Отмена решений Трампа по ВОЗ, климату и мигрантам: Байден подписал первые указы на посту президента США

В первый день на посту главы государства Джо Байден подписал 15 президентских указов, половина из которых направлена на отмену решений его предшественника Дональда Трампа. В частности, США возобновляют членство во Всемирной организации здравоохранения и возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Кроме того, снят запрет на въезд в страну для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением, а также отменён режим ЧП на границе с Мексикой. Как отмечают эксперты, своими первыми решениями Байден пытается разорвать связь с «наследием» Трампа и обозначить вектор развития международных связей США.

В первый же день пребывания в должности главы государства Джо Байден подписал 15 президентских указов, многие из которых отменяют законодательные акты, утверждённые его предшественником Дональдом Трампом.

«Я подумал, что с учётом состояния, в котором находится страна сегодня, нельзя больше ждать, необходимо приступить к обязанностям немедленно», — заявил Байден в Овальном кабинете.

Так, отменяется решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом шаге Трамп объявил в конце мая 2020 года, сказав, что Вашингтон полностью прекращает сотрудничество с ВОЗ из-за якобы неудовлетворительной работы организации в условиях пандемии коронавируса и отказа проводить реформы, которых требовала от ВОЗ американская сторона. Выход США из организации был намечен на 6 июля 2021 года.

Решение Байдена приветствовал генсек ООН Антониу Гутерреш: «Поддержка ВОЗ абсолютно принципиальна для скоординированных усилий всего мира по ответу на пандемию COVID-19».

Кроме того, США возвращаются к выполнению своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Это было прописано в предвыборной программе члена Демократической партии.

«У нас много возможностей. Мы можем преодолеть угрозу, связанную с изменением климата. Я действительно в это верю», — подчеркнул 46-й президент США.

We're back in the Paris Climate Agreement. — President Biden (@POTUS) January 21, 2021

5 августа 2017 года Госдеп уведомил о намерении Соединённых Штатов выйти из договора. Трамп объяснял, что условия Парижского соглашения невыгодны для «американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков». 4 ноября 2020-го США завершили процедуру выхода.

«Я тепло приветствую решение президента Байдена вновь вступить в Парижское соглашение по климату и присоединиться к растущей коалиции правительств, городов, государств, предприятий и людей, борющихся с климатическим кризисом», — заявил генсек ООН.

Как сообщается, США вновь официально станут участниками Парижского соглашения с 19 февраля.

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Ещё один президентский указ Байдена отменяет запрет на въезд в США граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением. 27 января 2017 года Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», которым запрещался въезд в страну гражданам Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. После утверждение документа в Штатах начались акции протеста и судебные разбирательства. Позднее из чёрного списка исключили Ирак и Судан, но добавили КНДР и Чад.

Также Байден отменил режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе США и Мексики и прекратил федеральное финансирование строительства стены на госгранице. Администрация 45-го президента называла обстановку на южных рубежах страны «кризисом пограничной безопасности». В феврале 2020 года Дональд Трамп на год, до 15 февраля 2021-го, продлил режим ЧП на американо-мексиканской границе для пресечения попыток проникновения нелегальных мигрантов на территорию США.

Новый хозяин Белого дома подписал указы о введении восьмилетнего периода получения гражданства для нелегальных мигрантов и укреплении программы защиты детей мигрантов (DACA).

«Мексика приветствует прекращение строительства стены, миграционную инициативу в пользу программы защиты детей мигрантов, а также появление пути к двойному гражданству», — написал в Twitter глава МИД латиноамериканской республики Марсело Эбрард.

Также президент США объявил о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL, который позволил бы доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия США в Мексиканском заливе.

«Разочарованы, но признаём президентское решение выполнить своё предвыборное обещание по поводу Keystone XL», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Отметим, что 44-й президент США Барак Обама в конце своего срока отказался от строительства трубопровода, однако Трамп вскоре после вступления в должность принял диаметрально противоположное решение.

Помимо этого Байден подписал указ об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции во всех государственных учреждениях в течение ближайших 100 дней.

«Это всего лишь президентские указы. Они важны, но нам понадобится законодательная инициатива для многих вещей, которые мы собираемся сделать», — цитирует Байдена ABC.

По данным американских СМИ, за первые десять дней на посту президента США Байден намерен подписать более 50 документов, которые в первую очередь касаются экономической помощи населению, здравоохранения и миграционной политики.

Эту информацию косвенно подтвердили в Белом доме, назвав приоритеты политики 46-го президента США: «Президент Байден займётся активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире».

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Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис прошла в Вашингтоне 20 января.

«Обещаю, что буду президентом для всех американцев. Обещаю бороться за тех, кто не поддерживал меня, так же, как и за тех, кто поддержал», — заявил Байден в ходе церемонии.

«Америка возвращается к политике многосторонности»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, было очевидно, что после вступления в должность Байден в кратчайшие сроки попытается уйти от «наследия», оставшегося после Трампа.

«Он был принципиален всю свою избирательную кампанию, и вся его команда подобрана по принципу «Мы не Трамп». Если во внешней политике есть некая преемственность, потому что она едина перед лицом внешних вызовов, то внутри страны это совершенно другая повестка, противоположная той ультраконсервативной, которая была у республиканцев», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул, что Вашингтон при Байдене начинает возвращаться к политике многосторонности.

«Подписание документов в первый же день — стремление подчеркнуть изменение политики. Об этом Байден говорил и давно предупреждал, что это «неправильные решения»... Это знак союзникам, что Америка возвращается к своей прежней политике многосторонности, знак того, что есть желание участвовать в многосторонних соглашениях, от которых Трамп отказывался. Это другой вектор развития международных связей США. Они уже заявили, что не будет односторонности, что они будут советоваться с союзниками, решать вопросы сообща. Примерно в том же ключе говорил Обама, когда вступал в должность и в отличие от Буша-младшего призывал к многосторонности», — пояснил аналитик.