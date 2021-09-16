Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся на...
Украинский политолог предостерёг Зеленского от ошибки: "Ждать у туалета – н...
Главная / Политика

Отложенное решение и сервис для наблюдения: система онлайн-голосования в Москве получила новые функции

16 сентября 2021, 12:25  •  69 • Политика
Фото: pixabay.com
ДЭГ доработали с учетом пожеланий избирателей и экспертов
С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и других представителей государственной власти. Москвичи могут прийти на избирательный участки или проголосовать дистанционно через Интернет. В этом году систему дистанционного электронного голосования доработали, добавив несколько удобных функций.
Функция отложенного решения позволит избежать проблем при сбое связи, внезапном отключении гаджета и других форс-мажорах. Если компьютер завис или от процесса голосования отвлек ребенок, к цифровому бюллетеню можно будет вернуться в течение 24 часов после первой загрузки. Функция будет доступна до 17:00 19 сентября.
Для людей с нарушением зрения предусмотрели функцию запуска скринридера – программы экранного доступа, которая зачитает текст с экрана, подскажет, где находятся активные кнопки, расскажет о функции отложенного голосования.
Для желающих следить за ходом онлайн-голосования подготовили сервис "обзервер". Он позволяет видеть действия, проходящие в блокчейне. В том числе, проверку права пользователя голосовать онлайн, выдачу бюллетеня, получение голоса и др. Для новичков созданы всплывающие подсказки и пояснения, за что отвечает тот или иной показатель. Более продвинутые ИТ-специалисты получили возможность вместо CSV-файла скачивать полный "слепок" базы данных, что увеличит скорость обработки информации.
Электронное голосование, как и выборы на избирательных участках, пройдет в Москве с 8:00 17 по 20:00 19 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Госдумы, а в некоторых районах – Мосгордумы и муниципальных депутатов.
Московские избиратели, проголосовавшие онлайн, станут участниками розыгрыша призов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





69
Источник
Похожие новости
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украине: "Давно просили"
16 сентября 2021, 08:45
Байден снова оконфузился на весь мир. На этот раз с "парнем внизу"
16 сентября 2021, 03:15
Василий Небензя выступил против новых правил ООН: Требования о вакцинации нарушают права дипломатов
16 сентября 2021, 05:05
Эксперт предложил Киеву вступить в борьбу с Польшей за транзит газа в Европу
16 сентября 2021, 06:55
"Кремль сложно винить": Читатели FT оправдали Россию за "Северный поток – 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
16 сентября 2021, 05:05
Украинская чиновница появилась перед мэром в пачке и пустилась в пляс
16 сентября 2021, 08:45
«Нафтогаз» объявил ФРГ и РФ ультиматум: Контракт с «Газпромом» в обмен на транзит газ...
16 сентября 2021, 01:20
«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловско...
16 сентября 2021, 05:05
"Железный купол" – символический подарок. Леонков объяснил, зачем он Украин...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
10 сентября 2021, 23:30
Экс-глава МИД Украины предупредил Зеленского: "Мы скоро окажемся в полной изоляции"
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.