Отличить правду от лжи, мы в состоянии

Я часто думаю, зачем Зеленский в прошлом году выставил свое фото на могиле у своего деда? Завлечь народ и показать, что он помнит и чтит память советских солдат, освободивших Европу от фашистов? Так за год его президенства, мы поняли совсем другое, не так ли?Семен Иванович Зеленский - в годы Великой Отечественной войны командовал минометным взводом и стрелковой ротой. Зимой 1944 года Зеленский-старший подавил интенсивный огонь нацистов, отбил несколько вражеских атак за селом Александровка и занял трофейный склад. За свои подвиги красноармеец был награжден двумя орденами Красной Звезды.Именно тогда, пан Зеленский предал дедушку, воевавшего с фашистами...Он даже не возмутился, когда сносили памятники Жукову, под началом которого воевал его дед...Сегодня по городам Украины, шастают украинские нацики, никогда не скрывающие свои намерения и свою позицию... Тем более на фоне пандемии им дана возможность нести патрулирование улиц и городов Украины на 9 мая.Теперь телеканал "Дом", который создавал Зеленский и его мразотная команда, в целях украинизации населения Донбасса продвигает в широкие массы идеи нацизма... Должен же кто-то рассказывать жителям Донбасса о том, что пенсии им платить никто не собирается, о наказаниях для "сепаратистов", празднованиях дня дивизии СС и т.д.А почему бы этому каналу, не рассказать, как украинская армия, буквально на днях расстреляла в ДНР поселок Александровка и ранила трех детей?В 2014 году Донбасс бомбили ВСУ с воздуха по мирным целям... неужели Украина думает, что люди - это забыли... По факту Донбасс уже никогда не будет украинским, по крайней мере пока там живут те поколения, по которым "отрабатывала" в 2014 году военная авиация Украины...Где же пан Зеленский твоя память?Как легко предавать тех, кто не может дать ответ, как легко предать целый народ, давая лживые обещания...Зеленский по своим психологическим качествам оказался трусом, не способным отстаивать обещанные цели, и постепенно превращается в марионетку, которую можно легко запугать и манипулировать ею.Происходящие в последнее время на Украине события демонстрируют полное бессилие государственной власти перед радикальными националистами, а по сути — неонацистами. Зеленский своими заявлениями и действиями демонстрирует страх перед радикалами.Вот и на телеканале "Дом", Зеленский трясясь от страха, пытается втюхать жителям Донбасса нацистскую пропаганду... Не выйдет...