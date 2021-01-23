Отменить ограничение для особо опытных: Госдума рассмотрит "возрастную" инициативу Путина

Согласно предложению президента, на гражданских служащих, назначенных президентом России, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

В пояснительной записке к документу указано, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить срок государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям и после достижения ими возраста 70 лет.