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«Отлично впишется в облик города»: на западе Москвы построят храм со стеклянной стеной и видом на реку
20 июля 2019, 12:24 • 25 • В России
В Москве построят церковь в футуристическом стиле — со стеклянной стеной с видом на реку Сетунь. В комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы отмечают, что храм Священномученика Игнатия Богоносца сможет вместить 500 человек. Анжела Моисеева, одна из архитекторов проекта, рассказала RT, что строить церковь в современном стиле решил его настоятель иеромонах Иона (Голов). Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что проект отлично впишется в облик города.
Проект нового храма священномученика Игнатия Богоносца © Пресс-служба Москомархитектуры
В Можайском районе Москвы построят храм Священномученика Игнатия Богоносца по футуристическому проекту. Как сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, его уже одобрили в Москомархитектуре и Московской Патриархии.
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал RT, что у храма на Верейской улице будет несколько особенностей.
По его словам, в России настороженно относятся к современным архитектурным решениям при строительстве храмов. Архитектор назвал проект маленьким чудом.
«На согласовании сейчас нет ни одного подобного проекта по строительству церкви. Не так часто такое происходит», — резюмировал Кузнецов.
Спроектировали объект Саид Джабраилов из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint. Прообразом послужила церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде.
Как утверждает Джабраилов, от большинства храмов постройка будет отличаться лаконичностью и минимализмом. Фасад планируется обшить стеклофибробетонными плитами, кровлю и купол — стеклопластиком, а крест на куполе будет подсвечиваться. Алтарь отделят от основного пространства лишь низкой алтарной преградой, и он не будет скрыт.
Храм сможет вместить 500 человек. По словам Лизунова, проект представят на Международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards.
Анжела Моисеева рассказала RT, что инициатором проекта выступил настоятель храма иеромонах Иона (Голов). Именно он настоял на использовании современного подхода в архитектуре. По словам Моисеевой, с согласованием проекта возникли сложности: на это ушло примерно полтора года.
«Так как этот проект новаторский, то у тех, кто ставил подписи, был определённый страх. Вопросы возникали из-за фасада, отсутствия элементов декора, со стеклянной стеной, размером и высотой постройки. Всё новое всегда вызывает вопросы. Но, как ни странно, у самых безумных проектов больше шансов пройти, чем у полумер и компромиссов», — считает архитектор.
Как отмечает Моисеева, спонсоры проекта уже утверждены. Есть надежда, что через два года храм удастся построить.
Протоиерей Леонид Калинин, председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви, рассказал RT, что проект храма одобрен, но пока на него не получено благословение.
«РПЦ поддержала идею в самом начале, а сам проект не был оценён РПЦ. Он будет подан в экспертный совет по церковному искусству архитектуры и реставрации РПЦ. После определения всех экспертов он будет окончательно благословлён для реализации», — рассказал протоиерей Леонид.
Новаторские проекты в других странах
Храм, построенный по новаторскому проекту, станет не первым подобным сооружением в мире. Издревле церкви строились по строгим канонам и практически копировали одна другую. Однако в течение последних 100 лет общество стало более благосклонно воспринимать творческие идеи архитекторов. При взгляде на эти постройки, порой невозможно угадать, что внутри проходят богослужения.
Одним из таких архитектурных шедевров можно назвать здание лютеранской церкви Хатльгримскиркья в центре Рейкьявика. По задумке архитектора, храм символизирует извержение вулкана с возносящейся к небу лавой. 75-метровая колокольня собора видна из любой точки города. Это не удивительно — строить здания выше этой церкви в Рейкьявике запрещено.
Поражает своей красотой прозрачная церковь «Читая между строк» в Бельгии. Над сооружением работали два молодых архитектора. Они создали десятиметровую конструкцию из 2000 стальных элементов и ста слоёв стальных пластин. Правда, богослужения в этой церкви не совершаются: по замыслу архитекторов, посетители погружаются в одухотворённое пространство посредством меняющегося в зависимости от времени суток внешнего света.
Ещё одно фантастическое религиозное сооружение можно посетить в Стамбуле. Свернув с одной из улиц и пройдя по короткому тоннелю вниз, попадаешь в подземную мечеть. Внутри зал с массивными колоннами, который освещается электрическими лампами. Альтернативное название этой мечети — Мечеть порохового склада. Раньше это был византийский форт, а затем уже османы использовали помещение в военных целях.
Удивительная часовня Святого Креста расположена в красных скалах штата Аризона в США. Высота креста 27,5 м, а из огромного окна открывается потрясающий вид на горы.
Понять, что рельефное сооружение в Ривас-Васиамадриде в Испании — это церковь Санта-Моника, весьма непросто. Это сооружение больше напоминает здание галереи современного искусства. Фасад выполнен в виде нескольких ассиметричных лучей, на концах которых расположены окна — через них свет проникает внутрь сооружения. Сами лучи, по задумке архитекторов, символизирует устремление к свету и отражают толерантность католицизма, который в последние годы приветствует современные формы, в том числе в архитектуре.
Ещё один необычный католический собор находится во Франции. В его внешней облицовке использовано около 840 тыс. кирпичей, которые укладывались особым образом, что позволило добиться идеальной акустики и при этом избежать эха. По форме собор напоминает усечённый цилиндр, а на срезе его овальной крыши высажены 24 липы, символизирующие 24 часа в сутках, а также 12 колен Израилевых и 12 апостолов. Внутри круга расположена стеклянная крыша, опирающаяся на металлический треугольник, — символ Святой Троицы.
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