намекают, что дело нечисто и Онищенко-Абельмас передает Матиосу привет.





Так это или нет, но Онищенко-Абельмас обретает былую уверенность и начинает снова угрожать. На очередном судебном заседании 10 февраля 2021 г. он в резкой форме высказался в отношении беглого донецкого блогера Дениса Казанского, который, помимо прочего, является переговорщиком от Украины в контактной группе по Минскому процессу. Хитрый мальчик быстро смекнул, чем пахнет дело, и оперативно бросился к уголовнику на поклон. Кстати, на следующем заседании Контактной группы даю нашим ребятам хороший повод для троллинга – напомнить Дениске, какие он приложил усилия, чтобы не стать любимой женой Абельмаса.

Если кто-то еще задается вопросом, за что восстал в 2014 году Донбасс, советую ознакомиться с уголовным производством, по которому осуждены бойцы спецроты МВД Украины «Торнадо». За полтора года матерые уголовники и активисты нацистских группировок, которых Киев бросил усмирять Юго-Восток, отличились такими зверствами, что стали токсичными даже в среде сторонников майдана.В частности, известный волонтер Лилия Болбат, известная как «Лилия Украинская», удостоенная за помощь карателям «АТО» в 2015 звания «Народный герой», через год на своей странице в Facebook опубликовала пост, раскрывающий звериную сущность воинов света: «Рассказать вам, как дюжина военных украли молодую девочку и 10 дней её насиловали, пока ребёнок не умер?.. Рассказать, как вооружённые люди приходили в заведения Мариуполя и приставляли ствол к виску хозяина, заставляли их кормить? А потом в течение месяца каждый день устраивали там гулянки. Как тормозили на дорогах каждую проезжую машину и брали с людей дань? Как участвовали в рейдерских захватах? Как держали людей в подвалах и били, требуя деньги? Некрасивая правда? Мерзкая, да? Но это было!». К слову, подобная откровенность едва не стоила девушке жизни, и лишь звонок друзей с призывом срочно покинуть квартиру спас ее и малолетних детей от расправы уже выехавших по адресу убийц.История банды «Торнадо» широко известна, и описывать ее нет смысла, но она показательна в другом – следственная группа задокументировала геноцид населения Донбасса. Это материал для Гаагского трибунала, ведь преступления, инкриминируемые «торнадовцам», характерны для всех добробатов, восстанавливавших на Донбассе «конституционный порядок». Но на них украинская фемида по понятным причинам предпочитает не обращать внимания. Да и «Торнадо» тоже все могло сойти с рук, не перейди они дорогу влиятельным людям. Ведь хлопнули их не за мародерство, издевательства и изнасилования, а после того, как братки посягнули на святое, решив обложить данью грузоперевозки через линию соприкосновения и задержав поезд, перевозивший из Алчевского меткомбината чугун в Днепропетровск, причем на груз были все необходимые документы. В высоких кругах поняли, что ребята потеряли берега, и решили избавиться от обнаглевших уголовников, проведя спецоперацию по захвату их базы в г. Боярка Луганской области, которая к тому моменту превратилась в концлагерь.Материалы уголовного дела задержанных боевиков «Торнадо», обнародованные главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, изобилуют сценами изощренных зверств и сексуальных надругательств, выходящих за рамки восприятия человека с нормальной психикой, поэтому воздержусь от их цитирования, тем более, что все есть в открытом доступе. Что говорить, если в акциях поддержки обвиняемых «героев» не принимали участие бывшие сослуживцы, на что сетовал экс-командир «Торнадо» Руслан Онищенко-Абельмас? По словам одного из боевиков, Абельмас и его подручные терроризировали даже собственных бойцов, из-за чего многие предпочитали проводить больше времени на блок-постах, чем находиться в расположении. А наблюдавшая издевательства врач подразделения попыталась сбежать, но была поймана и насильно удерживалась в помещении с 14 приближенными Онищенко, которые с ней, мягко говоря, удовлетворяли извращенные наклонности. Если эти нелюди так относились к своим, я думаю, легко представить, что ждало узников этого концлагеря.Как известно, судебные заседания проходили под давлением «патриотической общественности» и чуть не переросли в открытые столкновения с сотрудниками полиции. «Торнадовцы» вину не признали, пытаясь выставить себя жертвами борьбы с коррупцией. Вели себя дерзко, угрожая физической расправой судьям, свидетелям, журналистам, делавшим про них обличительные материалы, и даже родственникам жертв. Тем не менее, в апреле 2017 года суд приговорил 12 обвиняемых боевиков к срокам от 7 до 9 лет, а ранее судимый командир Онищенко-Абельмас получил 12 лет.Все бы ничего, но, согласно закону Савченко, при исчислении срока наказания один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за два дня лишения свободы. В данном случае получается, что каждому «торнадовцу» списали по четыре года, в феврале 2021 года у многих из них закончился срок отбывания наказания, а в заключении нелюдей держат за устроенный в 2017 году бунт в Лукьяновском СИЗО. Учитывая обстоятельства, дело «Торнадо» снова набирает общественный резонанс. СМИ предпочитают или отмалчиваться, или преподносить матерых уголовников как невинно пострадавших за идею, плюс как участники «АТО» по истечении даже половины срока они имеют право на амнистию и различные поблажки. И уже есть первый результат. 15 февраля пока что под домашний арест были выпущены двое боевиков – Борис Гульчук и Анатолий Пламадяла. А зная, как Зеленский любит прогибаться под прессинг националистов, я думаю, что и остальные подельники в ближайшее время выйдут на свободу.А теперь запасемся попкорном. Руслан Онищенко-Абельмас сам родом с Донбасса и до событий «Русской весны» имел бурное уголовное прошлое и репутацию отморозка. Летом 2014 года в Мариуполе в подъезде собственного дома был забит молотками до смерти некий Калиуш, который, как выяснили правоохранители, в 2008 году подавал на Онищенко заявление по поводу разбоя. Следователи не сомневались, что таким образом Онищенко отомстил обидчику. И таких эпизодов личной мести в биографии Абельмаса хватает. В ночь с 31 декабря на 1 января 2021 г. нашли тело Евгения Котенко, который являлся заместителем экс главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и занимался делом «Торнадо». По данным следствия, Котенко во время празднования Нового Года в гостиничном комплексе отеля села Берч зачем-то вышел раздетым в лес и умер от переохлаждения. Может, конечно, перебрал, мало ли, но служивые намекают, что дело нечисто и Онищенко-Абельмас передает Матиосу привет.Так это или нет, но Онищенко-Абельмас обретает былую уверенность и начинает снова угрожать. На очередном судебном заседании 10 февраля 2021 г. он в резкой форме высказался в отношении беглого донецкого блогера Дениса Казанского, который, помимо прочего, является переговорщиком от Украины в контактной группе по Минскому процессу. Хитрый мальчик быстро смекнул, чем пахнет дело, и оперативно бросился к уголовнику на поклон. Кстати, на следующем заседании Контактной группы даю нашим ребятам хороший повод для троллинга – напомнить Дениске, какие он приложил усилия, чтобы не стать любимой женой Абельмаса. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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