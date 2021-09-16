Отложенное решение и сервис для наблюдения: система онлайн-голосования в Москве получила новые функции

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ДЭГ доработали с учетом пожеланий избирателей и экспертов

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и других представителей государственной власти. Москвичи могут прийти на избирательный участки или проголосовать дистанционно через Интернет. В этом году систему дистанционного электронного голосования доработали, добавив несколько удобных функций.

Функция отложенного решения позволит избежать проблем при сбое связи, внезапном отключении гаджета и других форс-мажорах. Если компьютер завис или от процесса голосования отвлек ребенок, к цифровому бюллетеню можно будет вернуться в течение 24 часов после первой загрузки. Функция будет доступна до 17:00 19 сентября.

Для людей с нарушением зрения предусмотрели функцию запуска скринридера – программы экранного доступа, которая зачитает текст с экрана, подскажет, где находятся активные кнопки, расскажет о функции отложенного голосования.

Для желающих следить за ходом онлайн-голосования подготовили сервис "обзервер". Он позволяет видеть действия, проходящие в блокчейне. В том числе, проверку права пользователя голосовать онлайн, выдачу бюллетеня, получение голоса и др. Для новичков созданы всплывающие подсказки и пояснения, за что отвечает тот или иной показатель. Более продвинутые ИТ-специалисты получили возможность вместо CSV-файла скачивать полный "слепок" базы данных, что увеличит скорость обработки информации.

Электронное голосование, как и выборы на избирательных участках, пройдет в Москве с 8:00 17 по 20:00 19 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Госдумы, а в некоторых районах – Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Московские избиратели, проголосовавшие онлайн, станут участниками розыгрыша призов.