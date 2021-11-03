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«Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений»: Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов
03 ноября 2021, 16:50 • 92 • В России
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В СК пояснили, что эти меры обусловлены ростом числа противоправных действий со стороны мигрантов, в частности тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее в МВД выступили с предложением собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.
РИА Новости © Максим Блинов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов.
«Подготовить проект изменений в федеральные законы... предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — говорится в заявлении на сайте СК.
Как пояснили в ведомстве, предложения обусловлены «увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов, порождающих социальную напряжённость и обострение криминогенной ситуации в России».
В СК напомнили, что за первую половину 2020 года правоохранительные органы расследовали более 17 тыс. преступлений, совершённых иностранцами. В первые шесть месяцев 2021 года число подобных нарушений выросло до 19 тыс.
«При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность», — отметили в СК.
Ранее сам глава СК говорил о необходимости ужесточения контроля за въезжающими в Россию трудовыми мигрантами. По словам Бастрыкина, обязательная геномная регистрация обеспечит необходимый уровень надзора.
Он предложил кодифицировать миграционное законодательство, объединив «многоплановую и довольно запутанную нормативную базу».
«Прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок учёта мигрантов», — объяснил он.
В интервью Бастрыкин также обратил внимание на рост числа преступлений, совершённых мигрантами на территории России.
«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», — заключил он.
Напомним, что в 2021 году в столичном регионе произошло несколько массовых драк с участием приезжих. В частности, в конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в предшествующие месяцы полиция в столице завела 800 уголовных дел по факту правонарушений и массовых драк среди мигрантов. По результатам этой работы из России депортированы около 200 человек, ещё 17,5 тыс. был запрещён въезд в страну.Также на russian.rt.com «Полиция провела жёсткие рейды»: Собянин сообщил о депортации более 200 мигрантов после массовых драк
Проект МВД по сбору отпечатков пальцев
В начале ноября МВД опубликовало законопроект, согласно которому у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию на срок более 90 дней, могут начать собирать отпечатки пальцев.
С учётом внесённых документом правок новая редакция порядка сбора дактилоскопической информации звучит следующим образом: «Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация... об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности».
Также проект предлагает собирать дактилоскопическую информацию у приобретающих российское гражданство иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.
Мигранты на стройках Москвы
Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв ранее сообщил, что власти города готовят план полного отказа от иностранной рабочей силы на строительных объектах.
«Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — цитирует его РБК.
По словам Бочкарёва, для достижения этих показателей необходимо применить технологические решения и механизацию процесса. Он добавил, что на некоторых столичных объектах уже идёт эксперимент — плановая численность на них указывалась в 450 человек, а подрядчик справляется со 170.
При этом вице-мэр Москвы указал, что в настоящее время дефицит трудовых ресурсов на столичных стройках составляет примерно 40%. Бочкарёв отметил, что раньше в сфере насчитывалось около 120 тыс. мигрантов, сейчас — не более 40 тыс.
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