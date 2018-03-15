Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Явка на выборы - лучшее оружие (Руслан Осташко)
Киев "поставил" Лаврова на колени перед миллионной аудиторией
Савченко подтвердила, что пришла в Верховную раду с оружием
Две страны осудили Терезу Мэй за политическую фантастику
Главная / В мире

Отличным ответом Британии станет посыл ее ко всем чертям собачьим - военный эксперт

15 марта 2018, 20:24  •  273 • В мире
Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал хамство британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов.
Заявления со стороны британского руководства и представителей обороны королевства выглядят нелепицей. Как заявил Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, министр обороны по ряду обязанностей и основным чертам не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Солсбери.
Однако его хамские заявления, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, говорит лишь о том, что он ждет укрепления своих позиций и поддержку со стороны премьера Терезы Мэй, сделал предположение Баранец.
"Если встанет вопрос о смещении с должности, то Тереза Мэй безусловно ему этот комплимент не забудет", - отметил он.
При этом, подчеркнул специалист, Россия должна не медлить с ответом. Понятно, что Министерство иностранных дел России запрашивает у ФСБ России, кто там из этих английских дипломатов представляет наибольшую ценность для Лондона как шпион, работающий в России, добавил он.
"Все просто смотрят, кого нужно вышвырнуть за пределы России в те же 72 часа или 48 часов. Но, по-моему, когда происходит такое беспрецедентное международное хамство, лишенное малейших признаков ума, такта и дипломатии, то понятно, что их нужно вышвырнуть отсюда к чертям собачьим - и посла Англии в России, и военного атташе", - заметил Баранец.
По словам военного обозревателя "Комсомолки", беспокоиться о международных отношениях с Британией уже есть смысл.
"Теперь этим можно уже больше рисковать, потому что те английские заявления Терезы Мэй, министра обороны должны караться соответствующим образом", - резюмировал специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

273
Источник
Похожие новости
15 марта 2018, 20:24
Химический завод в США объяло пламенем, прогремел взрыв - видео
15 марта 2018, 10:39
В Словении и Словакии премьеры подали в отставку
15 марта 2018, 20:09
«Действия Лондона выходят за рамки приличий»: Лавров пообещал выслать британских дипломатов

Загрузка...
15 марта 2018, 13:54
В Уганде пилот выпал из самолета во время взлета
15 марта 2018, 00:54
Осторожно, шенген закрывается: ЕС повысит стоимость въездных виз
15 марта 2018, 20:24
Хакеры атаковали энергосети США: AP старательно убеждает мир во всемогуществе Путина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 02:09
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
14 марта 2018, 15:09
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
14 марта 2018, 21:39
Лед тронулся: Украина согласилась на расторжение контракта с "Газпромом"
09 марта 2018, 08:24
Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
10 марта 2018, 23:24
В Сирии назревают две победы – России и Турции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.