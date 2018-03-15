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Отличным ответом Британии станет посыл ее ко всем чертям собачьим - военный эксперт
15 марта 2018, 20:24 • 273 • В мире
Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал хамство британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов.
Заявления со стороны британского руководства и представителей обороны королевства выглядят нелепицей. Как заявил Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, министр обороны по ряду обязанностей и основным чертам не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Солсбери.
Однако его хамские заявления, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, говорит лишь о том, что он ждет укрепления своих позиций и поддержку со стороны премьера Терезы Мэй, сделал предположение Баранец.
При этом, подчеркнул специалист, Россия должна не медлить с ответом. Понятно, что Министерство иностранных дел России запрашивает у ФСБ России, кто там из этих английских дипломатов представляет наибольшую ценность для Лондона как шпион, работающий в России, добавил он.
По словам военного обозревателя "Комсомолки", беспокоиться о международных отношениях с Британией уже есть смысл.
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