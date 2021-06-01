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Отмена пенсионной реформы, списание долгов... Чем обернутся выборы в России?
01 июня 2021, 07:55 • 136 • Политика
Считаные месяцы отделяют нас от главного политического события этого года – выборов в парламент. Кандидаты всех мастей пытаются "переплюнуть" друг друга, раздавая предвыборные обещания. Однако есть несколько, на мой взгляд, ключевых моментов, которые будут играть важную роль перед голосованием. И все они основаны не на популизме, а на гигантском запросе на социальную справедливость.
Как же мы все любим подарки! А уж как политики любят их обещать! К сожалению, часто между желаниями и реальностью может быть пропасть. И не потому, что нас с вами считают людьми, которые легко верят в сказки, а потому что политика – это система сдержек и противовесов, где не всегда интересы одних совпадают с интересами других.
"Депутаты отвечать-то не будут ни за что, потому что отвечать будут правительство и президент, – объясняет простые истины политолог Дмитрий Солонников. – Депутаты, к сожалению, даже не очень внимательно относятся к тому, ради чего их избирают, – к формированию бюджета. У депутатов, в общем, нет своего представления о том, какие статьи повысить за счёт чего, за счёт кого. Внимательно считать налоги, внимательно считать, где можно чуть-чуть что-то добрать, чтобы куда-то заплатить больше, от кого-то отрезать, чтобы увеличить выплаты в другом месте... Кроме красивых популистских слов: мол, давайте сократим военные расходы, давайте увеличим содержание образования, давайте увеличим содержание здравоохранения – что-то происходит? Конечно давайте увеличим! Но за счёт чего? За счёт новых налогов на бизнес, за счёт увеличения НДФЛ для граждан? За счёт того, что от чего-то откажемся? Что конкретно? Давайте возьмём больше кредитов? Прекрасный лозунг, за который ты вроде никак не отвечаешь. Кредиты взяли сейчас, потратили, а расплачиваться за это будут через десятилетия. Поэтому отвечать не будут ни за что, а пообещать могут всё что угодно".
Однако можно выделить несколько действительно ключевых моментов, которые вызывают в обществе повышенный резонанс. Например, пенсионная тематика. "Слуги народа" настолько девальвировали само понятие социальной справедливости и пенсии, что впору принимать программу по восстановлению доверия между гражданами и государством. Простые люди устали от постоянной лжи и манипуляций. Они хотят видеть конкретные решения, простите, а не пустое сотрясение воздуха.
"Всякие социальные изменения в основном стараются концентрировать на последний предвыборный год. Когда есть 4-5 лет – в зависимости от срока работы парламента, "вкусные" социальные решения приберегают на последний год перед выборами, – говорит политолог Сергей Марков. – У нас очень зажимистое правительство. То есть, с одной стороны, у президента есть вполне разумные, так сказать, идеи о том, что не надо перегибать с популизмом, но при этом ещё и правительство у нас, социально-экономический блок, перекручивает – очень не любит давать деньги населению. У них так называемая ультраконсервативная экономическая политика, которая является скорее политикой прошлого века. Они как читали, когда студентами были, новомодные учения монетаристов, так до сих пор монетаристами и остались, хотя мир уже ушёл совсем в другую сторону. А они всё по-прежнему сидят в правительстве, эти монетаристы, и зажимают половину того, что с разрешения президента власть обещает. То есть просто не выполняют порученного. Поэтому у нас есть такая проблема с финансово-экономическим блоком".
Проблем много, ещё больше обещаний. Важно найти вариант, который устроит и государство, и общество. Предвыборные сказки важно не только рассказывать, но и извлекать из этого тот намёк, который есть в конкретном обещании. Понятно, что лапши на уши нам много повесят. Однако только от нас зависит, кто в итоге окажется в парламенте. Сказка ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок! Всё уже было в нашей истории. Важно понять, какой урок мы извлекли из этого.
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