Отложенное нападение: что стоит за признанием Трампа в одобрении кибератаки на российскую компанию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2018 году санкционировал кибератаку на российское Агентство интернет-исследований, которое власти США считают причастным к вмешательству в президентские выборы 2016 года. При этом Трамп подчеркнул, что его предшественник Барак Обама не принял никаких мер из-за того, что ожидал победы Хиллари Клинтон на выборах и не хотел подрывать её легитимность. По мнению экспертов, использование темы «вмешательства» Москвы связано с грядущей президентской кампанией.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году санкционировал кибератаку на российскую организацию «Агентство интернет-исследований». Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистом газеты The Washington Post Марком Тиссеном. Во время интервью Тиссен спросил Трампа, санкционировал ли он кибератаку, о которой американские СМИ сообщили в 2019 году. «Верно», — ответил Трамп.

При этом, по словам Трампа, в 2016 году президент Барак Обама «ещё до выборов знал о манипуляциях России», однако не предпринял каких-либо действий, так как считал, что главный оппонент Трампа — Хиллари Клинтон — одержит победу на выборах.

«Обама промолчал. А промолчал он потому, что не хотел лезть в это, поскольку из-за липовых опросов считал, что Хиллари Клинтон выигрывает. Он полагал, что она одержит победу. Но молчаливое большинство сказало: «Нет, нам нравится Трамп», — пояснил 45-й президент США.

Дональд Трамп также подчеркнул, что он принял гораздо больше ограничительных мер в отношении Москвы, чем Барак Обама.

«Нет никого, кто был бы более жёстким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — заявил о себе в третьем лице глава Белого дома в апреле 2019 года во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

О своей «жёсткости» он напомнил и в разговоре с журналистом The Washington Post, приведя в качестве примера отправку на Украину противотанковых комплексов Javelin, тогда как администрация Обамы, по его словам, отправляла Киеву только нелетальные вооружения. Напомнил Трамп и о давлении на Германию из-за проекта «Северный поток — 2», а также о восстановлении мощи американских вооружённых сил.

Информация о том, что президент США санкционировал кибератаку на российское агентство, которое на Западе считается «фабрикой троллей» и якобы было причастно к вмешательству в выборы в США, появилась в 2019 году. Тогда со ссылкой на свои источники в Белом доме об этом сообщили телеканал NBC и газета The Washington Post. Кибератака была осуществлена, чтобы помешать агентству повлиять на результаты промежуточных выборов в конгресс США, которые прошли в ноябре 2018 года, отмечает The Washington Post.

По словам профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, заявление Дональда Трампа фактически является признанием властями США на самом высшем уровне факта проведения боевых киберопераций в отношении российских организаций.

«Это довольно опасно, поскольку означает, что США политически легализуют кибератаки на неугодные им структуры других стран. Это фактически дальнейшее опускание порога силовых действий против противников», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, Трамп, признавая кибератаку и говоря о своих мерах против России, таким образом хочет заработать побольше политических очков перед предстоящими выборами.

«Сейчас под его руководством страна расползается по швам. По той причине, что никакой повестки дня и экономического роста у него нет, Трамп пытается позиционировать себя политиком, который противостоит России. Кроме того, это единственный вопрос, с помощью которого в Америке можно достичь хотя бы минимального внутреннего консенсуса», — пояснил Евстафьев.

С ним солидарен и специалист Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам эксперта, своим признанием Трамп стремится показать, что ведёт агрессивную политику против России.

«Учитывая внутриполитическую борьбу, протесты в США, Трамп хочет продемонстрировать себя сильным лидером, поэтому и сделал такое заявление», — сказал эксперт.

Смешанные сигналы

Стоит отметить, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Барак Обама действительно заявлял, что предположения о каком-либо внешнем влиянии на выборы в США несерьёзны.

«Ни один серьёзный человек не сможет даже предположить, что результаты американских выборов можно каким-то образом сфальсифицировать. Частично причина в том, что они слишком децентрализованы, а также в количестве голосов. Нет свидетельств того, что подобное происходило в прошлом или что это произойдёт сейчас», — заявил Обама 18 октября 2016 года во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Маттео Ренци в Розовом саду Белого дома.

Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме

© Jonathan Ernst/Reuters

Заявление тогдашнего главы Белого дома прозвучало за месяц до голосования на выборах главы государства, на котором вопреки прогнозам политологов и опросам общественного мнения вместо Хиллари Клинтон одержал победу Дональд Трамп.

Однако после победы и инаугурации республиканца руководители американских спецслужб из команды Обамы заявили о признаках вмешательства России в демократический процесс с целью повлиять на итоги выборов в пользу Трампа.

В июне 2017 года на слушаниях в конгрессе Джей Джонсон, занимавший при Обаме пост министра внутренней безопасности, заявил, что тогда руководство США избегало прямых обвинений во вмешательстве, чтобы не ставить под вопрос легитимность выборов.

«Мы были крайне озабочены тем, чтобы не сложилось впечатление, будто мы принимаем чью-то сторону на этих выборах, вклиниваемся в крайне ожесточённую избирательную кампанию или принимаем меры по делегитимизации избирательного процесса и подрыву его целостности», — приводит слова Джонсона газета The New York Times.

В итоге заявления о «вмешательстве» Москвы в ход выборов привели к тому, что в 2017 году Минюстом США было начато расследование «связей» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, которое проводила комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование завершилось в марте 2019 года, по его итогам был выпущен доклад, в котором Мюллер отмечал, что каких-либо связей окружения Трампа с Кремлём за два года следствия установлено не было.

При всём этом в докладе подчёркивалось, что факт вмешательства России в ход выборов под сомнение не ставится.

Бесконечные вмешательства

В апреле 2020 года комитет сената по разведке выпустил доклад, в котором говорилось, что выводы американского разведсообщества о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году являются верными. При этом доклад, целью которого была проверка выводов заявлений спецслужб США от 2017 года, был опубликован с большим количеством купюр, что затрудняло его проверку на достоверность.

В документе американские сенаторы возлагали ответственность за якобы имевшее место вмешательство на власти России, а также заранее обвиняли Москву в подготовке очередного «вмешательства» в выборы президента США в 2020 году.

Штаб-квартира ФБР

Reuters

© Gary Cameron

Российские власти неоднократно заявляли, что подобные утверждения являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Об этом говорили президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, другие российские дипломаты и политики федерального уровня.

Константин Блохин в беседе с RT отметил, что политические силы в США по-разному трактуют тему «вмешательства».

«Предшественник Трампа на посту президента США использовал тему России, чтобы объяснить победу Трампа на выборах после неожиданного поражения Клинтон. Для демократов это «вмешательство» носит тотальный характер, благодаря которому происходят изменения во внутренней политической системе США», — сказал эксперт.

В свою очередь, Трамп признаёт факт санкционирования кибератак как ответных действий, мотивируя это недопущением вмешательства в выборы в конгресс в 2018 году. Однако в любом случае конечной целью этих заявлений является создание повода для сдерживания России, добавил политолог.

«Американская элита пытается продемонстрировать, что США стали жертвой действий со стороны России для того, чтобы демонизировать её и, соответственно, усилить давление на Москву», — заключил Блохин.