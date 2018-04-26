Отлично ловит

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26 апреля 2018, 15:39  •  159 • Карикатуры

В Пентагоне пожаловались, что американские пилоты в Сирии работают в "агрессивных условиях" - самолеты столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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