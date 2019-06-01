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Отмена роуминга, омбудсмен по ОСАГО и узаконенный тюнинг: какие изменения ждут россиян в июне

01 июня 2019, 08:39  •  61 • В России
С 1 июня на территории РФ окончательно отменён роуминг, а звонки с таксофонов стали бесплатными на все российские стационарные телефоны. Споры между страховщиками и их клиентами по ОСАГО теперь будут рассматривать независимые финансовые омбудсмены, а для тюнинга автомобиля нужно получать разрешение в ГИБДД. Кроме того, вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян распоряжаться имуществом после смерти.
 
© Mladen ANTONOV / AFP
 

Без роуминга и платы за таксофоны

С 1 июня вступает в силу федеральный закон об отмене национального роуминга в России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года.

Таким образом, теперь абоненты сотовой связи не будут переплачивать за звонки в другие регионы страны. Входящие вызовы в гостевом регионе не будут оплачиваться. Нововведение позволит россиянам сэкономить на услугах связи 36 млрд рублей только за 2019 год, отметил один из авторов законодательной инициативы — лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Помимо этого, «Ростелеком» отменяет плату за звонки с таксофонов на все российские стационарные телефоны. Как считает глава госкомпании Михаил Осеевский, такая мера будет наиболее востребованной в регионах с плохо развитой сетью сотовой связи. По всей России насчитывается более 148 тыс. таксофонов.

Автотюнинг и ОСАГО

Изменяется порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Теперь для тюнинга ТС необходимо разрешение ГИБДД.

Кроме того, автомобилисты должны будут пройти техническую экспертизу в специализированных сервисах и получить заключение экспертов. При этом в Госавтоинспекции могут отказать владельцу ТС, если в результате предлагаемых им усовершенствований автомобиля, в частности, изменятся идентификационный номер машины и базовые элементы, не предусмотренные производителем.

Изменением конструкции не является установка тех элементов, которые были предусмотрены автопроизводителем. Ранее в этой сфере практически отсутствовало регулирование, что усложняло процедуру автотюнинга.

Кроме того, автовладельцев ждут очередные изменения в ОСАГО. Отныне разногласия, возникшие между потерпевшим и страховщиком по договору обязательного страхования автогражданской ответственности, станет рассматривать независимый финансовый омбудсмен. Эта процедура будет бесплатной. При подаче жалобы в электронном виде её обработают за 15 рабочих дней, в остальных случаях — за 30. Решение специалиста будет обязательным для всех сторон, однако его можно оспорить в суде.

  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Передача имущества

Вступает в силу закон, который расширяет возможности россиян предусмотреть, как следует распоряжаться имуществом после их смерти. Так, появились новые виды документов — наследственный договор и совместное завещание супругов.

Наследственный договор — это соглашение между наследодателем и наследниками, которые берут на себя определённые обязательства перед составителем завещания. При этом наследодатель может отозвать договор в одностороннем порядке, но тогда ему придётся возместить остальным участникам соглашения затраты, которые они понесли, исполняя условия договора.   

В совместном завещании супруги смогут определить, кому и в какой последовательности перейдёт их имущество, если один из них (или они оба) скончается. При этом и муж, и жена могут передумать, но тогда необходимо будет поставить супруга в известность. В случае расторжения брака документ будет аннулирован. 

Оба новых документа можно составить у нотариуса, который должен заверить его, а также зафиксировать на видео процесс подписания. 

Эта мера позволит исключить споры и конфликты, возникающие по поводу наследства, убеждён глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

«Что касается договора и совместного завещания — это новые для нашей страны способы распоряжения на случай смерти. На мой взгляд, это существенно снижает риски дискуссий и скандалов, которые всегда возникают по поводу наследства», — отметил депутат.

Российский нотариат готов к этому нововведению, заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

«Российский нотариат готов к применению этих институтов. Я думаю, что это будет очень позитивно оценено российскими нотариусами», — подчеркнул он.

Налоги

Стартует третий этап так называемой амнистии капиталов. С 1 июня по 29 февраля 2020 года физические лица могут добровольно задекларировать активы и счета с сохранением, что позволит им избежать налоговой, административной и уголовной ответственности. Предыдущие этапы проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года и с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.

  • Архивное фото. В отделении Федеральной налоговой службы
  • РИА Новости
  • © Игорь Зарембо

Амнистия капиталов актуальна для граждан, которые готовы перевести деньги и активы из-за рубежа в Россию. Кроме того, будет действовать льгота для владельцев контролируемых иностранных компаний — они освобождаются от налога на доходы физических лиц, если становятся налоговыми резидентами РФ в этом году. 

Газовая сигнализация 

С 6 июня, согласно новому своду правил проектирования систем газоснабжения в жилых домах, Минстрой рекомендует устанавливать в новостройках, подключённых к газу, специальную систему контроля уровня загазованности. В случае опасности она отключит подачу газа. Анализаторы будут устанавливать как в теплогенераторных, так и в жилых помещениях.  

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