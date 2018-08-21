Отмена преференций как «имитация бурной деятельности»: Депутаты Госдумы хотят прикинуться «простыми россиянами»

Во вторник Государственная дума Российской Федерации проведет парламентские общественные слушания, посвященные пенсионной реформе. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

В дискуссии, которая будет транслироваться в онлайн-режиме, примут участие депутаты, члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов, кабмина и Счетной палаты России.

«По инициативе председателя ГД Вячеслава Володина, более половины участников слушаний будут представлены членами общественных организаций, экспертами, членами деловых сообществ, представителями субъектов РФ», - указано в заявлении.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, решение о расширении формата было принято по итогам консультаций с представителями всех представленных в парламенте фракций. Непосредственно его заместитель Сергей Неверов указал на то, что слушания позволять систематизировать и конкретизировать инициативы.

«Необходимо развивать и поддерживать инициативу граждан, которые формируют добровольные пенсионные накопления, навести порядок в работе негосударственных пенсионных фондов», - подчеркнул он.

Напомним, 20 августа состоялось заседание генерального совета партии «Единая Россия», на котором обсуждались поступившие из регионов инициативы по изменению текущего пенсионного законодательства. Часть предложений позднее будет передана на рассмотрение в правительство страны и администрацию главы государства Владимира Путина.

Как добавил председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак, все идеи нужно оформить в виде документа, который может получить название «Пенсионный кодекс». В особенности можно выделить следующие инициативы:

возможность выплаты накопительной части пенсии по ранее заключенным договорам мужчинам и женщинам, достигшим текущих параметров пенсионного возраста

возможность сохранения льгот для лиц, достигших текущих параметров пенсионного возраста (на проезд в общественном транспорте, оплату услуг ЖКХ, получение скидок);

досрочное установление страховой пенсии по старости лицам, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин);

возможность предоставления работникам старшего возраста (мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет) дополнительых отпусков с сохранением среднего заработка;

возможность ежегодного прохождения в рабочее время диспансеризации, оплачиваемой работодателем;

запрет на повышение пенсионного возраста для представителей коренных народов Севера;

предоставление гарантий лицам предпенсионного возраста по сохранению рабочих мест и увеличению размера пособий по безработице;

передача денежных средств в Пенсионный фонд России, которые были выручены от реализации конфискованного имущества фигурантов коррупционных дел.

Однако наиболее сильный отклик в общество получило предложение «Единой России» по отмене пенсионных преференций для членов Госдумы и Совфеда. Напомним, депутаты сейчас могут рассчитывать на следующие пенсии:

проработавшие в парламенте 5-10 лет – 46,626 тысячи рублей (доплата составляет 55% от денежного вознаграждения);

проработавшие в парламенте более 10 лет – 63,581 тысячи рублей (доплата составляет 55% от денежного вознаграждения).

В том случае, если политик исполнял обязанности депутата менее пяти лет, то ему доплата не полагается.

Комментируя ситуацию, экономист Михаил Деляги напомнил Царьграду, что именно представители «Единой России» поддержали в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Поэтому идею об отмене пенсионных преференций можно признать попыткой парламентариев «обелить себя».

«Правда, в среднем мужчины теряют 684 тысячи рублей. Это меньше, чем получает депутат Госдумы за два месяца. А для некоторых меньше, чем он получает за один месяц. Их репутация упала до нуля. «Единая Россия» стала нецензурным ругательством, и все это перед выборами, накануне выборов. Это пиар», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, данную идею после выборов могут спустить на тормозах. Это связано с тем, что ни один из депутатов и сенаторов не захочет получать пенсию в размере 14-20 тысяч рублей.

Непосредственно экономист Владислав Жуковский считает инициативу об отмене преференций правильной, так как никаких спецльгот и особого привилегированного пенсионного обеспечения у народных избранников быть не должно.

По данным Росстата, количество граждан России за чертой бедности уже превысило 21 миллион россиян. Не стоит забывать и о низком прожиточном минимуме.

«Поэтому, с одной стороны, да, конечно, звучит это более чем привлекательно. Замечательная здравая инициатива, про которую говорили, на самом деле, уже не то чтобы не первый год, а уже не первое десятилетие, представители оппозиционных партий», - подчеркнул Жуковский.

Но нельзя не отметить, что предложение очень сильно попахивает «дешевым популизмом». Когда несколько лет назад оппозиционеры разработали аналогичное предложение, думское большинство промолчало.

Однако в 2018 году «Единая Россия» попыталась протолкнуть пакет непопулярных инициатив, прикрывшись информационным шумом вокруг ЧМ-2108.

«Все делается с одной простой целью. Чтобы, как бы у нас с вами забрав, условно говоря, рубль, создать имитацию бурной деятельности, что, мол, мы, ребята, тоже готовы скинуться копейкой. То есть, рубль заберем, а копейку отдадим. Причем, даже дадут не нам с вами, а просто, что называется, сделают вид, что будут жить как простые россиян», - считает экономист.

Стоит держать в уме и то, что многие парламентарии являются долларовыми миллионерами. Они смогут пережить потерю льгот. Однако простые граждане в случае повышения пенсионного возраста потеряют намного больше.

«Поэтому как бы здесь в чистом виде попытка сблизиться с народом, дабы как-то подавить народный гнев, хоть как-то сбить градус протеста», - добавил Жуковский.

Что касается запланированных на 21 августа слушаний, то финансист Владимир Гамза отметил, что окончательное решение по пакету предложений будет принимать руководство партии «Единая Россия» и члены кабмина. Потому что довольно сложно представить, что парламентарии решатся на столь радикальные шаги.

Сам экономист считает, что логичней было бы снять с обсуждения законопроект и потратить шесть месяцев на его доработку в спокойном режиме.