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Отменивший безвозмездную помощь Украине стал и.о. главы аппарата президента США
16 декабря 2018, 04:24 • 113 • Политика
После отставки нынешнего главы аппарата Белого дома исполнять его обязанности будет глава административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
По словам Трампа, уходящий Келли прекрасно служил стране, кроме того, он "большой патриот".
Известно, что Малвейни 51 год, во главе административно-бюджетного управления администрации президента США он ежегодно готовит федеральный бюджет перед представлением в Конгресс, а по завершении финансового года отчитывается о его исполнении.
На новой работе Малвейни оставит за собой должность главы административно-бюджетного управления, как уточнила Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома.
За время работы госслужащий получил кличку "Мик-нож" за свои регулярные призывы урезать какую-либо статью социальных расходов. Кроме того, он объявил в 2017 году о прекращении безвозмездной военной помощи ряду стран, в том числе Украине, заменив прямые субсидии кредитами.
В беседе с другими чиновник открыто бравирует своими консервативными политическими убеждениями. "Привет, я сумасшедший правый!" - в свое время представился он экономическому советнику Дональда Трампа Гэри Кону.
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