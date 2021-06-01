Отмена пенсионной реформы, списание долгов... Чем обернутся выборы в России?

Считаные месяцы отделяют нас от главного политического события этого года – выборов в парламент. Кандидаты всех мастей пытаются "переплюнуть" друг друга, раздавая предвыборные обещания. Однако есть несколько, на мой взгляд, ключевых моментов, которые будут играть важную роль перед голосованием. И все они основаны не на популизме, а на гигантском запросе на социальную справедливость.

Как же мы все любим подарки! А уж как политики любят их обещать! К сожалению, часто между желаниями и реальностью может быть пропасть. И не потому, что нас с вами считают людьми, которые легко верят в сказки, а потому что политика – это система сдержек и противовесов, где не всегда интересы одних совпадают с интересами других.

"Депутаты отвечать-то не будут ни за что, потому что отвечать будут правительство и президент, – объясняет простые истины политолог Дмитрий Солонников. – Депутаты, к сожалению, даже не очень внимательно относятся к тому, ради чего их избирают, – к формированию бюджета. У депутатов, в общем, нет своего представления о том, какие статьи повысить за счёт чего, за счёт кого. Внимательно считать налоги, внимательно считать, где можно чуть-чуть что-то добрать, чтобы куда-то заплатить больше, от кого-то отрезать, чтобы увеличить выплаты в другом месте... Кроме красивых популистских слов: мол, давайте сократим военные расходы, давайте увеличим содержание образования, давайте увеличим содержание здравоохранения – что-то происходит? Конечно давайте увеличим! Но за счёт чего? За счёт новых налогов на бизнес, за счёт увеличения НДФЛ для граждан? За счёт того, что от чего-то откажемся? Что конкретно? Давайте возьмём больше кредитов? Прекрасный лозунг, за который ты вроде никак не отвечаешь. Кредиты взяли сейчас, потратили, а расплачиваться за это будут через десятилетия. Поэтому отвечать не будут ни за что, а пообещать могут всё что угодно".

Однако можно выделить несколько действительно ключевых моментов, которые вызывают в обществе повышенный резонанс. Например, пенсионная тематика. "Слуги народа" настолько девальвировали само понятие социальной справедливости и пенсии, что впору принимать программу по восстановлению доверия между гражданами и государством. Простые люди устали от постоянной лжи и манипуляций. Они хотят видеть конкретные решения, простите, а не пустое сотрясение воздуха.

Очевидно, что пора вернуть, например, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Позорное решение должно быть отменено. Это коснётся, по разным оценкам, от 7,5 до 9,5 млн человек. Они не выведут деньги в офшоры – они потратят их здесь. Или обнуление НДФЛ для тех, кто имеет минимальный доход. Сколько можно трепать языком? Пора принимать конкретное решение. Или частичная амнистия по кредитной задолженности клиентам банков и МФО. Списание хотя бы части колоссальных долгов государством позволит людям поднять головы. Мы же списываем миллиарды долларов другим государствам, почему своим гражданам нельзя преподнести подарок?

"Всякие социальные изменения в основном стараются концентрировать на последний предвыборный год. Когда есть 4-5 лет – в зависимости от срока работы парламента, "вкусные" социальные решения приберегают на последний год перед выборами, – говорит политолог Сергей Марков. – У нас очень зажимистое правительство. То есть, с одной стороны, у президента есть вполне разумные, так сказать, идеи о том, что не надо перегибать с популизмом, но при этом ещё и правительство у нас, социально-экономический блок, перекручивает – очень не любит давать деньги населению. У них так называемая ультраконсервативная экономическая политика, которая является скорее политикой прошлого века. Они как читали, когда студентами были, новомодные учения монетаристов, так до сих пор монетаристами и остались, хотя мир уже ушёл совсем в другую сторону. А они всё по-прежнему сидят в правительстве, эти монетаристы, и зажимают половину того, что с разрешения президента власть обещает. То есть просто не выполняют порученного. Поэтому у нас есть такая проблема с финансово-экономическим блоком".

Проблем много, ещё больше обещаний. Важно найти вариант, который устроит и государство, и общество. Предвыборные сказки важно не только рассказывать, но и извлекать из этого тот намёк, который есть в конкретном обещании. Понятно, что лапши на уши нам много повесят. Однако только от нас зависит, кто в итоге окажется в парламенте. Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок! Всё уже было в нашей истории. Важно понять, какой урок мы извлекли из этого.