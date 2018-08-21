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Отмена преференций как «имитация бурной деятельности»: Депутаты Госдумы хотят прикинуться «простыми россиянами»
21 августа 2018, 13:54 • 117 • Политика
Представители партии «Единая Россия» сформировали большой пакет инициатив, направленных на доработку проекта пенсионной реформы.
Во вторник Государственная дума Российской Федерации проведет парламентские общественные слушания, посвященные пенсионной реформе. Об этом сообщила пресс-служба ГД.
В дискуссии, которая будет транслироваться в онлайн-режиме, примут участие депутаты, члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, кабмина и Счетной палаты России.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение о расширении формата было принято по итогам консультаций с представителями всех представленных в парламенте фракций. Непосредственно его заместитель Сергей Неверов указал на то, что слушания позволять систематизировать и конкретизировать инициативы.
Напомним, 20 августа состоялось заседание генерального совета партии «Единая Россия», на котором обсуждались поступившие из регионов инициативы по изменению текущего пенсионного законодательства. Часть предложений позднее будет передана на рассмотрение в правительство страны и администрацию главы государства Владимира Путина.
Как добавил председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак, все идеи нужно оформить в виде документа, который может получить название «Пенсионный кодекс». В особенности можно выделить следующие инициативы:
Однако наиболее сильный отклик в общество получило предложение «Единой России» по отмене пенсионных преференций для членов Госдумы и Совфеда. Напомним, депутаты сейчас могут рассчитывать на следующие пенсии:
В том случае, если политик исполнял обязанности депутата менее пяти лет, то ему доплата не полагается.
Комментируя ситуацию, экономист Михаил Деляги напомнил Царьграду, что именно представители «Единой России» поддержали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Поэтому идею об отмене пенсионных преференций можно признать попыткой парламентариев «обелить себя».
По мнению эксперта, данную идею после выборов могут спустить на тормозах. Это связано с тем, что ни один из депутатов и сенаторов не захочет получать пенсию в размере 14-20 тысяч рублей.
Непосредственно экономист Владислав Жуковский считает инициативу об отмене преференций правильной, так как никаких спецльгот и особого привилегированного пенсионного обеспечения у народных избранников быть не должно.
По данным Росстата, количество граждан России за чертой бедности уже превысило 21 миллион россиян. Не стоит забывать и о низком прожиточном минимуме.
Но нельзя не отметить, что предложение очень сильно попахивает «дешевым популизмом». Когда несколько лет назад оппозиционеры разработали аналогичное предложение, думское большинство промолчало.
Однако в 2018 году «Единая Россия» попыталась протолкнуть пакет непопулярных инициатив, прикрывшись информационным шумом вокруг ЧМ-2108.
Стоит держать в уме и то, что многие парламентарии являются долларовыми миллионерами. Они смогут пережить потерю льгот. Однако простые граждане в случае повышения пенсионного возраста потеряют намного больше.
Что касается запланированных на 21 августа слушаний, то финансист Владимир Гамза отметил, что окончательное решение по пакету предложений будет принимать руководство партии «Единая Россия» и члены кабмина. Потому что довольно сложно представить, что парламентарии решатся на столь радикальные шаги.
Сам экономист считает, что логичней было бы снять с обсуждения законопроект и потратить шесть месяцев на его доработку в спокойном режиме.
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