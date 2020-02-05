Отложенный старт: зачем власти Украины пересматривают планы по приватизации госкомпаний

В украинской Раде зарегистрирован законопроект, вводящий запрет на приватизацию свыше 200 госпредприятий. Точный список объектов ранее опубликовало Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Ограничения распространятся на энергетические компании, включая «Нафтогаз» и «Укрэнерго», ряд оборонных предприятий, а также объекты инфраструктуры, культуры и спорта. По мнению экспертов, такие меры могут вызвать раздражение МВФ — фонд давно требует, чтобы Украина провела масштабную приватизацию. Политологи считают, что речь идёт не о защите собственности, а о подготовке к новому переделу активов среди украинских элит.

В Верховной раде Украины зарегистрирован правительственный законопроект №2831, запрещающий приватизацию ряда госпредприятий. Текст законопроекта пока не размещён на сайте украинского парламента, однако накануне списки объектов, не подлежащих передаче в частные руки, обнародовало правительство.

«Законопроект с предложенными 219 стратегическими предприятиями обеспечит их сохранение в государственной собственности, но с главным условием — дальнейшим эффективным управлением», — заявил, комментируя инициативу, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта.

Как отмечается в сообщении ведомства, в список вошли объекты из трёх категорий: предприятия, обеспечивающие энергетическую безопасность страны, естественные монополии, а также объекты, имеющие «критически важное значение для общества».

Защитная оболочка в форме арки «Укрытие-2», возведённая над разрушенным в результате аварии четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС

РИА Новости

Итоговый список объектов, которые должны остаться в руках государства, разделён на три части. В первой части собраны научные и культурные учреждения — музеи, университеты, театры и заповедники.

Во второй — акционерные общества, доля государства в которых должна составлять не менее 100%, а также государственные унитарные предприятия, не подлежащие приватизации. В этом перечне фигурируют энергетические компании ГП НАЭК «Энергоатом», ГП «Укрэнерго», ПАО «Укргидроэнерго», АО «Магистральные газопроводы Украины», а также большой список оборонных предприятий, включая ГП «Антонов», несколько бронетанковых заводов, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, ГП «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч», а также государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС».

Третья часть перечня содержит объекты, которые правительство согласно приватизировать частично, при условии, что в руках государства останется контрольный пакет акций.

К таким предприятиям правительство отнесло АО «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины, «Укрпочту», АО «Укрзалізниця» и ряд других объектов.

Однако, по мнению источника RT в партии «Европейская солидарность», сохранение всех перечисленных предприятий под контролем государства вряд ли поспособствует их процветанию.

«Сегодня Украина не в состоянии наладить эффективную работу госпредприятий. Слишком уж сложна эта задача, большой соблазн для близких к власти кругов. В частных руках или в государственных, но эти активы становятся предметом теневого передела имущества. Госпредприятия передаются представителям определённых партий, которые голосуют потом за нужные законопроекты. Не исключено, что Зеленский тоже думает об использовании такого инструмента влияния», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, представитель партии «Батькивщина» считает, что предприятия в рамках такой системы не развиваются, а лишь приходят в упадок.

«Большинство государственных предприятий находятся в ужасном состоянии. Многие годы на государственных предприятиях зарабатывали все кто мог, и, видимо, эта традиция будет продолжаться», — предположил депутат в разговоре с RT.

Финальная распродажа

Стоит отметить, что часть внесённых в список предприятий ранее планировалось приватизировать полностью или частично. Так, в марте 2018 года директор «Укроборонпрома» (тогда этот пост занимал Павел Букин. — RT) заявлял о необходимости продать часть ГП «Антонов». По словам чиновника, это могло бы ускорить развитие предприятия.

В августе 2019 года советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко утверждал, что крупные государственные компании-монополисты, в частности «Укрзалізниця» и «Нафтогаз», должны быть разделены и проданы в частные руки. Чиновник сравнил крупные госпредприятия с «монстрами», которые должны быть «убиты» и «расчленены», потому что не дают сдвинуть «с мели» Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

Подобные заявления созвучны с требованиями, которые выдвигает к Украине Международный валютный фонд (МВФ). В числе ключевых условий, которые должен выполнить Киев для сохранения финансовой поддержки МВФ, значится масштабная приватизация государственных активов.

Так, в 2018 году заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован призвал Киев пересмотреть перечень объектов, которые могут подпадать под приватизацию.

По мнению представителя фонда, украинские власти должны приватизировать железную дорогу, таможню, больницы, университеты, даже школы и детские сады. Как подчеркнул тогда Рашкован, Киев держит под государственным контролем те сферы, которые в других странах давно «отлично работают» в частной собственности.

Ускорить приватизацию государственных активов от властей Украины требует и Евросоюз.

Украинское правительство не пытается спорить с партнёрами. Ещё в 2014 году глава кабинета министров (тогда этот пост занимал Арсений Яценюк. — RT) объявил о намерении провести самую масштабную приватизацию за последние 20 лет.

В марте 2018 года Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал закон о приватизации, который устанавливал единую процедуру для приватизации крупных государственных предприятий, а также отдельный регламент для продажи малых объектов. По замыслу авторов документа, этот закон должен был способствовать расширению круга инвесторов в украинскую экономику. Среди прочего он разрешал покупателю выбирать, по нормам какой страны будет заключаться сделка. Но закон так и не заработал в полную силу.

В свою очередь, пришедший на смену Порошенко Владимир Зеленский тоже поспешил анонсировать масштабную приватизацию государственных активов. В июле 2019 года во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто Зеленский пообещал провести приватизацию в текущем году.

Однако уложиться в обещанный срок новому правительству не удалось. В ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин суммарно назначил приватизацию для 415 госпредприятий, полный же список подлежащих продаже активов насчитывает 500 объектов.

Передел активов

По мнению аналитика Ростислава Ищенко, власти Украины в итоге пересмотрят список объектов, выводимых из программы приватизации.

«Украина живёт на средства МВФ, она не может позволить себе конфронтацию с фондом. А МВФ вряд ли одобрит представленный кабмином список», — поделился своим мнением эксперт в беседе с RT.

Сборочный цех предприятия «Серийный завод «Антонов»

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Похожей точки зрения придерживается и собеседник RT в украинской партии «Слуга народа».

«Зеленский призывает инвесторов вкладывать деньги в Украину. Но инвесторы ждут, чтобы на торгах появились интересные предприятия, а не хлам. В противном случае они надолго забудут об Украине», — считает депутат.

Как отметил в интервью RT руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава, законопроект, внесённый в Раду кабмином, призван защитить некоторые стратегические предприятия от приватизации. Но на практике он не сильно повлияет на ситуацию.

«Это просто элемент политической игры. На Украине постоянно идёт борьба между разными силами, олигархами за важные предприятия и активы. И это уже часть политики», — подчеркнул эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин. По мнению эксперта, не стоит переоценивать значение внесённого в Раду документа.

«Он свидетельствует лишь о том, что сейчас в правящей верхушке Украины не договорились, кому какие активы достанутся. До тех пор пока элиты не договорятся, предприятия будут оставаться в госсобственности», — подытожил эксперт.