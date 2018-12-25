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«Отличный подарок»: в канун Нового года в Крыму запустят движение по первому участку трассы «Таврида»

25 декабря 2018, 15:54  •  39 • В России
В ночь на 31 декабря по первому участку трассы «Таврида» протяжённостью 190 км — от Керчи до Симферополя — будет запущено движение легковых машин и грузовиков по двум полосам. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым. При этом скоростное ограничение на отрезке магистрали составит 60 км/час. В Крыму отметили, что автодорога станет «отличным новогодним подарком» для всех крымчан.
 
Рабочие на строительстве автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив и автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

В канун Нового года будет запущено движение автомобильного транспорта по первому участку новой федеральной трассы «Таврида» протяжённостью почти 200 км. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта Республики Крым.

Уточняется, что на трёх отрезках трассы общей протяжённостью 4,6 км будут действовать временные объезды.

«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяжённостью 190 км от Керчи до Симферополя. Движение будет запущено по двум полосам автодороги — по одной в каждом направлении», — говорится в пресс-релизе.

На открывающемся участке будет действовать ограничение скорости до 60 км/час. Кроме того, в местах выезда на дорогу технологического транспорта введены дополнительные скоростные ограничения.

«После завершения строительства и ввода дороги в эксплуатацию в декабре 2020 года максимальная скорость движения на всей протяжённости трассы от Керчи до Севастополя составит 90 км/час», — пояснили в республиканском Минтрансе.

Вместе с тем в ведомстве предупредили автомобилистов об отсутствии на первой очереди трассы «Таврида» новых АЗС и многофункциональных зон (МФЗ) в связи с продолжающимися строительными работами.

«Водителям следует учесть, что на участке порядка 70 км — от села Батальное до города Белогорска — до окончания строительства трассы не будет автозаправочных комплексов. Все АЗС остаются на старой дороге Керчь — Феодосия — Симферополь, к ним можно будет при необходимости съехать с «Тавриды», — уточняется в сообщении.

По словам пресс-секретаря крымского строительного управления АО «ВАД» Григория Назарова, открытие движения будет выполнено в рамках государственного контракта и не помешает дальнейшему ходу строительства.

«В связи с вводимыми ограничениями скорости мы просим водителей проявлять сознательность, быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность на дороге», — приводит слова представителя генподрядчика агентство «Крыминформ».

На прошлой неделе по первому участку новой федеральной трассы пробежался спортсмен-любитель Алексей Рудевич. За два дня ультрамарафона он успешно преодолел все 190 км. При этом общее чистое время составило порядка 27 часов.

Четырёхполосная трасса «Таврида» станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Магистраль протяжённостью 250,7 км пройдёт от Керчи до Севастополя. Строительство объекта разделено на семь участков, шесть из которых расположены на территории Крыма (237,5 км), а оставшийся — в пределах Севастополя (13,2 км). Полноценный ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

«В прошлой жизни мы даже не знали, что такое может быть в Крыму»»

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Председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Анатолий Петров отметил, что введение этого участка положительно отразится на транспортной системе полуострова.

«Каждый раз, когда проезжаю, всегда думаю: скорее бы уже запустили, такая красавица трасса. Наконец, период реконструкции в этой части закончится. Сказать «счастье» — это ничего не сказать. Это будет очень здорово — спокойно доезжать до любого пункта, пересекать Крым в любом направлении. Это разгрузит движение. Едешь и видишь что-то невообразимое, красиво всё, здорово. Никогда в прошлой жизни мы даже не знали, что такое может быть в Крыму», — сказал Петров в беседе с RT.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк назвал известие о запуске транспортного движения по первому участку новой федеральной трассы «Таврида» отличным новогодним подарком.

«Это поднимет и без того очень хорошее новогоднее настроение. Это изменит жизнь крымчан и приблизит тот день, когда скорость доставки туристов и грузов к месту отдыха или баз сократится в сотни раз. А сейчас это будет отличнейший новогодний подарок от строителей трассы «Таврида», что они идут даже с опережением. И показатель — открытие участка», — пояснил он в разговоре с RT.

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