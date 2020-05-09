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«Отменяются постепенно»: Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного снятия ограничений в связи с COVID-19

09 мая 2020, 15:05  •  36 • В России
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для постепенного снятия ограничений, введённых в России на фоне эпидемии коронавируса. В документах ведомства указано, что главы регионов смогут самостоятельно принимать решения о конкретных шагах. При этом на всех предложенных Роспотребнадзором этапах остаются обязательными режим самоизоляции для людей из группы риска, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Тем временем в России выявили 10 817 новых случаев коронавирусной инфекции, их общее количество в стране достигло 198 676.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Роспотребнадзор разработал и направил в регионы методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что у глав российских регионов есть полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

«Подготовленные рекомендации по снятию ограничительных мер — это методический инструмент для этой работы, предусматривающий её этапность. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что методика оценки готовности к снятию ограничений включает такие параметры, как коэффициент распространения инфекции, «вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием».

«На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом будут действовать ограничения на количество людей, которые смогут одновременно находиться в магазине.

«На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что на всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжёлого заболевания. Речь идёт о лицах старше 65 и людях с хроническими заболеваниями, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и диабетом. Обязательным останется и принятие дополнительных мер предосторожности в тех случаях, когда из дома всё же требуется выйти.

Кроме того, на всех этапах обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции. При этом в ходе всего периода послаблений ограничительных мер гражданам советуют использовать личный транспорт.

«Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации», — поясняется в документе.

Новые данные о заболеваемости в РФ

За прошедшие сутки в России выявили 10 817 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, у 40,7% новых пациентов с COVID-19 отсутствовали клинические проявления болезни.

Днём ранее в России зафиксировали 10 699 новых подтверждённых случаев COVID-19, за день до этого — 11 231. Согласно последним данным оперштаба, всего в России было подтверждено 198 676 случаев коронавирусной инфекции во всех регионах.

  • Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России
  • RT

За период эпидемии в России зафиксировано 1827 (0,9%) летальных исхода от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, 104 из них — за последние сутки.

В общей сложности от коронавирусной инфекции в России выздоровели 31 916 человек (16,1%). За 24 часа этот показатель вырос на 5308.

Больше всего выявленных случаев по стране остаётся в Москве. За сутки в столице подтвердили 5667 новых пациентов с COVID-19. Днём ранее в столице заявили о 5846 новых случаях коронавируса, за сутки до этого было подтверждено 6703 пациентов с инфекцией.

В столичной мэрии отметили, что за сутки от COVID-19 вылечили 2520 горожан, а в общей сложности с начала эпидемии в Москве успешно прошли лечение более 12 тыс. человек.

«Количество выздоровевших в последние дни быстро увеличивается. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2520 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 12779», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отметим, что ранее власти Москвы приняли решение ввести в городе с 12 мая масочный режим. В мэрии указали, что маски нужно носить во всех местах, где возможен контакт с другими людьми.

«Общественное место — это всё, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни», — пояснила Ракова.

Кроме того, власти города намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу.

Перспективы ограничительных мер в России

Режим ограничительных мер в России, введённый в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, предположительно, может быть снят в начале лета. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня», — сказал Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в конце лета в стране может наступить период единичных случаев выявления коронавируса, если будут соблюдаться ограничения.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что пока не стоит успокаиваться и говорить о спаде заболеваемости в стране, несмотря на то, что в целом достигнут баланс по госпитализации.

«И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: всё, мы пошли на спад. Пока нет», — указал глава Минздрава.

Ранее главный внештатный инфекционист российского Минздрава Елена Малинникова сообщала, что активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 будет продолжаться до июня.

Вместе с тем директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что увеличившееся количество выявляемых в России случаев COVID-19 связано с увеличением объемов тестирования. По его словам, в РФ один из самых высоких показателей тестирования на коронавирус в мире.

«Что касается России и других европейских стран, то в случае когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остаётся и в данном случае», — сказал Райан.

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