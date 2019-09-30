Отложенная публикация: видеоагентство Ruptly заявило о дезинформации Reuters на фоне конфликта США и Ирана

Видеоагентство Ruptly указало на дезинформацию в новости Reuters. В июне 2019 года западные журналисты процитировали заявление иранского военачальника об уязвимости американских войск перед оружием Тегерана. Как выяснил Ruptly, высказывание, которое агентство представило как свежее, было сделано в ноябре 2018 года. Новость опубликовали в тот самый день, когда Дональд Трамп сообщил, что был готов нанести удар по Ирану. В ответ на запрос Ruptly агентство Reuters не смогло объяснить появление старой цитаты в материале.

Видеоагентство RT Ruptly разоблачило фейковую новость новостного агентства Reuters. Речь идёт о сообщении, опубликованном на сайте Reuters 21 июня 2019 года. В нём утверждалось, что в этот день командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде выступил с резким заявлением в отношении размещённых в регионе американских войск.

«Войска США в регионе раньше были угрозой, а теперь превратились в возможность (для Ирана)… Штаты больше не говорят о войне с Ираном, потому что понимают, насколько они уязвимы», — цитировало Хаджизаде Reuters.

В заголовке западное СМИ пишет:«Иранский военачальник заявил, что региональные базы США располагаются в пределах зоны досягаемости иранских ракет».

Новость подхватили другие медиа, в том числе Al Jazeera и The New York Times.

Сообщение Reuters было опубликовано в разгар противостояния США и Ирана в Персидском заливе. Накануне иранские военные сообщили, что они сбили американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, вторгшийся в воздушное пространство республики. Пентагон, в свою очередь, обвинил Иран в уничтожении беспилотника над нейтральными водами.

21 июня президент США Дональд Трамп заявил, что отменил военную операцию против Ирана за десять минут до её начала. После появления новости об угрозах иранского военного американским войскам в регионе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость».

Сам Дональд Трамп 25 июня написал в своём Twitter, что «любая иранская атака против чего-либо американского будет встречена огромной и подавляющей силой».

Проверка на подлинность

Как выяснили в Ruptly, Хаджизаде не произносил 21 июня 2019 года приписываемой ему фразы. Он сделал это 21 ноября 2018 года, за полгода до обострения американо-иранского кризиса, в эфире иранского государственного телевидения IRIB.

Корабль ВМС США USS Ponce (AFSB-I) в Персидском заливе

© U.S. Navy/AFP

Ruptly освещало это заявление через день после того, как оно было сделано. Однако Reuters почему-то решило выдать старую цитату, произнесённую совсем в других обстоятельствах, за свежую.

Командующий аэрокосмическим подразделением КСИР часто делает резкие заявления в адрес США. Поэтому Ruptly с особым вниманием проверило, не мог ли он произнести похожую фразу 21 июня, и пришло к выводу, что нет.

Дело в том, что 21 июня Хаджизаде давал пресс-конференцию, на которой демонстрировал обломки того самого сбитого американского дрона. На мероприятии присутствовали журналисты как иранских СМИ, таких как IRIB, IRINN, Al Alam TV, Press TV и Hispan TV, так и международных изданий — Unews Press Agency (Ливан), Associated Press (США), Al Masirah (Йемен), RT, Al Mayadeen (Ливан), Al-Manar (Ливан), ILKHA (Турция), TV5 (Турция), Kudus TV (Турция) и Ruptly. На записи Ruptly с пресс-конференции можно увидеть микрофоны с логотипами всех этих медиа.

© Кадр: видео Ruptly

Однако международные СМИ, присутствовавшие на пресс-конференции, не сообщали, что Хаджизаде делал заявление, аналогичное тому, о котором сообщало Reuters. Сотрудники Ruptly Verification Unit — подразделения агентства, занимающегося проверкой информации, — отсмотрели всё видео с пяти иранских государственных телеканалов, где говорилось о конференции, включая интервью, которые генерал давал на её полях.

Reuters утверждало, что заявление, которое было процитировано, Хаджизаде сделал по «иранскому государственному телевидению». Ничего похожего на приписанные генералу слова сотрудники Ruptly не нашли ни в эфире этих каналов, ни на их сайтах, ни в сообщениях иранских новостных агентств, включая Fars, Tasnim, Mehr и ISNA.

Привлечённый к расследованию независимый переводчик с фарси подтвердил, что перевод на английский язык цитаты из прошлогоднего выступления Амира-Али Хаджизаде совпадает с фразой, которую Reuters использовало 21 июня 2019 года.

Вопрос без ответа

Представители Ruptly обратились к Reuters c просьбой прокомментировать, откуда они взяли информацию о заявлении иранского военного. Агентству также сообщили, что на самом деле это фраза полугодовой давности.

В ответ Reuters сослалось на то, что его сотрудники видели это выступление в прямом эфире.

«Агентство Reuters взяло данную цитату 21 июня с эфира иранского государственного телеканала, за которым мы постоянно следим в режиме реального времени. Это высказывание отражает обычную позицию Ирана, поэтому неудивительно, что оно неоднократно появлялось и раньше, в том числе в статье, на которую ссылаетесь вы, в сентябре и даже в 2012 году», — говорится в ответе агентства, полученном Ruptly.

Позже представитель Reuters сообщил, что речь идёт о канале IRINN. На просьбу предоставить дополнительные детали об источнике информации, поскольку сотрудники Ruptly не видели такой цитаты в эфире IRINN, представители Reuters ничего не ответили.

Лишь после того как Ruptly опубликовали информацию о фейке в своём Twitter, Reuters вышло на связь, но вместо ответа задало встречный вопрос: почему видеоагенство считает, что заявление, о котором идёт речь, было сделано 7 месяцев назад.

Материал с приписанной генералу Хаджизаде прошлогодней цитатой до сих пор находится на сайте агентства.

В свою очередь, представитель редакции The New York Times в ответ на запрос RT пояснила, что издание перепечатало новость Reuters, и такого рода статьи удаляются с сайта газеты через две недели после появления.

Видеоагентство Ruptly не в первый раз уличает западные СМИ в распространении недостоверной информации. Несколько месяцев назад Ruptly сообщило агентству Associated Press, что видео ключевой битвы за йеменский город Ходейду в Йемене, которое они опубликовали как новость от 20 ноября 2018 года, было на самом деле снято на 10 дней раньше и размещено на сайте Ruptly. AP поблагодарило Ruptly за указание на ошибку, пообещав убрать видео со своей платформы и оповестить клиентов.