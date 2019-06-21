«Отменил в последний момент»: Трамп собирался воевать с Ираном

Президент США Дональд Трамп накануне одобрил нанесение ударов по Ирану, но позже отказался от этой идеи, сообщила газета The New York Times.

По словам ее источников в администрации американского лидера, в 19:00 в четверг (02:00 мск пятницы) в Белом доме ключевые помощники президента, занимающиеся вопросами национальной безопасности, и лидеры конгресса вели активные консультации и споры, после которых военные и дипломаты ожидали, что по Ирану будут нанесены удары.

В публикации отметили, что изначально глава государства одобрил атаку на небольшое количество целей в Иране, в частности на радиолокационную станцию и ракетные батареи.

По данным журналистов, США должны были нанести эти удары до того, как в Иране в пятницу наступит рассвет, чтобы свести к минимуму риск для иранских военных или гражданских лиц. Но вскоре американским военным сообщили, что решение об атаке отменено по крайней мере на время, говорится в материале.

«Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям», — обратили внимание в издании. Газета также отметила, что пока нет ясности, могут ли все еще США нанести удары.

Журналисты уточнили, что проведение этой военной операции в окружении Трампа поддержали, в частности, госсекретарь США Майк Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В то же время эту идею отвергли ключевые официальные лица Пентагона. Они предупредили, что такие шаги могут привести к быстрой эскалации конфликта в регионе и поставить под угрозу американские силы там, указано в материале.

С намерениями Вашингтона атаковать Исламскую Республику также ознакомились ключевые законодатели. Демократы подчеркнули, что любые возможные военные операции американской стороны против Ирана требуют одобрения со стороны законодателей США, отметили в статье.

По данным издания, причиной обсуждения таких радикальных мер послужил инцидент, который произошел накануне.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в Иране в четверг, 20 июня, сообщили, что сбили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) США Global Hawk.

Иранские военные отметили, что беспилотник поразили в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана, когда он вторгся в воздушное пространство страны.

То, что американский беспилотник был сбит, подтвердил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан. При этом он уточнил, что инцидент произошел не над Ираном, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что полет американского дрона не являлся провокацией.

Дональд Трамп публично отреагировал на инцидент в тот же день. Во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он заявил, что Иран мог сбить американский военный БПЛА по ошибке, но США этого не потерпят, передает Reuters.

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«Я думаю, что Иран совершил ошибку — могу представить, что ошибочное решение сбить этот дрон принял какой-нибудь генерал», — сказал глава государства. Уничтожение аппарата он назвал «еще одной ложкой дегтя».

Ответственного за атаку на беспилотник американский лидер охарактеризовал как «кого-то небрежного и глупого». По словам президента, беспилотник не был вооружен.

На вопрос журналиста, как на инцидент отреагирует американское государство, Трамп ответил: «Вы увидите».

В тот же день опасения в связи с возможным началом нового конфликта в Персидском заливе выразила Москва. Российская сторона призвала «вплотную заняться» стабилизацией обстановки в регионе.

«Пока еще есть время остановиться, одуматься, предотвратить дальнейшее сползание к неконтролируемой конфронтации <...>. Думаю, подавляющее большинство международного сообщества разделяет такой подход и исходит из того, что он безальтернативен», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

В то же время он признал, что эти призывы не находят отклика в Вашингтоне. Он выразил мнение, что таким образом ведется осознанное нагнетание обстановки. Он убежден, что военное и политическое руководство Соединенных Штатов не останавливаются ни перед какими действиями для максимального осложнения ситуации. Рябков считает, что Вашингтон стремится «нарастить прессинг» на Иран.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном в очередной раз обострились на прошлой неделе после инцидента в Оманском заливе, где на нефтяных танкерах Front Altair и Kokuka Courageous произошли взрывы и пожар.

Вашингтон обвинил в случившемся Иран. «То, что произошло, — совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет», — сказал Майк Помпео Fox News.

Тегеран, в свою очередь, утверждает, что такими обвинениями американская сторона просто пытается оправдать свои антииранские санкции. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также предположил, что Вашингтон решил таким образом ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Исламскую Республику премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

После случившегося бывший тогда исполняющим обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В Пентагоне объяснили эти действия «оборонительными целями для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше».

Он также обозначил позицию США в этом вопросе, подчеркнув, что Вашингтон не ищет конфликта с Ираном.

«Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки и достоверных угроз», — подчеркнул бывший и.о. главы Пентагона.