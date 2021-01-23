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Отменить ограничение для особо опытных: Госдума рассмотрит "возрастную" инициативу Путина
23 января 2021, 14:45 • 89 • Политика
Госдума рассмотрит внесённую президентом России Владимиром Путиным "возрастную" инициативу. Соответствующий законопроект предлагает отменить возрастные ограничения для особо опытных чиновников.
Согласно предложению президента, на гражданских служащих, назначенных президентом России, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
В пояснительной записке к документу указано, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить срок государственной гражданской службы наиболее опытным руководителям и после достижения ими возраста 70 лет.
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