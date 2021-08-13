«Отломана хвостовая часть, корпус целый»: в озере Курильском на Камчатке нашли потерпевший крушение вертолёт

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», упавший 12 августа в озеро Курильское на Камчатке, обнаружен на глубине около 110 м, сообщили в СК. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что у вертолёта «отломана хвостовая часть, остальной корпус целый». В озере также было найдено тело одного из пассажиров. В правительстве региона рассказали, что двое спасшихся после крушения находятся в реанимации, ещё двое проходят амбулаторное лечение, четверым помощь не потребовалась.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», упавший 12 августа в озеро Курильское на Камчатке, обнаружен на глубине около 110 м. Об этом сообщили в Следственном комитете. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что у вертолёта «отломана хвостовая часть, остальной корпус целый».

В озере также было найдено тело одного из пассажиров.

В СК напомнили, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сотрудники ведомства продолжают допрашивать потерпевших и работников ООО АК «Витязь-Аэро», осуществлявших помощь в навигации полёта вертолёта. Также был допрошен директор ООО «Турист», который организовал туристическую экскурсию.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что в тот же период, когда произошло крушение Ми-8, полёт также выполнял другой вертолёт.

«Его пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись на место вылета. В настоящее время устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что по поручению председателя СК России расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Между тем Росавиация запретила компании «Витязь-Аэро» осуществлять перевозку пассажиров.

Напомним, 12 августа около 10:00 по местному времени на Камчатке произошло крушение вертолёта Ми-8, осуществлявшего экскурсионный полёт по Кроноцкому заповеднику. Вертолёт упал в озеро Курильское.

По словам участкового государственного инспектора Кроноцкого заповедника Евгения Денгеса, в момент инцидента из-за установившегося тумана видимость не превышала 100 м.

На борту находились 16 человек. Восемь человек, которым удалось спастись, вытащили из воды сотрудники заповедника, прибывшие к месту аварии на моторных лодках.

Как сообщал источник агентства «Камчатка-информ», в результате авиакатастрофы выжили гид «Витязь-Аэро» Анастасия Пономарёва, штурман Яков Медведев, механик Марат Мадиев, туристы Виктор Стрелкин, Михаил Маляков, Георгий Кованцев, Елена Антипина и Николай Корженевский — журналист канала «Россия 24».

Позже в правительстве региона рассказали, что двое спасшихся находятся в реанимации, ещё двое проходят амбулаторное лечение. Отмечается, что врачам удалось стабилизировать состояние пациентов.

«Два члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё два пострадавших в крушении вертолёта на Курильском озере находятся на амбулаторном лечении. Остальные за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении.

После инцидента в СК сообщили, что рассматривают три приоритетные версии произошедшего: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

В ведомстве добавили, что следователи изъяли из воды вещи, предположительно, имеющие отношение к авиакатастрофе. Кроме того, на посадочной площадке Николаевка были взяты образцы топлива, которым был заправлен вертолёт, — по топливу назначена судебная химическая экспертиза.

«Изъяты и изучаются документация на вертолёт и личные дела членов экипажа. Также будет изучаться документация, касающаяся ремонта воздушного судна, который проводился в 2020 году», — добавили в СК.

Проверку после крушения вертолёта также проводит Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем администрация Камчатского края сообщила, что страховая компания определила размер выплаты семьям погибших пассажиров и членов экипажа — 2 025 000 рублей.

Точный размер выплаты пострадавшим будет определён в зависимости от полученных травм. Помимо этого, маткомпенсацию также выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро».

«Руководством «Витязь-Аэро» прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших», — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.

Авиапредприятие готово предоставить помощь по доставке и размещению на Курильском озере родственников потерпевших, добавил он.

«При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших», — подытожил Черных.

Кроме того, глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил наградить пятерых инспекторов Кроноцкого заповедника, оказывавших помощь пострадавшим. Он отметил, что инспекторы мгновенно среагировали на происшествие.

«Всё это заняло не больше пяти минут. Промедление могло стоить людям жизней», — заключил министр.