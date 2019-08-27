Отложенный диалог: почему Трамп не захотел встретиться с главой иранского МИД на саммите G7

Дональд Трамп заявил, что внезапный приезд министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7 во французском Биаррице не стал для него сюрпризом, как ранее писали СМИ. Президент США отметил, что отказался от переговоров, поскольку для этого ещё не пришло время. Однако Трамп не исключил, что при «надлежащих обстоятельствах» его встреча с президентом Ирана может состояться. Эксперты полагают, что Эммануэль Макрон пригласил Зарифа на саммит, чтобы попытаться наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном и спасти ядерную сделку. Однако у Вашингтона отсутствует конструктивное решение проблемы, считают аналитики.

Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита G7 во французском Биаррице. Об этом хозяин Белого дома сообщил перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Позднее президент США добавил, что при «надлежащих обстоятельствах» может состояться американо-иранский саммит на высшем уровне.

Зарифа, которого ранее Вашингтон включил в санкционные списки, на саммит пригласил президент Франции Эммануэль Макрон, причём об этом стало известно в день прибытия министра в страну. Привлёк внимание журналистов также и тот факт, что Зариф уже побывал с визитом во Франции накануне G7.

Агентство Reuters сообщало, что Трамп о планах позвать на саммит главу иранского МИД не знал. Некоторые СМИ, ссылаясь на источники в администрации США, даже заявили, что американский лидер был взбешён этим фактом.

Трамп постарался развеять эти слухи и на вопрос, считает ли он такой шаг Макрона неуважительным, ответил отрицательно.

«Макрон в разговоре меня спросил. Я сказал: если хотите, я не против. Никакого неуважения я здесь не вижу, особенно учитывая, что он со мной это согласовывал», — сказал хозяин Белого дома.

Говоря о возможности встречи с Зарифом на полях саммита, он отметил, что для этого ещё не пришло время.

При этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что у французской стороны изначально не было надежд на то, что Трамп и Зариф встретятся. Об отсутствии таких планов заявил и сам глава иранского МИД.

Во Франции Зариф провёл переговоры с Макроном, которые продлились около часа. На них также присутствовали дипсоветники из Германии и Великобритании. Кроме того, глава иранского МИД встретился с французскими министрами иностранных дел и финансов.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на переговорах с Эммануэлем Макроном

Twitter

© Javad Zarif

«В прошлую пятницу в Париже мы обсуждали с президентом и министром иностранных дел Франции ряд вопросов. Нам было необходимо провести ещё один раунд переговоров, чтобы затронуть некоторые аспекты, включая банковскую сферу и экспорт нефти», — цитирует ТАСС Зарифа.

Нечего предложить

По мнению научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Фёдорова, Зарифа позвали на саммит для того, чтобы попытаться спасти ядерную сделку.

«Зарифа пригласили, чтобы хоть как-то спасти СВПД от окончательной деградации, побудить найти какое-то компромиссное решение», — сказал он в интервью RT.

При этом эксперт полагает, что США, скорее всего, знали об этом визите заранее.

«Визит главы иранского МИД был запланирован. Это была инициатива Франции, которая заручилась поддержкой всех участников этого форума, в том числе и США», — считает аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. Он считает, что Макрон действительно предупредил своего американского коллегу о визите Зарифа, однако в Вашингтоне не ожидали, что министра во Франции будут принимать на высшем уровне.

«Макрон позвал главу иранского МИД не без ведома США. Американцы надеялись, что Зариф придёт, поклонится и попросит что-нибудь, а получилось наоборот: он провёл серьёзные переговоры со своими французским коллегой, встретился с Макроном», — сказал эксперт в беседе с RT.

По мнению Вавилова, Трамп отказался от встречи, потому что ему просто нечего предложить Тегерану в условиях, когда Вашингтон пытается силой заставить Иран пойти на уступки.

«Президент США отказался встречаться с главой иранского МИД, потому что ему нечего сказать. Он не может предложить иранцам конструктивное решение. Политика Трампа, направленная на то, чтобы надавить на Иран, заставить его пойти на попятную, сломать СВПД, не оправдывает себя. Американцы получили только обострение обстановки и дополнительную напряжённость и расходы. Например, захват в Гибралтаре иранских танкеров, которые впоследствии отпустили», — сказал аналитик.

Иранский правительственный самолёт в аэропорту Биаррица, где проходил саммит G7

Reuters

© Regis Duvignau

Он добавил, что такое поведение Белого дома в очередной раз показало «отсутствие у американской администрации какой-либо внятной стратегии» на иранском направлении.

«Трамп ещё раз продемонстрировал, что политического курса в отношении Ирана у него нет, а есть лишь метания то в одну, то в другую сторону», — считает Вавилов.

В свою очередь, Фёдоров полагает, что Трамп отказался от встречи, потому что пока не готов так быстро сменить риторику в отношении Ирана: ведь до этого он на протяжении многих месяцев пытался выступать исключительно с позиции силы.

«Американскому президенту после того, что он наговорил по поводу Ирана и иранского договора, тяжело будет сдать назад и резко сменить позицию», — заявил эксперт.

Нефтяной вопрос

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году. Это соглашение, заключённое между Ираном и пятью членами СБ ООН (Россией, США, КНР, Францией и Великобританией), а также Германией, предусматривало снятие с исламской республики санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерных разработок.

После выхода из СВПД Вашингтон объявил о восстановлении санкций против Ирана. Этот вопрос стал причиной разлада между Вашингтоном и его союзниками в Европе, которые не только отказались разрывать сделку, но и начали прорабатывать меры по защите европейских компаний, сотрудничающих с Тегераном, от экстерриториальных санкций США.

Однако Иран остался недоволен усилиями Европы в этом направлении: европейские компании стали покидать республику, и эффект от выхода США из сделки серьёзным образом сказался на экономике страны. В результате, чтобы побудить подписантов соглашения к более активным действиям по защите своих интересов, Тегеран стал отказываться от части обязательств по СВПД.

Лидеры G7

© Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Одним из ключевых вопросов в этом споре стал экспорт нефти из Ирана в ЕС. Из-за санкций США Евросоюз отказался от закупок иранского чёрного золота, что сильно ударило по экономике страны, которая во многом зависит от экспорта энергоресурсов.

По мнению Фёдорова, во Франции могла обсуждаться возможность снятия эмбарго на поставку иранского сырья в обмен на выполнение Тегераном условий соглашения в полном объёме.

«Сейчас европейские страны допускают идею предоставления Ирану возможности продавать свою нефть, но с условием, что он не будет дальше проводить процедуру обогащения урана. Американцы, учитывая позицию их союзников в Европе, не будут столь категоричны», — считает эксперт.

Роль посредника

Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом по итогам G7 заявил, что хотел бы, чтобы лидеры США и Ирана провели встречу в ближайшие недели.

«В определённый момент встреча между президентами США и Ирана должна состояться, и я хотел бы, чтобы такая встреча прошла в ближайшие недели, — сказал Макрон. — Я готов к проведению встречи для заключения договорённостей. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась».

Трамп на это предложение не дал ясного ответа, отметив, что вероятность проведения такого саммита зависит от обстоятельств.

«При надлежащих обстоятельствах я бы, конечно, на это согласился, — сказал Трамп. — Полагаю, мы с высокой вероятностью встретимся».

Эммануэль Макрон

Reuters

© Philippe Wojazer

Глава американского государства также подчеркнул, что США не стремятся к смене режима в Иране.

В условиях отсутствия какого-либо диалога между Вашингтоном и Тегераном Париж пытается взять на себя функцию посредника, полагает Вавилов.

«Лидер Франции выступает посредником в конфликте между Ираном и США, пытается навести мосты, чтобы соглашение, которое было достигнуто, реанимировать. Все без исключения европейцы, которые являются участниками СВПД, выступают за то, чтобы этот план сохранить и продвигать, поскольку понимают, что в данном случае не существует альтернативы», — заявил он.

Фёдоров, в свою очередь, отметил, что это был «сильный ход» со стороны президента Франции. При этом, по его словам, другие европейские страны также не поддерживают жёсткую линию США.

«То, что на встрече с Зарифом присутствовали представители Великобритании и Германии, демонстрирует, что эти страны не поддерживают жёсткую политику США и они хотели бы, чтобы американцы подошли к решению иранского ядерного вопроса более гибко», — считает Фёдоров.

Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что саммит G7 показал, что все участники конфликта исключают возможность решить его военным путём.

«Саммит во Франции подтвердил, что большинство европейских государств, а также США выступают за то, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию политико-дипломатическим путём», — заявил Вавилов.

Не исключено, что приезд Зарифа и согласие на него США могут свидетельствовать о том, что Вашингтон в будущем может пойти на смягчение позиции по отношению к Тегерану, считает Сергей Фёдоров.

«Вашингтон согласен в какой-то степени скорректировать свою жёсткую позицию и допустить ослабление односторонних санкций, которые он ввёл против Тегерана, поскольку Трамп согласился на прилёт Зарифа», — подытожил эксперт.