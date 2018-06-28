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Отмена выборов в Кишинёве — проиграли только горожане

28 июня 2018, 19:39  •  71 • Украина
Почему Плахотнюк и Нэстасе с Санду должны ликовать
Июнь в Молдове выдался политически жарким. Чувствуется приближение осенних парламентских выборов.
Победивший во втором туре выборов генерального примара Кишинёва Андрей Нэстасе так и не стал градоначальником. Суд итоги голосования отменил. На днях и Высшая судебная палата Молдовы отклонила иск лидера партии «Достоинство и правда» (PDA), оставив в силе решение суда первой инстанции, признавшего недействительными результаты выборов от 3 июня. Finita la commedia. Самое интересное в этой истории то, что сам кандидат и виновен в том, что так и не смог сесть в кресло генпримара: в день голосования он решил устроить интернет-трансляцию в социальной сети Facebook (видимо, Нэстасе вдохновился примером нового революционного армянского премьер-министра Пашиняна, поэтому стал постоянно проводить интернет-шоу для граждан со своим участием), в ходе которой опрометчиво заявил: «В день выборов подумайте, кто и как вами руководил. Тогда у вас появится представление, стоит или нет выходить на выборы».
Проигравшие лидеру PDA социалисты (ПСРМ) тут же обратились в суд – и выиграли с результатом лучшим, нежели предполагали в самых смелых мечтах. Их противник был сброшен со столичного примарского пъедестала. Обидно! У Нэстасе даже успели Википедию подправить, записав его генеральным примаром Кишинёва. Теперь страница грустно предлагается к удалению, поскольку любитель информационных технологий Нэстасе тоже «удалён» с должности. После решения Высшей судебной палаты Молдовы – окончательно и бесповоротно.
Кандидат на должность генпримара Кишинёва Ион Чебан: «Мы не запрашивали… аннулирования результатов»
В партии социалистов даже удивились такому повороту. «Мы вместе с коллегами из юридического департамента не запрашивали в суде исключение кого-то из кампании, аннулирования результатов или не утверждения мандата. Я как человек и оппонент на выборах хочу видеть Андрея Нэстасе не на улице, а в мэрии. Чтобы он продемонстрировал свои административные, интеллектуальные и организаторские качества», – прокомментировал судебное решение Ион Чебан, главный соперник Андрея Нэстасе, кандидат от ПСРМ. Как теперь говорят, потроллил.
Сам несостоявшийся генпримар вместе с политическим соратником – лидером партии «Действие и солидарность» (PAS) Майей Санду – попытался действовать через улицу. Но молдавского Пашиняна из Нэстасе пока не получается: его избиратели проявляют пассивность, быстро устают и, несмотря на обещания стоять до победного конца, расходятся по домам.
Сказывается и слабое присутствие молодёжи: лето, у молодых людей есть более интересные и важные занятия, чем хождения по митингам. А старшее поколение с трудом переносит жару – здоровье не позволяет слишком долго революционировать. Поэтому и последний протест выходного дня сошёл на нет: до парламента добрели гораздо меньше его участников, чем их было под зданием правительства. Утомляют народ и речи.
Протест собрал до десятка тысяч участников, но руководители PDA и PAS явно ожидали большего – всё-таки за Нэстасе во втором туре проголосовали около 130 тысяч жителей столицы Молдовы. Генеральной репетицией молдавской «бархатной революции» нынешние кишинёвские митинги назвать язык не повернётся – масштаб и запал не тот.
Вывести на кишинёвские улицы 100 тысяч участников протестов Нэстасе так и не смог. Фото – noi.md
Лидер PDA поплакался протестующим на то, что «сегодня в Молдове убита демократия». А поддерживающая его Санду объявила о создании комитетов сопротивления по всей стране – мол, «это именно то, что должно происходить при диктатуре». Странно, что эти деятели заметили «диктатуру» и «убийство демократии» именно в тот момент, когда их устремлениям наступили на хвост. При этом они упорно не замечали, что режим олигарха Влада Плахотнюка давно создал в Молдове эрзац-демократию, при которой допустимо, например, на время лишать полномочий законно избранного президента и передавать их другому человеку! За что, как говорится, боролись, на то и напоролись. Что-то не вспоминается никаких митингов PDA и PAS после решения молдавского конституционного суда о законности столь странной с точки зрения демократии процедуры, когда президент, победивший на выборах, вдруг теряет власть, а приобретает её спикер парламента, за которого народ не голосовал!
Майя Санду, лидер PAS: «Президент должен быть гарантом…»
Андрей Нэстасе и Майя Санду обещают и дальше протестовать
«Если бы у нас был бы настоящий президент, то ситуация не дошла бы до такого – до окончательного обезглавливания правосудия, потому что именно президент назначает судей и совершает публичный суд. Таким образом, в суде, а в особенности в руководстве Высшей судебной палаты и в Апелляционной палате не оказываются те личности, которые есть там сегодня. Он должен быть гарантом независимости учреждений, и учреждения должны выполнять свою работу, как указано в законодательстве, а не как заявляет определенная личность – ЦИК, суды и так далее…» – заявила в эфире одного из телеканалов Майя Санду, словно не понимая сути молдавской эрзац-демократии. Когда, например, в обход мнения Игоря Додона назначался министр обороны Молдовы или вводился в действие новый кодекс о телевидении и радио (тот, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России), лидера PAS вполне устраивало, что «президентом» становился вовсе не Додон. Что ж теперь верещать о демократии, если ранее её эрзац-формат был «проевропейцам» очень даже по душе? Президент Молдовы, у которого значительно урезаны (а то и вовсе отобраны!) полномочия, имеющий слабое влияние на политические решения, - разве не это поддерживал весь лагерь прозападных молдавских партий?
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Президент Молдовы Игорь Додон: «Вчерашнее решение суда создает очень опасный прецедент и будет иметь очень серьезные долгосрочные последствия, в том числе с точки зрения предстоящих парламентских выборов»
К слову, Игорь Додон назвал решение Высшей судебной палаты «ангажированным» и обрушился с критикой на евроунионистов и Запад: «Всё, что сейчас происходит, является результатом правления евроунионистов на протяжении девяти лет. Брюссель, США, Бухарест инвестировали политически и финансово в эти правительства, часто закрывая глаза на все беззакония за эти годы, поскольку в приоритете была геополитика, а не качество управления и судьба граждан. Хаос и позор, который мы сейчас видим в Молдове, является результатом правления после 2009 года». Президент Молдовы считает, что суд был несправедлив к кандидату от ПСРМ, на которого не поступало никаких жалоб и «в случае аннулирования мандата Андрея Нэстасе нужно было повторно провести второй тур выборов в столичном муниципии с участием Иона Чебана».
Кто же выиграл от непризнанных судом кишинёвских выборов генпримара? В первую очередь, владельцы торговых точек, которым протесты, организованные Нэстасе и Санду, помогли заработать на прохладительных напитках. А что касается политики и граждан, выиграли все, кроме жителей молдавской столицы.
«Хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк: «Непризнание итогов местных выборов в Кишиневе становится чрезвычайно опасным прецедентом для всех партий, включая ДПМ»
Выиграл Влад Плахотнюк, поскольку город пока что остаётся в его цепких руках. Конечно, он картинно пожаловался прессе: «ДПМ – единственная партия, которая действительно пострадала от непризнания выборов». Интересно, в чём заключались «страдания»?
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Выиграли социалисты – их теперь нельзя назвать проигравшими столичные выборы. Президент Молдовы прогнозирует, что через год Ион Чебан станет-таки генпримаром Кишинёва, «это будет настоящая окончательная победа, полноценный мандат примара на четыре года. Так тому и быть!».
Выиграл и сам Андрей Нэстасе – у него появились неплохие шансы использовать ситуацию для повышения собственного рейтинга: молдавский избиратель жалостливый, любит «жертв режима». И, главное, теперь не нужно тратить силы и нервы на городское хозяйство, ведь критиковать «диктатуру» перед парламентскими выборами (особенно в роли «народного градоначальника») куда комфортнее, чем заниматься рутиной.
Выиграли все партии, которые собираются бороться за места в парламенте в связке с PDA: у них появился «народный герой» в лице Нэстасе и чётко обозначилась «диктатура, убившая демократию» в лице Плахотнюка. Теперь евроунионисты во главе с Нэстасе могут до самых парламентских выборов будоражить народ и устраивать уличные протесты, тренируя избирателей и обкатывая всевозможные технологии революций.
Так что все должны быть довольны. Кроме жителей Кишинёва, проигравших в этих выборах нет.
«Я сожалею о решении ВСП (Высшей судебной палаты. – А.Ц.) о признании недействительными выборов. Я надеялся до сегодняшнего дня, что мандат будет подтверждён, и Андрей Нэстасе придёт в примэрию на основании мандата, полученного от жителей Кишинёва», – написал временно исполняющий обязанности генпримара Руслан Кодряну у себя в Facebook.
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«Какое лицемерие! Да какого черта ты врёшь, Кодряну, о своем сожалении?!!» – откликнулись горожане. И посоветовали: «Сожалеешь – подай в отставку». Но даже если Кодряну и заявит об отставке, это ничего не изменит, врио генпримара станет другой удобный Плахотнюку человек.
Прежде социалисты не раз заявляли, что должности градоначальника Кишинёва и его заместителей фактически захвачена в обход закона.
Отмена судом результатов городских выборов, чем теперь показательно недовольны и Плахотнюк, и Нэстасе, и Санду, сохраняет status quo – незаконное управление столицей в том виде, которое сложилось до 3 июня.
Очень сложно поверить, что всё это вышло случайно, а не разыграно как по нотам. Поскольку более удачное развитие событий для Влада Плахотнюка и Андрея Нэстасе сложно было бы придумать. Да и социалисты остались не в накладе.
(Окончание следует)
Арина ЦУКАНОВА

Фонд Стратегической Культуры

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