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Отличные ″защитники″, когда Россия не является на войну: Корреспондент кремлёвского пула о "победах" британских военных

24 декабря 2018, 10:54  •  13 • Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй похвалила британскую армию за защиту от ″российского вторжения″. Корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов высмеял Лондон за перечисление ″побед″, отметив, что ″защитники″ отличные тогда, когда Россия не является на войну.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настолько горячо поблагодарила британских военных, которые проявили себя ″в защите наших вод и нашего неба от вторжения России″, что это вызвало очередную порцию шуток.
Лондону напомнили о том, насколько отличными бывают ″защитники″ на самом деле и чего стоят их так называемые победы. Спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов иронично раскритиковал рождественское послание Мэй, тонко напомнив ей о мнительности Запада в отношении Москвы.
″Иностранные армии вообще отлично себя проявляют, когда Россия не является на войну″, - отметил корреспондент кремлёвского пула в Twitter.
Тереза Мэй поблагодарила военных Британии: Они проявили себя при «защите наших вод и неба от российского вторжения».
Иностранные армии вообще отлично себя проявляют, когда Россия не является на войнуhttps://t.co/5QJvNz3YqA
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 декабря 2018 г.

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