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Откупиться от санкций СНБО можно за 20—100 тысяч долларов в месяц

18 октября 2021, 17:40  •  53 • Украина

История с якобы ошибочным занесением в санкционные списки СНБО представителей криминалитета получила продолжение. 107 воров в законе начали отстаивать свою честь, поставив Совбез в неудобное положение и заставив выкручиваться.

В итоге, на Банковой вину за ошибки в санкционном списке воров в законе свалили на подчиненных Арсена Авакова. Однако, опровержение последовало незамедлительно: бывший заместитель спикера МВД Ярослав Тракало рассказал, что их ведомство никого ошибочно не вносило в списки криминалитета, а нынешние изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.


Оказалось, что переход на латиницу вместо кириллицы, анонсированный отдельными патриотичными учеными, чтобы подчеркнуть западные корни Украины, пока дается силовикам с трудом. И все дело в путанице с транслитерацией (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения подсанкционных граждан. Например, 1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - LysenkoSerhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i). Также экс-сотрудник пресс-службы Авакова подчеркнул, что все проекты решений на заседание СНБО готовятся аппаратом Данилова. «После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих формальностей, а на самом деле - сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совбеза, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., - проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО», - заявил Тракало.

Так что никакой ошибки в написании фамилий не было, а Офис президента и его ручной инструмент – Совбез – решили «взять на испуг» авторитетов, чтобы доить их также, как олигархов и политиков. Источник в бизнес-кругах, связанный с участниками санкционного списка СНБО из числа контрабандистов и воров в законе сообщил, что им в течение последних недель поступили предложения от людей, связанных с Офисом президента, об исключении их из списка.

«Предлагают за деньги исключить из списка. Цена определяется в каждом конкретном случае. Называются суммы с шестью нулями. Судя по всему, заявление Данилова о том, что в санкционном списке по более чем сотне людей нашли ошибки, а 9 могут оттуда исключить связано именно с этим. Показывают, что предложения по исключению из списка это не просто развод, а конкретное дело. Предложение поступило по нескольким людям из списка. Но люди платить не торопятся, так как подозревают, что могут кинуть, а то и подставить. Хотя если кого-то из списка начнут исключать, то может-быть кто-то и согласится решить вопрос. Правда, далеко не для всех санкции насколько критичны, чтоб за их снятие платить серьёзные деньги», - пишут инсайдеры. По информации ТГ-канала «Легитимный», и функционеры Офиса Президента, и весь силовой блок во главе с Даниловым отлично торгуют санкционным списком.

«Схема очень простая. Они отправляют гонцов к персонам, связанным с теневым бизнесом (контрабанда, обнальщики, чёрные менялы, серые таможенники, крупные бизнесмены «скрутщики», люди у которых есть недвижимость в Крыму, персоны связанные с торговлей в РФ, серые заправки, торговцы контрафактной продукцией, сигаретами и тд). Решалы-гонцы предлагают за определённую сумму решить вопрос, чтобы «жертву», просто не заметили. Решалы говорят, что дешевле сразу платить, так как засветившись это будет в сотни раз дороже», - сообщает вышеназванный телеграмм-канал. По уверению ТГ-канала «Неприкасаемые», цифра стартует от 20000 долларов в месяц. Оплачивать надо ежемесячно. Но есть кадры, которые заносят в ОП и 50 и 100 тысяч долларов в месяц.

«Поэтому кого-то вносят в санкционный список, а кого-то нет. Это просто бизнес, который упаковали в красивую обвёртку борьбы за справедливость», - резюмирует источник.

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