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Отменивший пресс-конференцию Лукашенко призвал белорусов не паниковать

12 марта 2020, 19:35  •  45 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
В республике ходят слухи о болезни президента
В Белоруссии нет эпидемии коронавируса. Об этом глава страны Александр Лукашенко заявил на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником в четверг, 12 марта.
"Нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", – подчеркнул Батька.
Между тем местные СМИ больше волнуют новости не о коронавирусе в целом, а конкретно о здоровье белорусского президента. На 12 марта был назначен "Большой разговор" – традиционная ежегодная пресс-конференция главы республики. Однако ее неожиданно отменили без объяснения причин и объявления новой даты мероприятия.
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт попыталась всех успокоить, заявив, что просто у Лукашенко много других важных мероприятий в графике, поэтому произошло "наслоение", передает TUT.BY. А телеграм-канал "Незыгарь" распространил тревожное сообщение, что глава Белоруссии, дескать, накануне плохо себя чувствовал и даже упал в обморок. Учитывая, что предыдущий "Большой разговор" длился около семи часов, желание Батьки прийти в форму перед встречей с журналистами вполне объяснимо.

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