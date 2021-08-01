Отмена техосмотра для ОСАГО, заселение в отели и база водителей такси: что изменится в жизни россиян в августе

С августа в Москве заработает система аналитики работы такси, которая призвана исключить переработки водителей и сократить число ДТП. В Краснодарском крае меняются правила заселения туристов в отели, а в Мурманской области стартует программа «Арктический гектар». Кроме того, в августе вступит в силу закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения ОСАГО

Электронная база водителей такси

В августе в Москве заработает система аналитики работы такси, а водители получат цифровые идентификационные номера (ID), сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«У каждого водителя будет уникальный цифровой ID. В нём будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов», — говорится в сообщении.

Как считают власти Москвы, новая система позволит исключить переработки таксистов и сократит число дорожно-транспортных происшествий в столице.

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Правила заселения в Краснодарском крае

С 1 августа туристы смогут заселяться в отели Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом. При этом нужно будет сделать прививку от коронавирусной инфекции в течение трёх дней со дня заселения.

Вакцинацию в указанные сроки также должны будут пройти туристы, не предоставившие документы о наличии медотвода от прививки.

Как отмечал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, каждому отдыхающему будет предоставлена возможность привиться на территории региона, для этого обеспечат бесперебойность поставок вакцин и откроют дополнительные прививочные пункты.

«Арктический гектар»

В Мурманской области с 1 августа стартует программа «Арктический гектар». Под эти цели будет выделено более 700 тыс. га земли. Первые шесть месяцев участки смогут получить только жители этого региона. Все услуги по оформлению «Арктического гектара» предоставляют бесплатно.

«Запуск программы по расширению зоны получения земельного участка на территорию Арктики начнётся с 1 августа 2021 года. Определены территории — это земли лесного фонда (630 тыс. га) и земли, на которых можно будет осуществлять любой вид деятельности, не запрещённый законом (110 тыс. га)», — заявила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Отмена обязательного техосмотра для получения ОСАГО

С 22 августа вступит в силу закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра транспортного средства для получения полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. С этой даты водителю, чтобы получить полис ОСАГО, не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Добавим, что после того, как документ был подписан президентом Владимиром Путиным, МВД России предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра», — говорил глава ГИБДД Михаил Черников.

Вдобавок МВД направило в правительство предложение об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам.

Пересчёт пенсий

С 1 августа традиционно будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Корректировка будет произведена автоматически, исходя из поступивших на счёт страховых взносов за 2020 год. Максимальный размер прибавки ограничен тремя пенсионными баллами. С января 2021 года один пенсионный балл стоит 98,86 рубля. Таким образом, максимальный размер надбавки составит 296,58 рубля.

Кроме того, будет пересмотрен также размер накопительной пенсии. Информация о проценте индексации пока неизвестна.

Выплаты на детей 6—18 лет

С 16 августа россиянам начнут выплачивать единовременное пособие 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от шести до 18 лет, которое призвано помочь родителям подготовить ребёнка к новому учебному году. Получить выплату смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей, которым на 1 сентября 2021 года исполнилось шесть лет (даже если в этом году они не идут в первый класс). Заявление разрешается подать одно на всех детей в семье, это можно сделать до 1 ноября.

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Налоговый вычет за спорт и фитнес

С 1 августа занимающиеся спортом россияне смогут получить социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Иными словами, граждане получат возможность вернуть 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейны с доходов, полученных с 2022 года. Для возврата части денег нужно быть налоговым резидентом РФ, получать доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, а также оплатить физкультурно-оздоровительные услуги для себя или несовершеннолетнего ребёнка.

Ужесточение регулирования выдачи ипотеки

С 1 августа Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки путём введения повышенных надбавок к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом 15—20% от стоимости жилья. Новые значения надбавок к банковским коэффициентам риска составят 50—100 процентных пунктов.

Решение об увеличении надбавок к коэффициентам риска по ипотеке вызвано тем, что на рынке новостроек банки увеличили долю кредитов с первым взносом менее 20% с 24% во II квартале 2020 года до 45% в I квартале 2021 года, что отчасти связано с лояльными условиями льготных госпрограмм. На вторичном рынке этот показатель вырос на 3%.

Нововведение призвано заставить кредитные организации менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит «обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям».

Возобновление и расширение авиасообщения

С 9 августа Россия намерена возобновить авиасообщение с Доминиканой (три рейса в неделю), Молдавией (три рейса в неделю) и Бахрейном (два рейса в неделю).

Частота авиасообщения с курортами Египта будет увеличена. Рейсы по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться по пять раз в неделю по каждому маршруту.

Кроме того, чаще самолёты станут летать по маршруту Москва — Дамаск. В неделю планируется совершать три рейса.