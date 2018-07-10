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"Отмените визы, и мы вернемся в Россию!": английские болельщики хотят приехать уже туристами

10 июля 2018, 12:39  •  207 • В России

17-летний паренек из Лондона Тео вместе с отцом провели в России две недели и записали видеоролик, где разрушили все мифы, которыми их так долго стращали на родине. Один из таких - мол, в России не на что посмотреть. Впечатления у семьи и их знакомых, не побоявшихся приехать к нам на чемпионат мира по футболу, оказались настолько противоположными, что вылились в революционное предложение - отменить для британцев визы.

- Мы наслаждались невероятными пейзажами Волги, гуляя по Самаре. Почему Россия не является одной из самых популярных стран среди туристов? Она определенно должна ею стать. В ней столько всего, а мы видели лишь небольшую часть. Если ты еще не был в Петербурге, ты многое потерял. Я готов признать, что Петербург - один из самых красивых городов Европы. Я живу в Лондоне, но тем не менее готов сделать это очень важное заявление, - эмоционально восклицал в своем видеообращении Тео. - Это здорово, что паспорт болельщика приравняли к визе. Но подумайте над тем, чтобы сделать визовый режим проще, чтобы такие люди, как мы, могли приезжать в Россию. Если вы это упраздните, будет великолепно!

17-летний паренек из Лондона Тео вместе с отцом провели в России две недели и записали видеоролик, где разрушили все мифы, которыми их так долго стращали на родинеФото: скриншот видео

Можно или нет идти у них на поводу, да еще при нынешней конфронтации Москвы и Лондона? Ведь этот шаг явно станет односторонним. Где больше плюсов? С этими вопросами "Комсомолка" позвонила члену Комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи и самому молодому депутату Василию Власову.

- В перспективе я поддерживаю идею английских болельщиков, но в ближайшие годы можно говорить пока об упрощении визового режима между нашими странами. Я выступлю с предложением, чтобы спортсмены и болельщики не ждали ответа по визе по несколько месяцев и чтобы время рассмотрения заявки было ограничено несколькими днями, - ответил депутат от ЛДПР. - Несмотря на страшилки британских властей и журналистов, на мундиаль приехало довольно много англичан. И впечатления пока остались самые положительные - как у нас, так, видим, и у них. Жаль, что у них очень мало времени и возможностей увидеть нашу страну. И они сами об этом говорят. Один тур по Золотому кольцу как бы их удивил! Я, кстати, уже предлагал упростить получение гражданства и виз для молодых людей, которые занимаются в спортивных школах за рубежом. В той же Британии конкуренция очень сильная, не все могут поступить и оплатить обучение. Так пусть приезжают сюда, а документы получали бы в течение нескольких дней в российском посольстве или консульстве.

Депутат Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Василий ВласовФото: Евгения ГУСЕВА

- С другой стороны, Лондон вешает на нас Скрипалей, высылает наших дипломатов, советует "отойти и заткнуться", а мы облегчаем визовый режим?

- Это отношения политиков, а мы говорим о простых людях. Это поможет и развитию туризма, и концепции Русского мира за рубежом. Так что всем будет только на пользу.

Евкуров попросил у Путина стадион

10 мифов о России.Страна глазами английских болельщиков

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам: "Безвиз для всех имеет свои плюсы"

- Если говорить о Британии, то идея утопичная. А в целом, как это ни парадоксально звучит, сегодня многие в Европе в свете напряженных отношений и навязанных мифов ставят вопрос либо об отмене виз между Россией и ЕС, либо об очень серьезном послаблении визового режима для сохранения человеческих контактов. Рассчитывать на крупный прорыв здесь трудно, но на какие-то не очень крупные шаги - можно. Почему не согласиться на либерализацию режима в отношении определенных категорий граждан, тех же студентов?

- А идея отменить визы для всех и зарабатывать деньги на туристах утопична? Помимо туристов тогда хлынут террористы и прочие сомнительные личности?

- Работы у спецслужб будет больше, но практика показывает, что визовые ограничения не являются надежной гарантией против проникновения экстремистов. Я знаю случаи, когда бизнесмены отказывались приезжать в Россию из-за сложных визовых процедур. И речь не только о западных, но и о восточных странах. С тем же Китаем у нас нет стандартного режима получения взаимных многократных виз, предпочитают выдавать однократные...С моей точки зрения, в безвизовом режиме больше плюсов - и туристов больше, и денег. Это, конечно, вопрос гипотетический. Но подумать есть над чем.

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