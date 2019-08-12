Отметка о присутствии: с чем связано проведение военных учений НАТО в Прибалтике

Осенью в Латвии пройдут военные учения стран НАТО Silver Arrow и Furious Axe, сообщили в Минобороны республики. В последнее время Североатлантический альянс регулярно проводит армейские манёвры недалеко от российских границ. Как считают эксперты, активная вовлечённость прибалтийских государств в военные игры НАТО объясняется их экономической зависимостью от ЕC и США. В то же время сдерживание «угрозы со стороны России» — одна из составляющих информационной войны Запада против Москвы, полагают аналитики. При этом подобная политика приносит выгоду прежде всего американскому военно-промышленному комплексу.

Осенью 2019 года на территории Латвии должны пройти крупные совместные учения вооружённых сил прибалтийской республики и подразделений ряда других стран НАТО. Об этом сообщили латвийские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

Сначала, в период с 23 сентября по 6 октября, состоятся манёвры Silver Arrow («Серебряная стрела»), в которых примут участие военнослужащие из Польши, Словакии, Словении, Латвии, Литвы и Эстонии, а также дислоцированная в республике боевая группа Североатлантического альянса под управлением Канады.

Как предполагается, военные отработают навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями.

Через несколько недель после завершения Silver Arrow, с 28 октября по 10 ноября, в Латвии пройдут тактические полевые учения Furious Axe («Яростный топор») с участием латвийских подразделений и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО под руководством Великобритании.

Сообщается, что и в Silver Arrow, и в Furious Axe примут участие примерно по 500 нелатвийских военных.

При этом проведение манёвров ещё должно быть утверждено со стороны правительства прибалтийской республики.

НАТО в последние годы всё чаще проводит манёвры у российских границ. Так, в апреле Эстония стала площадкой для масштабных учений по кибербезопасности Locked Shields 2019. С 12 апреля по 5 мая в Прибалтике проходили международные манёвры Furious Hammer («Яростный молот») с привлечением военных из Эстонии, Латвии и солдат международного батальона НАТО. С конца апреля также в Эстонии проходили масштабные учения «Весенний шторм», в которых были задействованы порядка 10 тыс. военных, а в мае в Латвии прошли натовские учения Summer Shield XVI.

В Польше в июне 2019 года были проведены крупные учения Dragon-2019, в которых приняли участие 18 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц бронетехники, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие на воде, земле и в воздухе. В том же месяце в Балтийском море прошли манёвры Baltops-2019, в которых были задействованы корабли и авиационная техника 16 стран НАТО и их партнёров.

Регулярно проходят натовские учения и на южных границах России — в Грузии, которая является участником так называемого ускоренного диалога с альянсом. Последние из них Agile Spirit 2019 завершились 9 августа.

В июле Североатлантический альянс также провёл манёвры в Чёрном море Sea Breeze с привлечением военных из 19 стран, в том числе Украины.

Солдаты армии Латвии

AFP

© Ilmars Znotins

Отметим, что помимо регулярного проведения учений на территории Прибалтики власти этих стран регулярно говорят о возможном усилении военного присутствия в регионе НАТО и США. Так, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в июле 2019-го отметил, что в Вильнюсе выступают за размещение в стране постоянного контингента США и предложил, чтобы каждый американский батальон, дислоцированный на территории страны, оснащался подразделениями ПВО малого радиуса действия.

«США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе», — заявил министр.

«Нагнетание русофобии и пропаганды»

Опрошенные RT эксперты убеждены, что проводимые в странах Балтии учения Североатлантического альянса прежде всего направлены против Москвы. Так, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, на этих манёврах как правило отрабатываются первые действия вооружённых сил НАТО «на время, пока не придёт помощь из-за океана». При этом в беседе с RT он подчеркнул, что «российская угроза» — это продукт информационной войны, который не имеет под собой никаких оснований.

«Это нагнетание русофобии и пропаганды. Они сами подняли крик о том, чего не существует, сами этого испугались и теперь противостоят этим «угрозам». Получилась замкнутая система», — сказал аналитик.

По его словам, подобное нагнетание страха приносит выгоду военно-промышленному комплексу стран НАТО и, прежде всего, Соединённых Штатов, которые больше всего выигрывают от такого положения дел.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрея Кошкина, одна из целей подобных манёвров заключается в том, чтобы продемонстрировать союзникам готовность отразить возможную «угрозу».

«Страны Балтии показывают, что призванные защищать Европу силы находятся в определённой степени готовности. С другой стороны, они демонстрируют, что им есть от кого защищаться. Что Россия, будучи «агрессором», нуждается в том, чтобы её постоянно сдерживали подобными учениями. Конечно, это скорее некий военно-политический шаг, нежели реальная военная необходимость», — заявил он.

При этом Кошкин подчеркнул, что в НАТО прекрасно понимают, что никакой войны с Россией не предвидится.

«Всё это некая бутафория, игра. В альянсе осознают, что с Москвой воевать они не будут. Об этом неоднократно публично заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг», — сказал аналитик.

Эксперты полагают, что активное участие стран Балтии в военных учениях НАТО также отчасти объясняется их экономической зависимостью от Евросоюза и США. Поскольку всё, что они могут предоставить им взамен — это территория.

«Прибалтийские государства ждут подачек от Евросоюза в виде грантов. Они хотели бы сотрудничать с Соединёнными Штатами так же успешно, как это делает Польша, которая готова даже разместить бригаду ВС США за собственный счёт», — заявил Кошкин.

По его словам, страны Балтии стремятся предоставить свою территорию для проведения учений, а также активно используют технологию русофобии в информационном пространстве, обращая таким образом на себя внимание и показывая свою преданность НАТО и США. Как отмечает Кошкин, в Вашингтоне такое рвение высоко ценят в условиях, когда евроатлантическое единство дало трещину.

«Активное стремление стран Балтии броситься в американские объятия ценится в США, поскольку у них сегодня непростые отношения с Францией и Германией. Многие европейские государства не хотят выполнять исходящие из американской столицы указания», — заявил он.

В связи с этим Кошкин напомнил об идее создания общеевропейской армии, которая не нравится США — об этом неоднократно говорил президент Дональд Трамп.

«На этом фоне страны Балтии показывают готовность преданно служить Вашингтону. Они, а также Польша и Украина будут до последнего стоять на стороне Америки. Это своего рода плацдарм, который позволит США давить на более независимые государства европейского континента», — полагает эксперт.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

Reuters

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«Подчёркивать своё присутствие»

В текущих реалиях Североатлантический альянс и в дальнейшем будет активно проводить учения у российских границ, считают эксперты. В частности, это обусловлено необходимостью обозначать своё присутствие в регионе.

«Эта тенденция продолжается из года в год. Они увеличивают количество нарушений воздушных и морских границ, повышают частоту учений, развивают инфраструктуру НАТО вблизи наших границ. Это связано с необходимостью постоянно подчёркивать своё присутствие», — отметил Андрей Кошкин.

В свою очередь, Алексей Леонков указал на то, что масштабы манёвров каждый раз могут варьироваться, однако их конечная цель — заставить Россию изменить свою политику.

«Учения каждый год варьируются по назначению и масштабности. Это зависит от бюджетов, которые выделяются на эти цели. В странах НАТО думают, что Россия рано или поздно испугается и пойдёт стучаться к ним в дверь — просить договориться. Но этого не будет», — заявил он.

По мнению Кошкина, Москва на этом фоне не предпринимает никаких агрессивных действий, однако готова отразить любую угрозу.

«Мы не являемся агрессорами, не стремимся размещать ракеты. Но мы должны быть готовы зеркально ответить и локализовать любую угрозу, которая сегодня формируется на наших западных границах», — сказал он.

Леонков, со своей стороны, обратил внимание на то, что Москве необходимо пристально следить за подобными манёврами, поскольку любая ошибка натовских военных на границе с Россией может привести к непредвиденным последствиям.

«РФ внимательно следит за этими учениями, чтобы не произошло каких-нибудь эксцессов, как в Эстонии, где испанские лётчики по ошибке запустили боевую ракету. Поэтому во время манёвров наши силы и средства в Калининградской области, Балтийском флоте и в Западном военном округе находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — отметил аналитик.

Речь идёт о случае, произошедшем в Эстонии в августе 2018 года. Тогда истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, участвовавший в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии, по ошибке запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» во время полёта над южной частью Эстонии. Радиус выпущенной ракеты AIM-120 AMRAAM составляет 100 км, поэтому теоретически она могла упасть на территории России.