Отмена виз и акт Магнитского: какие санкции могут ввести США из-за убийства Хашукджи

Госдеп намерен запретить въезд в США 21 подданному Саудовской Аравии. Все они, по оценке Вашингтона, причастны к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Также в отношении подозреваемых могут применить персональные санкции в рамках глобального акта Магнитского. При этом глава Белого дома Дональд Трамп назвал попытку скрыть смерть Хашукджи «худшим прикрытием в истории». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал недовольство тем, что Эр-Рияд до сих пор скрывает тело журналиста.

США запретят въезд в страну 21 гражданину Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Как пояснила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт, американские визы этих граждан будут аннулированы. При этом те, у кого нет права на въезд в США, никогда его не получат. Готовящиеся меры в ходе брифинга также анонсировал госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы установили несколько причастных лиц, в том числе сотрудников спецслужб, королевского суда, Министерства иностранных дел и других ведомств. Мы подозреваем их в причастности к убийству Хашукджи», — сказал госсекретарь.

Он не исключил применения против указанных лиц экономических санкций в рамках глобального акта Магнитского. По его словам, соответствующие меры обсуждаются с Министерством финансов.

Аналогичные меры примет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она подчеркнула, что визы, выданные подозреваемым, будут аннулированы 24 октября.

Намерение ознакомиться с материалами дела выразил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома раскритиковал попытки Эр-Рияда скрыть смерть журналиста.

«У них был очень плохой исходный план, он плохо сработал, это прикрытие стало худшим за всю историю прикрытий», — сказал он, выступая перед представителями СМИ в Белом доме.

Как отметил Трамп, «кто бы ни придумал эту идею, у него сейчас большие проблемы».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в окружении президента сообщила, что он недоволен отрицательным информационным фоном, который складывается вокруг расследования дела Хашукджи.

По данным Reuters, директор ЦРУ Джина Хэспел пытается получить доступ к аудиозаписям, которые, предположительно, находятся в распоряжении Турции, для самостоятельного выяснения обстоятельств дела. Речь идёт о записях пыток и убийства журналиста.

Заявление Эр-Рияда

Джамаль Хашукджи пропал 2 октября. Последний раз его видели в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. После сообщений СМИ об исчезновении журналиста и его возможной гибели Эр-Рияд отрицал факт убийства.

19 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Хашукджи погиб в ходе ссоры и драки с несколькими людьми.

По данным CNN, с официальным заявлением по поводу произошедшего выступит принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе форума Future Investment Initiative. Это будет его первое публичное выступление с того момента, как Эр-Рияд подтвердил гибель журналиста.

Американский сенатор Роб Портман призвал лишить принца права на управление государством, если выяснится его причастность к гибели журналиста.

«Я надеюсь, что, если факты укажут на наследного принца, будет принято решение лишить его права на престол. Это не наше решение, а их», — сказал он.

Republican Sen. Rob Portman of Ohio said if the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is implicated in the death of journalist Jamal Khashoggi, he should be removed from his country's line of succession https://t.co/P8Pkw0shFZpic.twitter.com/Ta9jOP7iDN — CNN (@CNN) October 23, 2018

Турецкое расследование

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания в парламенте правящей Партии справедливости и развития выступил с заявлением о ходе расследования резонансного дела. По его словам, убийство было спланировано заранее и носило политический характер.

«Он (Хашукджи. — RT) стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста», — заявил Эрдоган.

Президент также отметил, что турецкое следствие выясняет, зачем накануне убийства 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул, от кого они получили приказ совершить это преступление, почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней. Эрдоган также попросил объяснить, зачем Эр-Рияд делал заявления, отрицающие убийство, и почему тело до сих пор скрывают.

При этом подробности инцидента до сих пор не раскрыты. Агентство Reuters со ссылкой на источники среди должностных лиц Саудовской Аравии сообщило, что спецгруппа из 15 саудовцев изначально не намеревалась убивать журналиста. Они планировали удерживать журналиста против его воли в безопасном месте на территории Турции, чтобы убедить вернуться на родину. Сообщается, что ситуация вышла из-под контроля — и журналиста случайно задушили, когда пытались заглушить его крики о помощи.

По данным агентства Anadolu, власти Саудовской Аравии не давали разрешения на осмотр колодца на территории резиденции генконсула королевства в Стамбуле. По данным СМИ, там может находиться тело журналиста. Позднее телеканал NTV сообщил, что разрешение на осмотр всё же было получено.