Отличным ответом Британии станет посыл ее ко всем чертям собачьим - военный эксперт

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Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал хамство британского министра обороны Гэвина Уильямсона, который заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов.

Заявления со стороны британского руководства и представителей обороны королевства выглядят нелепицей. Как заявил Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, министр обороны по ряду обязанностей и основным чертам не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Солсбери.

Однако его хамские заявления, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов, говорит лишь о том, что он ждет укрепления своих позиций и поддержку со стороны премьера Терезы Мэй, сделал предположение Баранец.

"Если встанет вопрос о смещении с должности, то Тереза Мэй безусловно ему этот комплимент не забудет", - отметил он.

При этом, подчеркнул специалист, Россия должна не медлить с ответом. Понятно, что Министерство иностранных дел России запрашивает у ФСБ России, кто там из этих английских дипломатов представляет наибольшую ценность для Лондона как шпион, работающий в России, добавил он.

"Все просто смотрят, кого нужно вышвырнуть за пределы России в те же 72 часа или 48 часов. Но, по-моему, когда происходит такое беспрецедентное международное хамство, лишенное малейших признаков ума, такта и дипломатии, то понятно, что их нужно вышвырнуть отсюда к чертям собачьим - и посла Англии в России, и военного атташе", - заметил Баранец.

По словам военного обозревателя "Комсомолки", беспокоиться о международных отношениях с Британией уже есть смысл.

"Теперь этим можно уже больше рисковать, потому что те английские заявления Терезы Мэй, министра обороны должны караться соответствующим образом", - резюмировал специалист.