Отмена QR-кодов в Крыму. Что происходит на самом деле

Власти Крыма сообщили о частичной отмене QR-кодов в регионе, однако информация была скорректирована уже спустя пару часов после публикации официального документа.

В среду, 3 ноября, властями Крыма внесены изменения в постановление о ковидных ограничениях. Предполагалось, что QR-коды теперь не будут требовать при заселении в гостиницы. Точно так же, как и ПЦР-тесты или, например, свидетельства о вакцинации. Однако спустя пару часов сведения были скорректированы.

Оказалось, что указ главы Крыма Сергея Аксёнова касается лишь посещения государственных и муниципальных учреждений. Разъяснения вице-премьера республики Елены Романовской в том числе публикуют "Невские новости".

Без QR-кода, таким образом, крымчане могут попасть в МФЦ, загсы или другие государственные учреждения. Однако при заселении в гостиницы и отели, каким бы ни был их статус, код показать придётся.