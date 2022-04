Отложенные запуски: почему США вновь перенесли испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III • 154 • В мире Соединённые Штаты перенесли испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на конец 2022 года. Об этом сообщила представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек. По её словам, это решение было принято по тем же причинам, что и в начале марта, когда Пентагон отменил запуск Minuteman III, сославшись на нежелание нагнетать напряжённость. Как полагают эксперты, текущие решения Вашингтона могут быть продиктованы опасениями потерпеть неудачу в ходе испытаний устаревающей МБР. Кроме того, по мнению аналитиков, в нынешней геополитической обстановке Соединённые Штаты стремятся исключить шаги, которые могут быть двояко интерпретированы Москвой. Пуск МБР Minuteman III © U.S. Department of Defense / Air Force Staff Sgt. Brittany E. N. Murphy Пентагон вновь отложил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III. Об этом решении сообщила агентству Reuters представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек. По её словам, теперь испытание планируется провести в конце текущего года. Аналогичную информацию со ссылкой на пресс-службу американских ВВС распространило и агентство РИА Новости. В то же время Стефанек подчеркнула, что американские ВВС «уверены в готовности стратегических сил страны». Она не стала подробно останавливаться на конкретных причинах переноса запуска Minuteman III, но отметила, что это решение было продиктовано теми же обстоятельствами, что и в начале марта. Напомним, в ходе пресс-брифинга 2 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США не будут проводить плановый пуск МБР. Таким образом с начала специальной операции ВС РФ на Украине американские военные уже второй раз откладывают испытания Minuteman III. Как пояснил Кирби, подобным решением Соединённые Штаты демонстрируют, что являются «ответственной ядерной державой». «В попытке продемонстрировать, что у нас нет намерений предпринимать какие-либо действия, которые могут быть истолкованы превратно, министр обороны распорядился отложить намеченный на эту неделю испытательный запуск нашей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III», — сказал Кирби. По его словам, Вашингтон и Москва согласились с тем, что применение атомного оружия приведёт к разрушительным последствиям. Кирби добавил, что «ядерную войну нельзя выиграть и никогда не стоит вести». Аннулированные старты По информации The Wall Street Journal, изначально МБР должна была стартовать 3 марта с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. Со ссылкой на должностных лиц США газета сообщила, что, отложив запуск Minuteman III, администрация Джо Байдена решила избежать эскалации ядерной напряжённости в отношениях с Россией. Как уточнило издание со ссылкой на Командование глобальных ударов ВВС США, запуски МБР Соединённые Штаты проводят несколько раз в год с целью проверки характеристик этих ракет и повышения их возможностей. Minuteman III — трёхступенчатая твердотопливная МБР шахтного базирования дальностью свыше 6 тыс. миль (более 9,6 тыс. км). В общей сложности в арсенале США около 400 единиц этого оружия. Испытательный пуск МБР Minuteman III с базы

© U.S. Department of Defense / Air Force photo Minuteman III находится на вооружении Соединённых Штатов более полувека. В перспективе Пентагон планирует заменить эти МБР на новые ракеты GBSD (Ground Based Strategic Deterrent). Отметим, ранее решение администрации Байдена перенести испытания раскритиковал старший республиканец комитета сената США по вооружённым силам Джим Инхоф. На своей странице в Facebook* он написал, что запуск Minuteman III имел решающее значение для обеспечения эффективности средств ядерного сдерживания США. Его перенос американский парламентарий расценил как проявление слабости со стороны Вашингтона. При этом сотрудник Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Джеффри Льюис в комментарии Reuters усомнился в том, что отмена запуска Minuteman III может негативно повлиять на стратегические силы США. «Проведение испытаний имеет определённую ценность, но едва ли пропуск одного из них в общем контексте — это действительно большая проблема», — сказал Льюис. Впрочем, опрошенные RT эксперты считают, что критика со стороны Джима Инхофа не беспочвенна. Аналитики напоминают, что в мае прошлого года попытка запуска Minuteman III завершилась неудачей: старт МБР отменили из-за технической неисправности, которую обнаружил компьютер. Незадолго до этого инцидента глава Стратегического командования вооружённых сил Соединённых Штатов адмирал Чарльз Ричард заявил американским парламентариям, что арсенал Minuteman III устаревает и нуждается в замене. Согласно текущему плану, эти МБР будут сняты с вооружения в 2030-е годы. В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков указал на существенные проблемы ВС США с обеспечением должного технического состояния своих ракет межконтинентального класса. «Пробные пуски стоящих на вооружении МБР периодически проводят и РФ, и США. Они необходимы для проверки состояния ракет и продления срока их эксплуатации. На мой взгляд, откладывая запуски Minuteman III, американцы пытаются выставить себя своеобразными миротворцами, но с большой вероятностью за их решением скрываются опасения, что новые испытания окажутся вновь неудачными», — рассуждает Леонков. Предупредительные меры В беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, в свою очередь, объяснил перенос запусков Minuteman III некоторым «отрезвлением» американской стороны после ряда геополитических решений, которые приняла Москва в конце февраля. «США очень неохотно идут на какие-либо компромиссы и уступки, но сейчас, мы видим, что американцы ведут себя предельно аккуратно, опасаясь делать шаги, которые могут быть восприняты двусмысленно, в том числе и как нагнетание напряжённости в ракетно-ядерной сфере», — отметил Егорченков. Напомним, перед началом спецоперации утром 24 февраля в своём видеообращении президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях «для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события». «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий», — заявил Путин. 27 февраля на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым глава государства приказал перевести российские стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства из-за агрессивных высказываний должностных лиц государств-участников НАТО. По информации Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания предназначены для недопущения нападения на Россию и её союзников, а также для разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного. Данные войска являются основой боевой мощи ВС РФ. За день до начала спецоперации в своём поздравлении с Днём защитника Отечества российский президент напомнил, что на боевое дежурство ВС РФ поставлено оружие, «аналогов которого нет в мире». Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит развивать «перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах». «Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооружённых сил», — отметил российский лидер. Пуск МБР «Ярс» в рамках учения сил стратегического сдерживания Трое военных пинками "разминировали" трассу под Киевом 19 февраля под руководством Владимира Путина в России прошло учение сил стратегического сдерживания с участием ВКС, подразделений Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов. В ходе манёвров были осуществлены пуски аэробаллистических ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковой ракеты «Циркон», крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» и МБР «Ярс». Также ракетные стрельбы провели самолёты дальней авиации Ту-95МС и атомный подводный крейсер «Карелия». По оценке аналитиков Россия добилась впечатляющих успехов в совершенствовании Стратегических сил сдерживания, которые способствуют решению задач в ходе спецоперации. «На сегодняшний день Россия серьёзно обновила ракетно-ядерный щит и всю ядерную триаду. Огромный прогресс был достигнут в развитии гиперзвукового вооружения. Американцы, несмотря на все старания, так и не получили средств, способных останавливать наши боеголовки. Вместе с тем нельзя сказать, что Россия собирается действовать непредсказуемо. На официальном уровне было чётко сказано, в каких ситуациях может быть применено ядерное оружие», — отметил Алексей Леонков. Аналогичной точки зрения придерживается и редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин. По его мнению, к Соединённым Штатам и их союзникам стало приходить осознание возможных последствий потенциальной агрессии против РФ и российских военнослужащих. «Самый главный результат — это категорический отказ НАТО от участия в событиях на Украине. Я думаю, что к Западу пришло понимание того, что любой контакт с российскими войсками будет означать прямую эскалацию конфликта вплоть до ядерной войны», — подчеркнул Литовкин. *Facebook — продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022. 